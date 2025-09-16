Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
El festival no solo contará con conciertos y dj sets, sino que también con variados paneles de conversación, espectáculos de comedia, ferias editoriales y de emprendedores. Revisa acá quiénes se presentarán cada día y los detalles sobre las entradas.
Ruidosa Fest ya presentó su cartel para la edición a desarrollarse este año en el Parque O’Higgins, la cual reunirá a distintas artistas nacionales e internacionales en un encuentro interdisciplinario que combina música y activismo.
El festival feminista internacional no solo contará con conciertos y dj sets, sino que también con variados paneles de conversación, espectáculos de comedia, ferias editoriales y de emprendedores, y la presencia de organizaciones sociales.
Según detallan desde la producción, también habrá zonas de descanso y foodtrucks.
Entre las artistas que se presentarán a lo largo de los dos días de festival figuran nombres como Myriam Hernández, Mon Laferte, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Nicole, Princesa Alba, Supernova, Villano Antillano, Cami, Akriila, Chini.png, y la comediante Pamela Salas.
Sin embargo, estas son solo algunas de las presentaciones que se podrán ver en esta nueva edición del evento, la cual se desarrollará el sábado 11 y el domingo 12 de octubre en el mencionado recinto capitalino.
Qué artistas se presentarán cada día en el Ruidosa Fest 2025
Las artistas que se presentarán en cada una de las jornadas del Ruidosa Fest 2025 son las siguientes.
Sábado 11 de octubre
- Myriam Hernández
- Princesa Alba
- Nicole
- Supernova
- Javiera Parra
- Entremares
- Paula Rivas
- Fran Maira
- Karla Grunewaldt
- Pamela Leiva
- Laia
- Nekki
- Catalina y las Bordonas de Oro
- BailarLlorar
- DJ Polach
- Mariana Montenegro
Domingo 12 de octubre
- Mon Laferte
- Francisca Valenzuela
- Javiera Mena
- Villano Antillano
- Masquemusica
- Chini.png
- Danela Millaleo
- Paloma Salas
- Otra Otra
- Akriila
- Ms Nina
- Javiera Electra
- Cami
- BABYV4MP
- Gowosa
- Popola Clab
Qué paneles de conversación habrá en Ruidosa Fest 2025
Cada jornada del festival contará con tres paneles de conversación. A continuación encontrarás los nombres de cada uno y las panelistas que estarán presentes en estas instancias.
Sábado 11 de octubre
- Las mujeres facturan: Javiera Quiroga, Kel Calderón, Pamela Díaz, Lady Ganga, Javiera Jordán, Makarena Montaner
- Ardiendo: Romina Pistolas, Dindi Jane, DJ Lizz, June García, Catalina Ramírez
- Ok, mother!: Soledad Onetto, Francisca Valenzuela, María Jimena Pereyra, Malucha Pinto, Constanza Tejo
Domingo 12 de octubre
- Cambio de piel: Karla Melo, Kenita Larraín, Emilia Dides, Fernanda Urrejola, Luna Marinetti, Fran Maira, Princesa Alba
- La campeona: Grace Lazcano, Natalia Ducó, Francisca Mardones, Bárbara Hernández
- Relatos rebeldes: Mariana Di Girolamo, Isabel Plant, Rocío Jadue, Daniela Catrileo, Seba Calfuqueo, Milena Warthon
Dónde comprar las entradas para Ruidosa Fest 2025 y cuáles son los precios
Las entradas para Ruidosa Fest 2025 pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket.
A continuación encontrarás los valores de las entradas, incluido el cargo por servicio.
Pase 2 días:
- Etapa 1: $63.250
- Etapa 2: $82.200
- Etapa 3: $97.750
Pases diarios (para el sábado 11 o el domingo 12 de octubre)
- Etapa 1: $36.800
- Etapa 2: $48.300
- Etapa 3: $57.500
Cabe precisar que también hay descuentos de 20% para quienes tengan Banco Estado o Wom. Puedes revisar la disponibilidad de entradas para el Ruidosa Fest 2025 haciendo clic en este enlace.
