Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de las tres presentaciones. Foto: archivo.

El destacado cantante, compositor y multiinstrumentista argentino, Pedro Aznar, realizará tres conciertos en el Teatro Municipal de Las Condes a finales de este año.

Las citas con el artista trasandino son parte de la gira por la celebración de sus 50 años de música , la cual se titula “Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música Volumen 2”.

Según detallan los organizadores, se trata de un espectáculo íntimo en formato unipersonal, en el que propone un viaje cronológico por su obra .

Bajo este concepto, Aznar interpreta canciones que han marcado sus distintas etapas, desde algunas de sus primeras composiciones hasta otras más recientes y clásicos que lo han posicionado como un referente en la escena latinoamericana.

Cada una de las jornadas contará con un artista invitado nacional, que será anunciado próximamente , según anticipa la producción.

Cuándo se presentará Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes y dónde comprar las entradas

Los conciertos de Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes se realizarán los días 27, 28 y 29 de noviembre .

Las entradas pueden adquirirse en el sitio web oficial del establecimiento, al que puedes acceder haciendo clic en este enlace .

Los valores de los tickets bajo la modalidad general son los siguientes:

Platea VIP: $70.000

Platea General: $60.000

Palco Primera Fila: $45.000

Platea Silla de Ruedas: $45.000

Palco Movilidad Reducida: $45.000

Por otro lado, los valores para los vecinos de la comuna son los siguientes: