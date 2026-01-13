SUSCRÍBETE POR $1100
    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Rodrigo Villegas y Don Carter Sin Censura también son parte de la cartelera de la Ciudad Jardín. Los respectivos espectáculos se realizarán en diferentes fechas. Esto es lo que debes saber.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Durante enero, la cartelera de espectáculos en Viña del Mar contará con una serie de shows de reconocidos humoristas nacionales.

    Entre los nombres que prometen desencadenar risas se encuentran Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas, Rodrigo Villegas y Don Carter Sin Censura.

    Las instancias se realizarán en diferentes fechas. Y, en estas, presentarán sus rutinas actuales, para así generar carcajadas con sus respectivos estilos de humor, dirigidos a diversas audiencias.

    A continuación encontrarás los detalles de la ruta del humor que se vivirá este verano en la Ciudad Jardín.

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero la-tercera

    Qué humoristas se presentarán en Viña del Mar durante enero y dónde comprar las entradas

    Las entradas para los respectivos espectáculos en Viña del Mar de Fabrizio Copano, Luis Slimming, Paloma Salas, Rodrigo Villegas y Don Carter Sin Censura pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus.

    La Head of Marketing de la ticketera, Belén Carracedo, declaró a través de un comunicado: “En verano, Viña del Mar se transforma en un punto de encuentro para el entretenimiento, y el humor cumple un rol clave en esa experiencia”.

    “Desde Ticketplus queremos acercar estos espectáculos al público, facilitando el acceso a panoramas de calidad que complementan la oferta turística de la ciudad”.

    El escenario de Enjoy Viña del Mar recibirá las presentaciones de los humoristas mencionados.

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    A nivel general, los valores de las entradas inician en alrededor de $11.500, dependiendo del espectáculo y de la ubicación a la que se desee asistir.

    Paloma Salas hará su presentación en Viña del Mar el próximo 14 de enero, mientras que Rodrigo Villegas la hará el 17 de enero y Fabrizio Copano el 22 de enero.

    Don Carter Sin Censura se tomará el escenario el 23 de enero y Luis Slimming lo hará el 25 de enero.

    Puedes hacer clic en cada una de las fechas para conocer más detalles sobre los respectivos espectáculos.

