El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

Uno de los ballets más célebres e interpretados del mundo, El lago de los cisnes, será presentado en el Teatro Municipal de Santiago en múltiples funciones en enero de 2026.

Se trata de la obra maestra de Piotr Illich Tchaikovsky, la cual sigue cautivando a audiencias de todas las edades por su belleza, su música y su historia.

“La versión coreográfica de Ivan Nagy y Marilyn Burr es una constante búsqueda de la belleza y la poesía, sin perder la intensidad del drama. En ella se entrelazan el mundo real y el mundo de la fantasía, dando vida a un universo simbólico que revela una profunda dimensión psicológica, marcada por el anhelo y la transformación”, anticipan desde el recinto.

Y agregan: “ El lago de los cisnes es, en esencia, un relato sobre la búsqueda del amor ideal, ese amor que desafía los límites y enfrenta la eterna lucha entre el bien y el mal. Un amor que, incluso frente a la tragedia, alcanza su plenitud más allá de la vida” .

Cuándo es El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago y dónde comprar entradas

La obra será presentada los próximos viernes 9 de enero, sábado 10 de enero, lunes 12 de enero, martes 13 de enero, miércoles 14 de enero, jueves 15 de enero, lunes 19 de enero y martes 20 de enero .

Cabe destacar que las funciones del 13 y el 15 contarán con la participación de bailarines invitados de la Ópera de París: Ines Mcintosh y Shale Wagman.

Las entradas pueden adquirirse en la página web oficial del Teatro Municipal de Santiago y en sus boleterías del recinto y Parque Arauco .

A continuación encontrarás los valores de los boletos. Los que aparecen en el lado derecho corresponden a los del 13 y el 15 de enero, mientras que los del izquierdo se refieren a la mayoría de las funciones.

Gold $80.000 / $96.000

Precio 1 $66.000 / $80.000

Precio 2 $54.000 / $65.000

Precio 3 $40.000 / $48.000

Precio 4 $27.000 / $33.000

Precio 5 $15.000 / $18.000

Precio 6 $10.500 / $13.000

Precio 7 $8.500 / $10.000

Precio 8 $ 5.500 / $7.000 (sin numerar, por orden de llegada)

Puedes conocer más información y comprar entradas haciendo clic en este enlace.