Así fue el megaoperativo de Steinert y Codina que permitió fiscalizar a más de seis mil personas en la Región Metropolitana

A las 20 horas de este miércoles, todos los movimientos se concentraban en la 21a Comisaría de Estación Central. Ese era uno de los puntos de reunión de funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para dar inicio al megaoperativo que organizó la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana junto al Ministerio de Seguridad.

Desde esa comisaría salió pocos minutos después una decena de vehículos policiales al punto más cercano de fiscalización, la calle Toro Mazote, en Estación Central, en la zona denominada “Pequeña Caracas”. Contando ese lugar, serían 30 los puntos en los que se desplegaría el operativo encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al delegado metropolitano, Germán Codina.

El operativo, que derivó en distribuir 700 funcionarios policiales en toda la región a través de 11 operativos conjuntos entre la PDI y Carabineros, además de otros 16 patrullajes mixtos con inspectores municipales, tenía por objetivo realizar controles migratorios, de identidad y detectar delitos en flagrancia y personas con órdenes de detención pendientes.

La Tercera acompañó a las autoridades a los puntos de fiscalización, en un operativo que era monitoreado por el Presidente José Antonio Kast desde Carabineros y acompañado del general director de la policía uniformada, Marcelo Araya y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

Foto: La Tercera.

La “Pequeña Caracas”

Poco antes de las 20.30 horas, desde la intersección de la Alameda con Toro Mazote, y por un par de cuadras hacia el sur, funcionarios de Control de Orden Público (COP) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros coparon sin previo aviso la “Pequeña Caracas”. Los funcionarios buscaban intervenir y neutralizar todo tipo de amenazas en la zona, previo al segundo paso.

Tras el arribo de perros y hasta carros blindados, los funcionarios de la PDI comenzaron a realizar fiscalizaciones a los migrantes de la zona, a quienes les pedían sus identificaciones, incluso dentro de locales comerciales o mientras se cortaban el pelo en barberías.

Pese a la tensión que podría generar el amplio operativo de cientos de funcionarios policiales, y con un helicóptero de Carabineros alumbrando desde las alturas, todo se desarrolló con completa tranquilidad y no hubo incidentes, salvo un motociclista que huyó del lugar.

Todo este proceso estaba siendo seguido, en el lugar, por el delegado Codina, quien destacó que “este es probablemente el operativo más grande que ha habido en la región en la historia y es una muestra más de que estamos decididos a recuperar los espacios públicos y a brindarle tranquilidad a la gente”.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez los vecinos del sector no arrojaron cosas desde los departamentos, ni se generó tensión con las policías, quienes constantemente le aclaraban a los fiscalizados que no estaban detenidos, que serían trasladados a una unidad para confirmar su identidad. “Después serán dejados en libertad”, decía un PDI antes de conducir a un bus.

La ministra Steinert llegó al lugar a las 20.28 horas. Acompañada de generales de Carabineros y oficiales de la PDI, la ministra arribó al lugar con un amplio contingente policial, integrando por al menos una decena de escoltas y un círculo de funcionarios del GOPE que evitaban que cualquier persona se acercara. A pesar de eso, las personas al interior del bus de la PDI observaban a la ministra y saludaban sonrientemente a las cámaras.

Tras bajarse de su vehículo y caminar hacia el punto de prensa, se generó un momento de tensión con los escoltas, dado que no dejaban que parte de la prensa se acercara. El pequeño incidente llegó a tal punto que ni siquiera el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (Ind.), lo dejaban pasar y acompañar a la ministra.

Luego de ese impasse, la ministra Steinert destacó el operativo y al ser consultada de que este tipo de operaciones ya los hizo el anterior gobierno, la titular de Seguridad dijo “no tener noticias de otros años”. “Puedo decirles desde el gobierno del Presidente Kast, que nosotros hemos realizado distintos operativos unidos, tanto Carabineros y PDI. El primero lo hicimos el 12, 13 y 14 de marzo con más de 2.905 aproximadamente personas prófugas de la justicia”, defendió la ministra ante la atenta mirada de los vecinos quienes grababan el momento desde la distancia.

Tras terminar el punto de prensa, Steinert, acompañada del delegado Codina, se acercaron a una pareja de adultos mayores que le agradecieron el operativo. Casi 30 minutos después de su llegada, la titular de Seguridad se retiró del lugar para ir a otros puntos de la capital.

Los otros puntos

Luego de dejar Estación Central, a las 21.10 horas, Steinert, Codina y las autoridades policiales llegaron a la calle Artesanos en el sector de la Vega Central. Sin embargo, a esa hora, en ese lugar prácticamente no habían personas, salvo una mujer en situación de calle que comenzó a insultar a las autoridades y policías.

Después de estar unos 10 minutos en ese lugar, las autoridades fueron a un tercer punto: el Barrio Bellavista. En la calle homónima, se bajaron y saludaron a los funcionarios del Senda, quienes a esa hora fiscalizaban a los conductores con alcotest y narcotest, quienes a su vez le explicaron el procedimiento a la jefa de la cartera. Todo, mientras un helicóptero policial sobrevolaba la zona.

En ese punto, el jefe de Zona Metropolitana, general Manuel Cifuentes, reportó a través de radio a Cenco los resultados -preliminares- del operativo. En esa central de comunicaciones, Kast escuchaba dicha estadística. Luego de eso, la ministra se retiró y se dio por terminado el megaoperativo que duró dos horas.

Los resultados

En los 30 puntos de fiscalización en la RM, según reportó Carabineros y el Ministerio de Seguridad, se realizaron en total 6.175 controles preventivos de identidad y vehiculares.

En total se logró la detención de 56 personas, 20 de ellos porque mantenían órdenes judiciales pendientes. El resto, fueron detenidos por cometer delitos en flagrancia, principalmente vinculados a drogas, porte de armas y violencia intrafamiliar.

Además de eso, se retiraron 122 vehículos (36 motos y 86 vehículos) y dos armas de circulación, además -según Carabineros- se cursaron 303 infracciones. De estas, 285 fueron de tránsito y 17 por Ley de Alcoholes.

Al término del operativo, la ministra Steinert adelantó que “continuaremos impulsando este tipo de operativos conjuntos, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y entregar mayor tranquilidad a las personas”.