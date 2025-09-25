Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto. Foto: archivo.

El reconocido rapero estadounidense, Kendrick Lamar, ya inició su Grand National Tour en Latinoamérica, gira por estadios que lo llevará a presentarse a principios de octubre en Santiago.

El oriundo de Compton, quien luce un total de 22 Premios Grammy en su historial y a principios de este año protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, contará con los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso como invitados.

Lamar es considerado ampliamente como uno de los raperos más destacados de su generación a nivel internacional, mientras que los autores de Baño María (2024) se han posicionado entre los artistas más aclamados globalmente en los últimos años.

Su novedosa propuesta, que reúne elementos del pop, la electrónica, el hip hop y el trap experimental, entre otros géneros musicales, llevó a que recientemente agotaran un Movistar Arena en Chile.

Aquel concierto realizado a mediados de septiembre ha sido calificado como uno de los mejores del año y se dio meses después de que ofrecieran un vibrante show en el festival Lollapalooza Chile.

De la misma manera, la participación que tuvieron en Tiny Desk el año pasado ha sido reconocida por numerosos críticos como una de las más llamativas en la historia de la instancia, organizada por la estación estadounidense en un formato íntimo en sus propias oficinas.

Cuándo estarán Kendrick Lamar y Ca7riel y Paco Amoroso en Chile (y dónde comprar las entradas)

El concierto de Kendrick Lamar con Ca7riel y Paco Amoroso como invitados se realizará el próximo 7 de octubre de 2025 en el Estadio Monumental .

Las entradas para el evento en el recinto capitalino pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster , el único medio oficial para la venta de boletos.

A continuación encontrarás los precios correspondientes a la venta general, con el cargo por servicio incluido.

Pit Cordillera: $320.375

Pit Océano: $320.375

Rapa Nui: $227.175

Océano: $192.225

Cancha Frontal: $157.275

Cordillera: $133.975

Cancha General: $99.025

Magallanes Centro: $75.725

Magallanes Poniente: $64.075

Magallanes Oriente: $64.075

Movilidad Reducida: $64.075

Cabe precisar que los clientes de Entel y Scotiabank tienen acceso exclusivo a un 20% de descuento .

Revisa el mapa de ubicaciones a continuación.