Día del Patrimonio 2026: algunas actividades imperdibles en la versión más grande de su historia.

Por primera vez, el Día del Patrimonio superará las 4 mil actividades inscritas, las que además se realizarán en el 100% de las comunas del país. Cifras inéditas para la versión 2026 de esta fiesta, que se realizará el sábado 30 y el domingo 31 de mayo.

A 27 años de su primera versión, el evento no deja de crecer ni de transformarse en una de las fechas favoritas de las y los chilenos.

“Más de mil de las actividades serán inclusivas”, dijo Francisco Undurraga, ministro de las Culturas. “Es decir, con implementación de herramientas como braille y apoyo auditivo, de manera que todas las personas puedan conocer y reconocer nuestro patrimonio local, regional y nacional”.

Con más de cuatro siglos de historia, la Casona de Las Condes destaca por sus muros de adobe, patios interiores y tejas chilenas conservadas hasta hoy.

Esta edición, como todos los años, tiene una inmensa cartelera de actividades, la gran mayoría aptas para todo público, ideal para que las familias completas, con niñas, niños, jóvenes y personas mayores, puedan conocer mejor los lugares y espacios que los rodean.

Actividades en todo el país

Resumir las más de 4 mil actividades en todo Chile es tarea difícil, pero la siguiente es una selección sugerida por el ministerio de Cultura:

Sábado 30 de mayo

Con motivo del Día del Patrimonio, CorreosChile y el Serpat lanzarán (a las 09:30 horas) el sello postal que celebra el ingreso del Circo de Tradición Familiar en Chile a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

En la Región de Arica y Parinacota se realizrá el Encuentro Muestra Andina 2026, que comienza con música en vivo, artesanía ancestral, gastronomía indígena y saberes del territorio, para visibilizar y fortalecer la identidad de los pueblos andinos. Plaza Vicuña Mackenna, Arica, a partir de las 18:30 horas. Domingo desde las 14:00 horas.

El sábado también se realizará la apertura de Institutos Teletón de Chile , con sus 15 sedes a nivel nacional, de 9:00 a 14:00 horas, para celebrar el patrimonio social y solidario de la institución.

De 14:00 a 14:45 horas, en el Casco histórico de Santiago, se realizará Santiago Resuena , activación del patrimonio sonoro mediante un concierto simultáneo de campanas en ocho instituciones declaradas Monumento Histórico Nacional: Catedral de Santiago; iglesias de San Ignacio, San Agustín, Santo Domingo y San Francisco; Cuerpo de Bomberos de Santiago; ex Congreso Nacional y Museo Histórico Nacional, con la interpretación especial de una melodía inédita por parte de la agrupación Campaneros de Santiago.

De 15:00 a 17:00 horas se realizará la presentación y transmisión de “La pérgola de las flores” (Centro Cultural Ceina, Santiago) con una función especial de la emblemática obra chilena, con transmisión en vivo por TVN y NTV, marcando la primera vez que una actividad del Día del Patrimonio de este tipo se emite por televisión abierta.

En paralelo se exhibirá la muestra temporal “La Pérgola en la memoria, un patrimonio para encontrarnos” (13:00 a 18:00 horas) con fotografías, afiches, música y testimonios provenientes de archivos de diversas instituciones, entre ellas el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional.

De 16:00 a 18:00 horas, en el Palacio Pereira de Santiago, se programó una actividad colaborativa organizada por Build The Earth Chile para recrear el Teatro Regional Biobío en Minecraft . Será transmitida en vivo por el streamer Roberttson a través de Twitch, permitiendo seguir el proceso de construcción y la participación de la comunidad en Chile y el extranjero.

La Reserva Biológica Huilo Huilo abrirá todos los portales entre las 12:00 y 18:00 horas. Contará con variadas actividades culturales como la inauguración de las rucas mapuche en el bosque y el festival de coros.

El Teatro del Biobío abrirá sus puertas y dentro estará su arquitecto, Smiljan Radic. Iwan Baan

Domingo 31 de mayo