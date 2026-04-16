SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputados libertarios piden al gobierno indultos para militares y carabineros condenados durante el estallido social

    Los parlamentarios se reunieron con el subsecretario Luis Silva, a quien le presentaron once nombres que, esperan, puedan ser indultados por el Presidente Kast. Uno de ellos es Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a Fabiola Campillai.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Foto: Partido Nacional Libertario.

    El miércoles de esta semana, la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) sostuvo una reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva. A él se le presentó una petición significativa para la colectividad que lidera Johannes Kaiser: indultos para cuatro militares y siete carabineros condenados en el marco de las movilizaciones de 2019.

    Tras el encuentro, la diputada Paulina Muñoz dijo a este medio que “entregamos (al gobierno) los antecedentes de siete carabineros y cuatro militares que defendieron el Estado de derecho en 2019. Si bien el indulto es facultad presidencial, solicitamos que el Presidente considere a estos funcionarios que solo cumplieron con su mandato constitucional para defender a miles de chilenos de actos incluso terroristas. Chile debe respaldar a quienes arriesgaron su vida por el orden público, no a quienes los persiguen con fines ideológicos”.

    Dentro de los carabineros incluidos en la nómina elaborada por los libertarios está el excapitán Patricio Maturana, condenado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, que terminaron con la ceguera total de la hoy senadora Fabiola Campillai.

    Según se argumenta desde el partido, la pena otorgada a Maturana “es injusta, pues no se configura el tipo penal porque no existe dolo ni menos un actuar negligente o culposo”.

    Otro caso incluido en la petición de los libertarios es el del excarabinero Víctor Lastra y el excabo primero Henry Cuéllar, también condenados por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas al haber golpeado a Mario Acuña en Buin.

    Los otros excarabineros por los que se pide un indulto son el excabo primero Belisario Morales, el exsuboficial mayor Luis Castillo, el excabo segundo Gustavo Ferrada y el exteniente Nicolás Neira.

    En el caso de los militares, los parlamentarios incluyeron dos causas. La primera de ellas involucra al excapitán del Ejército José Faúndez, quien en octubre de 2019 dio la orden de disparos disuasivos de fogueo que terminaron con la muerte de Romario Veloz y dos heridos. En su caso fue condenado a 15 años, mientras que el excabo segundo José Arenas y el exsoldado conscripto Carlos Robledo recibieron cinco y 10 años, respectivamente.

    Por último, los diputados destacaron el caso del excabo primero Pedro Lavín, quien fue condenado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas a siete años, por haber disparado contra la pierna de Carlos Astudillo.

    En referencia a la petición, el diputado Hans Marowski argumentó que “el Estado tiene el monopolio de la fuerza, precisamente para resguardar el orden y la seguridad de todos nosotros. Ese principio exige coherencia: no se puede, por una parte, exigir actuación en contextos complejos, violentos, de terrorismo, como lo que vimos el 18 de octubre, y, por otra parte, desentenderse de quienes actuaron en cumplimiento de esa función”.

    “Situaciones como la del capitán Faúndez, el cabo Lavín del Ejército, muestran una inconsistencia que el Estado debe corregir para dar una señal clara. No vamos a abandonar a quienes nos protegen”, agregó el parlamentario del PNL.

    Por su parte, el jefe de la bancada de los diputados PNL, Cristóbal Urruticoechea, planteó que “lo que está pidiendo el partido es que no exista discriminación en los indultos. Es decir, que aquellas personas que están en estado terminal, aquellas que tengan Alzheimer, una edad tan avanzada que ni siquiera puedan caminar, no mueran esposados en una camilla. También que se indulte a las personas de orden y seguridad pública que combatieron esta guerra civil que pretendió la izquierda el 18 de octubre. Eso es lo que quiere el PNL”.

    El 12 de marzo, tras asumir la Presidencia, José Antonio Kast dijo -en entrevista con Canal 13- que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

    Esta semana, los diputados libertarios también tuvieron una reunión con el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Sobre ese encuentro, la diputada Muñoz sostuvo que “abordamos temas críticos para la seguridad del país, partiendo por el patrocinio de nuestros proyectos de ley y el cuestionado financiamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para nuestra bancada es inaceptable mantener recursos a un organismo que no actúa de manera pareja“.

    Foto: Partido Nacional Libertario.
    Más sobre:Partido Nacional LibertarioPolíticaLa Tercera PMJohannes KaiserEstallido socialFabiola Campillai

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    Exsenadora Isabel Allende visita Parlamento de Cataluña y su presidente la califica como una “persona excepcional”

    Cámaras fuera de servicio y botones de pánico sin uso: Contraloría advierte irregularidades en uso de recursos en Estación Central y Padre Hurtado

    Se vuelca camión que transportaba cajas con abejas en la ruta 5 Norte: chofer terminó con múltiples picaduras

    Netflix decepciona con sus previsiones y acciones anotan fuerte caída

    Ministra Ximena Rincón por ley miscelánea: “Los proyectos son perfectibles para ser cada vez mejores”

    Lo más leído

    1.
    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función

    Transparencia revela cuánto han percibido asesores de Kast por doble función

    2.
    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    La batalla comunicacional del gobierno para desactivar la crítica del beneficio “a los más ricos”

    3.
    Alfonso Silva, el nombre de Kast para la embajada de Chile en China

    Alfonso Silva, el nombre de Kast para la embajada de Chile en China

    4.
    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con economistas el lunes

    FA, PC, PS, PPD y PL refuerzan críticas a megarreforma de Kast y afirman que se reunirán con economistas el lunes

    5.
    Boric, Allende, Vodanovic, Vallejo, Jackson y otros líderes de izquierda se suman a cumbre del progresismo en Barcelona

    Boric, Allende, Vodanovic, Vallejo, Jackson y otros líderes de izquierda se suman a cumbre del progresismo en Barcelona

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
    Chile

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Exsenadora Isabel Allende visita Parlamento de Cataluña y su presidente la califica como una “persona excepcional”

    Cámaras fuera de servicio y botones de pánico sin uso: Contraloría advierte irregularidades en uso de recursos en Estación Central y Padre Hurtado

    Netflix decepciona con sus previsiones y acciones anotan fuerte caída
    Negocios

    Netflix decepciona con sus previsiones y acciones anotan fuerte caída

    Ministra Ximena Rincón por ley miscelánea: “Los proyectos son perfectibles para ser cada vez mejores”

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Papelón del Betis: un segundo tiempo de espanto deja fuera al equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League
    El Deportivo

    Papelón del Betis: un segundo tiempo de espanto deja fuera al equipo de Manuel Pellegrini en la Europa League

    El increíble hoyo en uno de Joaquín Niemann en su primer golpe en el LIV Golf México

    “Fueron excelentes; cumplieron a la perfección”: Johnny Herrera se rinde ante la UC tras épico triunfo ante Cruzeiro

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler
    Cultura y entretención

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Julio César Rodríguez llega a Mega: tendrá doble función

    Trump dice que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”
    Mundo

    Trump dice que es “probable” que haya negociaciones con Irán “a lo largo del fin de semana”

    Candidato López Aliaga ofrece 5.800 dólares por “información veraz” sobre el supuesto fraude electoral en Perú

    Iratxe García, eurodiputada española: “Creo que es necesario el contar con perfiles como Boric en la cumbre progresista de Barcelona”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde