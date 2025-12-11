VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Los espectáculos, a cargo de su compañía de ballet residente y bajo la dirección de la maestra Sara Nieto, contarán con 35 bailarines de diversas nacionalidades y 25 alumnos de su academia, anticipan los organizadores.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    El Teatro Nescafé de las Artes anunció nuevas funciones de El cascanueces, a cargo de su compañía de ballet residente y bajo la dirección de la maestra Sara Nieto.

    Los espectáculos culturales contarán con 35 bailarines de diversas nacionalidades y 25 alumnos de su academia, afirman los organizadores, para así celebrar el reestreno de esta aclamada versión.

    Las funciones siguen “la historia de Clarita, niña que en víspera de Navidad recibe un muñeco cascanueces con el que imagina aventuras por el Reino de las nieves, el País de las golosinas, al tiempo de ser atacados por el ejército del Rey de los ratones”.

    “Con más de 160 funciones entre Santiago y regiones, la clásica versión de la maestra Sara Nieto sobre el cuento del escritor E. T. A. Hoffmann, y musicalizado por Piotr Tchaikovsky, mantiene la magia del coreógrafo Marius Petipá, e introduce una inmersiva escenografía de impactantes pantallas led a cargo del destacado escenógrafo Germán Droghetti”, anticipan desde el teatro.

    El cascanueces fue presentado por primera vez en 1892 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, Rusia, y con el tiempo se ha convertido en el ballet más popular de todos los tiempos.

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Cuándo son las funciones de El cascanueces y dónde comprar las entradas

    Las funciones de El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes se desarrollarán desde el 10 al 21 de diciembre. Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster.

    Los organizadores precisan que el espectáculo es para mayores de 5 años. Los boletos para los niños de entre 5 y 10 años tienen un precio especial.

    De la misma manera, los socios de la Comunidad de las Artes tienen un 20% de descuento.

    A continuación encontrarás los valores de las entradas, incluido el cargo por servicio:

    • Platea Baja Preferencial: $39.100
    • Platea Baja Preferencial Niño: $20.700
    • Platea Baja General: $32.200
    • Platea Baja General Niño: $16.100
    • Platea Alta Primera Fila: $27.600
    • Platea Alta Primera Fila Niño: $10.350
    • Platea Alta General: $19.550
    • Platea Alta General Niño: $10.350

    Puedes revisar las funciones y asientos disponibles haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:CulturaEl cascanuecesBalletTeatro Nescafé de las ArtesDanzaSara NietoETA HoffmannPiotr TchaikovskyGermán DroghettiMarius PetipáLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio
    Chile

    Detienen a dos sujetos en Lo Espejo: uno era buscado por homicidio

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía
    Negocios

    Entel anunció a Carlos Hurtado Rourke como nuevo director de la compañía

    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    ¿La mejor Dipres de la historia?

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela
    Tendencias

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores
    El Deportivo

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    “Siempre hay un hincha del Conce que me hace partícipe”: el Mono Navarro Montoya revela cómo vivió el ascenso lila

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico
    Cultura y entretención

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial
    Mundo

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    La Administración Trump declara “zona militarizada” gran parte de la frontera entre California y México

    Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio