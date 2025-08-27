SUSCRÍBETE
Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

El estudio equipado con un sistema Dolby Atmos también reproducirá álbumes de artistas como Mac Miller y Frank Ocean, entre otros. Revisa acá las fechas de las funciones.

Alexis Paiva Mack
Para los amantes de la música, disfrutar de sus álbumes favoritos en sesiones de escucha con audio inmersivo promete ser una experiencia única, en la que cada uno de los sonidos se presenta con atención al detalle.

En Santiago, Omni Soundlab invita a los melómanos a que visiten su estudio equipado con un sistema Dolby Atmos, en el cual reproducen álbumes de diversos artistas de principio a fin, mientras los oyentes se dejan llevar por las melodías y armonías sentados en cojines en medio de la oscuridad.

Dicha tecnología, a grandes rasgos, permite que los asistentes puedan sumergirse en lo que están escuchando a través de una mayor espacialidad sonora, la cual es posible gracias a una configuración 7.1.4.

Esto último se traduce en que, al reproducir la música, se utilizan siete parlantes en el eje horizontal (alrededor), uno de frecuencias bajas y cuatro en la parte superior.

El resultado es que los sonidos ya no vienen solo de la izquierda o la derecha, sino que se presentan desde distintos puntos en un espacio sonoro tridimensional.

Para que todos puedan escuchar sus álbumes favoritos bajo esta modalidad, Omni Soundlab realiza sesiones de escucha en las que se reproducen álbumes de distintos estilos y artistas.

Qué discos se podrá escuchar en Omni Soundlab en septiembre

A continuación encontrarás la cartelera disponible para septiembre y la información sobre dónde adquirir las entradas.

  • 2 de septiembre: Mac DeMarco - Salad Days (2014)
  • 5 de septiembre: James Blake - James Blake (2011)
  • 6 de septiembre: Mac Miller - Swimming (2018)
  • 7 de septiembre: Frank Ocean - Channel Orange (2012)
  • 12, 13 y 14 de septiembre: David Bowie - David Bowie: Montreux Jazz Festival 2002 - Pitchback Playback (2025)
  • 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26 y 27 de septiembre: Pink Floyd - Wish You Were Here (1975)
Las sesiones de escucha en el estudio de Omni Soundlab son sentadas en cojines en el suelo y en medio de la oscuridad, para así contribuir a la experiencia de los oyentes.

Desde el recinto insisten en la puntualidad, ya que una vez comenzada una función, no se permitirá el ingreso. Recomiendan llegar con anticipación.

Puedes revisar los detalles sobre los horarios, los precios y la disponibilidad de entradas para cada una de las funciones haciendo clic en este enlace.

Las sesiones de escucha con audio inmersivo son en Condell 1307, Providencia.

