CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Día del Patrimonio 2026: algunas actividades imperdibles en la versión más grande de su historia

    Más de 4 mil actividades en todas las comunas del país: así será la versión de este año de una de las fechas más queridas de los chilenos. Acá, una selección de panoramas para asistir este fin de semana. Todos gratis.

    Por 
    La Tercera
    Día del Patrimonio 2026: algunas actividades imperdibles en la versión más grande de su historia. LUIS HIDALGO/ATON CHILE

    Por primera vez, el Día del Patrimonio superará las 4 mil actividades inscritas, las que además se realizarán en el 100% de las comunas del país. Cifras inéditas para la versión 2026 de esta fiesta, que se realizará el sábado 30 y el domingo 31 de mayo.

    A 27 años de su primera versión, el evento no deja de crecer ni de transformarse en una de las fechas favoritas de las y los chilenos.

    “Más de mil de las actividades serán inclusivas”, dijo Francisco Undurraga, ministro de las Culturas. “Es decir, con implementación de herramientas como braille y apoyo auditivo, de manera que todas las personas puedan conocer y reconocer nuestro patrimonio local, regional y nacional”.

    Con más de cuatro siglos de historia, la Casona de Las Condes destaca por sus muros de adobe, patios interiores y tejas chilenas conservadas hasta hoy.

    Esta edición, como todos los años, tiene una inmensa cartelera de actividades, la gran mayoría aptas para todo público, ideal para que las familias completas, con niñas, niños, jóvenes y personas mayores, puedan conocer mejor los lugares y espacios que los rodean.

    Actividades en todo el país

    Resumir las más de 4 mil actividades en todo Chile es tarea difícil, pero la siguiente es una selección sugerida por el ministerio de Cultura:

    Sábado 30 de mayo

    • Con motivo del Día del Patrimonio, CorreosChile y el Serpat lanzarán (a las 09:30 horas) el sello postal que celebra el ingreso del Circo de Tradición Familiar en Chile a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
    • En la Región de Arica y Parinacota se realizrá el Encuentro Muestra Andina 2026, que comienza con música en vivo, artesanía ancestral, gastronomía indígena y saberes del territorio, para visibilizar y fortalecer la identidad de los pueblos andinos. Plaza Vicuña Mackenna, Arica, a partir de las 18:30 horas. Domingo desde las 14:00 horas.
    • El sábado también se realizará la apertura de Institutos Teletón de Chile, con sus 15 sedes a nivel nacional, de 9:00 a 14:00 horas, para celebrar el patrimonio social y solidario de la institución.
    • De 14:00 a 14:45 horas, en el Casco histórico de Santiago, se realizará Santiago Resuena, activación del patrimonio sonoro mediante un concierto simultáneo de campanas en ocho instituciones declaradas Monumento Histórico Nacional: Catedral de Santiago; iglesias de San Ignacio, San Agustín, Santo Domingo y San Francisco; Cuerpo de Bomberos de Santiago; ex Congreso Nacional y Museo Histórico Nacional, con la interpretación especial de una melodía inédita por parte de la agrupación Campaneros de Santiago.
    • De 15:00 a 17:00 horas se realizará la presentación y transmisión de “La pérgola de las flores” (Centro Cultural Ceina, Santiago) con una función especial de la emblemática obra chilena, con transmisión en vivo por TVN y NTV, marcando la primera vez que una actividad del Día del Patrimonio de este tipo se emite por televisión abierta.
    • En paralelo se exhibirá la muestra temporal “La Pérgola en la memoria, un patrimonio para encontrarnos” (13:00 a 18:00 horas) con fotografías, afiches, música y testimonios provenientes de archivos de diversas instituciones, entre ellas el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional.
    • De 16:00 a 18:00 horas, en el Palacio Pereira de Santiago, se programó una actividad colaborativa organizada por Build The Earth Chile para recrear el Teatro Regional Biobío en Minecraft. Será transmitida en vivo por el streamer Roberttson a través de Twitch, permitiendo seguir el proceso de construcción y la participación de la comunidad en Chile y el extranjero.
    • La Reserva Biológica Huilo Huilo abrirá todos los portales entre las 12:00 y 18:00 horas. Contará con variadas actividades culturales como la inauguración de las rucas mapuche en el bosque y el festival de coros.
    El Teatro del Biobío abrirá sus puertas y dentro estará su arquitecto, Smiljan Radic. Iwan Baan

    Domingo 31 de mayo

    • En Santiago, de 10:00 a 14:00 horas, se realizará la actividad “Motores con Historia, un recorrido por el patrimonio móvil de Chile” (Santiago), caravana compuesta por más de 50 vehículos antiguos que transformará la Alameda y el Palacio de La Moneda en un museo en movimiento. El recorrido parte en el Club Hípico y continúa por Vergara, Toesca, Av. Santa Isabel, Av. Vicuña Mackenna, Plaza Baquedano, Alameda y Palacio de La Moneda.
    • El patrimonio que creamos e imaginamos también estará presente en diferentes regiones del país con la Ruta Patrimonio Futuro, con la curatoría de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y la Asociación de Oficinas de Arquitectos (para ambas jornadas). La Piscina Olímpica de Arica, el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica en Santiago, Viña Vik en Rancagua y el Parque Río Cautín en Temuco son algunas de las obras arquitectónicas que el público podrá conocer.
    • Esta iniciativa tendrá como principal actividad el recorrido y charla que realizará Smiljan Radic, Premio Pritzker 2026, en el Teatro Biobío el domingo 31 a las 14:30 horas en compañía del subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.
    Más sobre:Día del Patrimonio 2026Día de los PatrimoniosDía del PatrimonioPatrimonioCulturaPanoramasPanoramas gratisFin de semana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio

    Cencosud cita a junta de accionistas para aprobar programa de recompra de acciones

    Cumplirá pena en libertad vigilada: conductor ebrio que provocó muerte de Macarena Yévenes fue condenado a cinco años

    UDI entrega propuestas de seguridad al Ejecutivo: aumento de dotación policial, control fronterizo y eficiencia judicial

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

    Valencia y gestión con EE.UU. para interrogar a Maduro: “Nos han dicho que por ahora no acceden (...) Es importante lo que pueda hacer el gobierno”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Cumplirá pena en libertad vigilada: conductor ebrio que provocó muerte de Macarena Yévenes fue condenado a cinco años
    Chile

    Cumplirá pena en libertad vigilada: conductor ebrio que provocó muerte de Macarena Yévenes fue condenado a cinco años

    UDI entrega propuestas de seguridad al Ejecutivo: aumento de dotación policial, control fronterizo y eficiencia judicial

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio
    Negocios

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio

    Cencosud cita a junta de accionistas para aprobar programa de recompra de acciones

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Tiane Endler, hexacampeona: OL Lyonnes gana una vez más el título de la liga francesa femenina
    El Deportivo

    Tiane Endler, hexacampeona: OL Lyonnes gana una vez más el título de la liga francesa femenina

    Lucas Bovaglio aborda el cruce de O’Higgins ante Boca en la Sudamericana: “Mientras más difícil, mejor responde el equipo”

    Comité Paralímpico de Chile e IND lanzan la primera plataforma educativa especializada en deporte paralímpico

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?
    Mundo

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales