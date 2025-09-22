Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Las citas del artista argentino con el público capitalino son parte de la gira por la celebración de sus 50 años de música. Se trata de un espectáculo íntimo en formato unipersonal, en el que propone un viaje cronológico por su obra.
El destacado cantante, compositor y multiinstrumentista argentino, Pedro Aznar, realizará tres conciertos en el Teatro Municipal de Las Condes a finales de este año.
Las citas con el artista trasandino son parte de la gira por la celebración de sus 50 años de música, la cual se titula “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música Volumen 2”.
Según detallan los organizadores, se trata de un espectáculo íntimo en formato unipersonal, en el que propone un viaje cronológico por su obra.
Bajo este concepto, Aznar interpreta canciones que han marcado sus distintas etapas, desde algunas de sus primeras composiciones hasta otras más recientes y clásicos que lo han posicionado como un referente en la escena latinoamericana.
Cada una de las jornadas contará con un artista invitado nacional, que será anunciado próximamente, según anticipa la producción.
Cuándo se presentará Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes y dónde comprar las entradas
Los conciertos de Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes se realizarán los días 27, 28 y 29 de noviembre.
Las entradas pueden adquirirse en el sitio web oficial del establecimiento, al que puedes acceder haciendo clic en este enlace.
Los valores de los tickets bajo la modalidad general son los siguientes:
- Platea VIP: $70.000
- Platea General: $60.000
- Palco Primera Fila: $45.000
- Platea Silla de Ruedas: $45.000
- Palco Movilidad Reducida: $45.000
Por otro lado, los valores para los vecinos de la comuna son los siguientes:
- Platea VIP: $28.000
- Platea General: $24.000
- Palco Primera Fila: $18.000
- Platea Silla de Ruedas: $18.000
- Palco Movilidad Reducida: $18.000
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.