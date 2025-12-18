Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

Una de las obras más destacadas del reconocido dramaturgo chileno, Alejandro Sieveking, fallecido en 2020, será presentada en el Teatro Mori en múltiples funciones durante enero.

Se trata de Ánimas de día claro, obra que contará con la dirección de María José Pizarro y que es organizada por la compañía Colectivo CTM.

“ Narra la historia de cinco hermanas que dejaron atrás sus cuerpos, pero cuyos espíritus siguen habitando una vieja casona cerca de Talagante . Aunque partieron hace años, sus ánimas permanecen atrapadas allí, condenadas a vagar sin descanso por el peso de un deseo insatisfecho. Aferradas a sus anhelos incumplidos, no podrán cruzar al más allá hasta recuperar lo que les fue arrebatado en vida”, se anticipa en la descripción oficial.

La compañía a cargo de las instancias es el Colectivo CTM. Daniela Espinoza en asistencia de dirección; Gabriela Torrejón en diseño; María José Pizarro en diseño sonoro y de iluminación; Ignacio Tolorza en mapping; y Pamela Jaque y Cizarro producciones en producción.

El elenco está conformado por Martina Ruiz, Santiago Macchi, Franco Falcón, Leonardo Segura, Cristóbal Muñoz, Cristóbal Bravo, Valentina Escobar, Sofía Rodríguez, Ignacio Tolorza y Fernando Yamal.

Cuándo es Ánimas de día claro en Teatro Mori y dónde comprar las entradas

Ánimas de día claro será presentada en el Teatro Mori desde el 2 al 11 de enero y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster .

La duración de la obra es de unos 80 minutos y la edad recomendada es para mayores de 10 años .

La entrada general tiene un valor de $10.000, mientras que para estudiantes y tercera edad es de $8.000. La preventa general, con cupos limitados, tiene un valor de $6.000, sin contar cargo por servicio.

También hay descuentos disponibles sobre el valor general: 30% para clientes de Banco de Chile y 20% para miembros del Club La Tercera .

Revisa los asientos disponibles para cada una de las funciones haciendo clic en este enlace.