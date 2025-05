Ca7riel y Paco Amoroso, el ascenso de dos irreverentes que cambiaron las reglas del pop latino

Volaban en fiebre. A los argentinos Ca7riel (Catriel Guerreiro) y Paco Amoroso (Ulises Guerriero) los atacó un implacable virus en el peor momento posible, en la previa a su presentación en el show Tiny Desk, de la estación estadounidense NPR. Un espacio célebre por ofrecer interpretaciones de músicos sin mayores aspavientos, en un formato íntimo, despojado de gran producción. Por allí han pasado desde Dua Lipa hasta Bad Bunny. Es decir, tiene alcance global.

El dúo había publicado su primer álbum, Baño María y en ese momento estaban en plena promoción. “Nos agarró una loca, porque estábamos nosotros haciendo nuestra gira y está esto del Tiny Desk en la agenda. Faltaban dos semanas, había que hacerlo y la preparación es brava”, recordó Paco Amoroso en entrevista con Los 40 en España. “Porque no es lo mismo que ir con tu show de siempre, organizar la música de otra manera, cantar sin efectos que para nosotros era una novedad, así que estuvimos ensayado. Y nos enfermamos (…) estábamos con fiebre en el avión. Tocamos medio enfermos pero eso le dio un poco de pica”.

El momento clave: Ca7riel y Paco Amoroso en el Tiny Desk de NPR

A pesar de no estar bien, los argentinos desplegaron una sesión imaginativa. Llena de colores, detalles, vestimentas estrafalarias (de hecho, el enorme sombrero celeste estilo ruso que lució Paco, fue tendencia en las redes) y versiones frescas de su música. De allí a que tras su publicación el 4 de octubre pasado, se volvió un éxito viral y en YouTube superó los 30 millones de visualizaciones.

Ese fue el momento crucial en la carrera de la dupla. Hasta entonces, un nombre en ascenso de la bullente escena urbana argentina, logró un inusitado alcance global. El éxito de su sesión les valió invitaciones a eventos de mejor calado, como el afamado festival Coachella en California, en abril pasado, y repetirán cruzando el Atlántico para ser parte de Glastonbury, la mayor fiesta musical de Reino Unido, en junio próximo.

También han sido invitados a espacios televisivos de renombre. El pasado 8 de abril debutaron en la TV de los Estados Unidos, con una presentación en el renombrado late de Jimmy Fallon, donde interpretaron El día del amigo, uno de los excitantes cortes de su nuevo EP, Papota. Y fieles a su estilo, se vistieron con trajes que emulaban a musculines de gimnasio, como los de la portada de ese trabajo. Asimismo, han estado en espacios como El Hormiguero, de Antena 3 de España.

Ca7riel y Paco Amoroso en su debut en el late de Jimmy Fallon (Photo by: Todd Owyoung/NBC) NBC

En este último, se les preguntó su impresión respecto al fenómeno viral que provocó su Tiny Desk, el que les dio el boleto a la masividad. Ellos mismos, pareciera que aún no lo ponderan del todo. “Pasó algo medio mágico, creo que fuimos nosotros -explicó Paco-. Nos mostramos tal como somos, nuestra esencia apreció en el video del Tiny Desk”. Esa honestidad, es un punto que han remarcado. “Sin autotune, sin maquillaje, a carita lavada, a veces son más lindas sin maquillaje”, complementó Ca7riel en el mismo espacio, como si estuviera haciendo la segunda voz a su compañero.

Como sea, lo de Ca7riel y Paco es una carrera de varias estaciones. Se conocen desde la escuela, y no son parientes, pese a lo similar que suenan sus apellidos. “Y, nos sentaron en la escuela, uno al lado del otro. Cuando pasó lista la profesora nos miramos así…ahí comenzó nuestra aventura”, explicó Paco en la mentada charla con Los 40 de España. Y de inmediato complementó otra vez Ca7riel: “¿Son hermanos? Nos preguntó (la profesora), entonces nosotros nos miramos y dijimos ‘shi’”. Ironía desde el primer momento.

El periodista argentino Sebastián Chaves, quien ha trabajado con el grupo en el último período desde su regreso en 2022, explica lo que les diferencia de otros nombres salidos desde la escena urbana allende Los Andes. “Ellos no salieron de la movida del freestyle, a comparación de Duki, Trueno, Pablo Londra, Wos, y varios más, que salieron de El Quinto Escalón. Ca7riel y Paco tuvieron una banda que se llamaba Astor y las Flores de Marte, que se retiran sin sacar un disco. Es decir, es gente que tuvo desarrollo de hacer música desde sus comienzos”.

Aunque en principio, los tópicos de sus letras y el uso de efectos los emparentó con los traperos argentinos, también marcaron sus diferencias muy rápido. “Siempre fueron marginales a esa escena, no es que la negaran, de hecho, ellos tocan en el primer Buenos Aires Trap, pero siempre se vio que ellos venían de otro lado. De hecho, ellos dan sus primeros shows en Niceto Bar [un conocido local de Buenos Aires], una movida más asociada al indie argentino, que es un gran paraguas”, explica Chaves.

Ca7riel y Paco Amoroso

Desde la óptica de Rodrigo Ruiz Garcés, “Don Lota”, director de Alto en Flow, revista dedicada a cubrir música urbana, Ca7riel y Paco fueron efectivos al diferenciarse en una escena muy competitiva. “El trap argentino así como lo conocemos no admite más puestos en la mesa de quienes quieran ‘engordar’ sanos. Por eso, mostrar algo distinto es la única forma de encontrar un lugar en la tan desechable industria actual -dice a Culto-. Ca7riel & Paco Amoroso marcan diferencias no solo en lo musical, con arriesgadas fusiones que encuentran eco en oídos ávidos de nuevas aventuras, sino que también en su osadía de jugar con la estética, la irreverencia, las líricas y la puesta en escena, condiciones que son tan auténticas que en pleno choque con nuevos públicos los ponen en un solo plan: repulsión inmediata o amor total”.

El dúo lanzó sus primeras canciones en 2018. Lograron un éxito gracias a los sencillos Jala Jala y Ouke, donde ya mostraban parte de su estilo excéntrico que mezclaba estilos, del trap al pop. Poco a poco se hacían de un nombre, incluso grabaron una sesión con Bizarrap, pero en 2019, tras un exitoso show en el Obras Sanitarias, se dieron una pausa. Allí, cada uno lanzó un disco solista; Ca7riel publicó El disko, mientras que Paco Amoroso lanzó Saeta. Una decisión que desconcertó.

“Se retiran en un momento de pico de popularidad, sin ningún disco y sacan cada uno sus discos como solista. Hicieron un Obras que estuvo estallado, muy importante. Tocaban en Niceto, un lugar de Buenos Aires que hace unas mil personas”, explica Sebastián Chaves. “Eso los refuerza individualmente, y cuando vuelven, deciden hacerlo con un disco, eso era artísticamente lo que les faltaba como dúo. Pero todo el tiempo hubo un crecimiento escalonado, no hay un punto único”.

Fue entonces que lanzaron Baño María, su primer disco que a tono con la actualidad, incluyó colaboraciones con Tini Stoessel y Lali Espósito. Acá están publicados algunos de los temas que tocaron en el Tiny Desk, como El único y La que puede, puede, los que se han vuelto de los favoritos del público.

A la vez, el dúo consolidó una propuesta visual y escénica muy llamativa, que de alguna manera es un sello. De allí a que el Tiny Desk, le diera visibilidad a su proyecto para hacerlo llegar a un público receptivo. “Son por lejos la propuesta más fresca, arriesgada y extravagante, pero a la vez musicalmente sólida, disponible hoy en un -a veces- lamentable océano de ‘más de lo mismo’, donde se estila no alterar la fórmula ganadora, y donde salir de la zona de confort es visto como un peligro casi de extinción”, explica “Don Lota”.

Ca7riel y Paco Amoroso en su momento más estelar en Chile: su contundente show en Lollapalooza Foto: @el.eme @estricolor - Lotus eMe Ramon Gomez

El dúo debutó en Chile con ocasión del Ritual Fest en 2022, y meses después, en septiembre, presentaron su primer show en solitario con una fecha en Teatro Coliseo, producida por Fauna. Fue el puntapié inicial para una relación que escaló muy rápido. En 2024, agotaron su show en Blondie, una coproducción de Fauna y Lotus, que vendió sus tickets muy rápido. Un fervor que se volvió a expresar esta temporada en Lollapalooza, donde a pesar de estar ubicados en un escenario secundario, fueron uno de los mejores números de la edición. Un lleno total, que desbordó el Perry’s Stage y convocó a músicos locales. Ahí los argentinos mostraron las credenciales que los posicionan en un nuevo estatus a nivel mundial.

Uno de los músicos chilenos que vio a la dupla esa tarde en el Parque Cerrillos, fue Rodrigo Osorio, “Don Rorro”, el cantante del grupo Sinergia, que acaba de abrir para System of a Down. Al rememorar, todavía trasunta la emoción que sintió con el show. “Lo conversaba con algunos colegas, músicos y músicas, y la conclusión fue que este show es para agarrar una libreta y anotar. Hay una serie de lecciones aprendidas en términos de teatralidad, el sonido puesta en escena, arreglos, toda una cosa virtuosa que uno dice ‘qué bacán que alguien se atreva a hacer algo así’”, dice al teléfono con Culto el también presidente de la SCD.

Y lo grafica con un ejemplo. “Yo he escuchado a videistas, que me han dicho directamente: no hagas un videoclip porque ahora nadie lo ve. Y Ca7riel y Paco Amoroso no hacen un video, ¡hacen un corto de 16 minutos para promocionar Papota! Es totalmente opuesto a lo que la industria o los expertos te están diciendo que tienes que hacer”.

“Lo que pasó en su show en Lolla Chile es la muestra más clara, ya que se minimizó su potencial impacto y a la hora de su presentación no había forma de encontrar un espacio para verlos -apunta Don Lota-. El riesgo que han tomado es más grande que cualquiera de las otras virtudes que los distinguen. Apostarle todo a nada al blanco, cuando lo aconsejable sería jugarle al negro y ganar poco pero seguro, es la clave del éxito internacional de este dúo”.

Lo próximo es su regreso al país con un show en Movistar Arena, el próximo 14 de septiembre. Un hito que se viene desarrollando con antelación y que coincidió con un momento alto de su carrera. “Más menos desde que hicimos el show en Blondie, que se agotó rápidamente, después vino lo del Tiny Desk y todo eso, pero desde ahí que se empezó a gestionar el tema del Arena”, revela a Culto, Roberto Parra, director general de Fauna Producciones.

Ca7riel y Paco Amoroso

“En el proyecto hicimos una planificación de varios años con ellos, por eso lo del Lollapalooza estuvo en la agenda desde hace casi un año antes del anuncio del Arena. El trabajo del artista se viene haciendo desde hace aproximadamente un año y medio para llegar a este Movistar Arena. Creemos que ahora están en un peak de su carrera, con varios hitos”, agrega Parra.

Mientras, el dúo se acomoda a su nuevo sitial como las estrellas del momento. Pero lo han llevado con calma. “De lo que se ve afuera, es que lo llevan de forma bastante fresca, bastante relajada y al mismo tiempo que suena sincera en las notas que dan, que son muy pocas”, opina Chaves.Lo que está claro, es que leen su momento en sus propias claves. En la letra de Impostor, una de las canciones de Papota, abordan la situación con su habitual descaro. “No nos merecemos ser los número 1/Salimos primeros cuando buscan en Google/Y eso que venimos desde el culo del mundo”.

Las entradas para ver a Ca7riel y Paco Amoroso en el Movistar Arena, saldrán en una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile, desde el 5 al 7 de mayo, día en que arrancará la venta general a las 11 de la mañana.