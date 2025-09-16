Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025. Foto: archivo.

Ruidosa Fest ya presentó su cartel para la edición a desarrollarse este año en el Parque O’Higgins, la cual reunirá a distintas artistas nacionales e internacionales en un encuentro interdisciplinario que combina música y activismo.

El festival feminista internacional no solo contará con conciertos y dj sets, sino que también con variados paneles de conversación, espectáculos de comedia, ferias editoriales y de emprendedores, y la presencia de organizaciones sociales .

Según detallan desde la producción, también habrá zonas de descanso y foodtrucks.

Entre las artistas que se presentarán a lo largo de los dos días de festival figuran nombres como Myriam Hernández, Mon Laferte, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Nicole, Princesa Alba, Supernova, Villano Antillano, Cami, Akriila, Chini.png, y la comediante Pamela Salas.

Sin embargo, estas son solo algunas de las presentaciones que se podrán ver en esta nueva edición del evento, la cual se desarrollará el sábado 11 y el domingo 12 de octubre en el mencionado recinto capitalino.

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025. Foto: archivo.

Qué artistas se presentarán cada día en el Ruidosa Fest 2025

Las artistas que se presentarán en cada una de las jornadas del Ruidosa Fest 2025 son las siguientes.

Sábado 11 de octubre

Myriam Hernández

Princesa Alba

Nicole

Supernova

Javiera Parra

Entremares

Paula Rivas

Fran Maira

Karla Grunewaldt

Pamela Leiva

Laia

Nekki

Catalina y las Bordonas de Oro

BailarLlorar

DJ Polach

Mariana Montenegro

Domingo 12 de octubre

Mon Laferte

Francisca Valenzuela

Javiera Mena

Villano Antillano

Masquemusica

Chini.png

Danela Millaleo

Paloma Salas

Otra Otra

Akriila

Ms Nina

Javiera Electra

Cami

BABYV4MP

Gowosa

Popola Clab

Qué paneles de conversación habrá en Ruidosa Fest 2025

Cada jornada del festival contará con tres paneles de conversación. A continuación encontrarás los nombres de cada uno y las panelistas que estarán presentes en estas instancias.

Sábado 11 de octubre

Las mujeres facturan : Javiera Quiroga, Kel Calderón, Pamela Díaz, Lady Ganga, Javiera Jordán, Makarena Montaner

Ardiendo : Romina Pistolas, Dindi Jane, DJ Lizz, June García, Catalina Ramírez

Ok, mother!: Soledad Onetto, Francisca Valenzuela, María Jimena Pereyra, Malucha Pinto, Constanza Tejo

Domingo 12 de octubre

Cambio de piel : Karla Melo, Kenita Larraín, Emilia Dides, Fernanda Urrejola, Luna Marinetti, Fran Maira, Princesa Alba

La campeona : Grace Lazcano, Natalia Ducó, Francisca Mardones, Bárbara Hernández

Relatos rebeldes: Mariana Di Girolamo, Isabel Plant, Rocío Jadue, Daniela Catrileo, Seba Calfuqueo, Milena Warthon

Dónde comprar las entradas para Ruidosa Fest 2025 y cuáles son los precios

Las entradas para Ruidosa Fest 2025 pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket .

A continuación encontrarás los valores de las entradas, incluido el cargo por servicio.

Pase 2 días:

Etapa 1: $63.250

Etapa 2: $82.200

Etapa 3: $97.750

Pases diarios (para el sábado 11 o el domingo 12 de octubre)

Etapa 1: $36.800

Etapa 2: $48.300

Etapa 3: $57.500