El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

El Teatro Nescafé de las Artes anunció nuevas funciones de El cascanueces, a cargo de su compañía de ballet residente y bajo la dirección de la maestra Sara Nieto.

Los espectáculos culturales contarán con 35 bailarines de diversas nacionalidades y 25 alumnos de su academia, afirman los organizadores, para así celebrar el reestreno de esta aclamada versión.

Las funciones siguen “la historia de Clarita, niña que en víspera de Navidad recibe un muñeco cascanueces con el que imagina aventuras por el Reino de las nieves, el País de las golosinas, al tiempo de ser atacados por el ejército del Rey de los ratones”.

“Con más de 160 funciones entre Santiago y regiones, la clásica versión de la maestra Sara Nieto sobre el cuento del escritor E. T. A. Hoffmann, y musicalizado por Piotr Tchaikovsky, mantiene la magia del coreógrafo Marius Petipá, e introduce una inmersiva escenografía de impactantes pantallas led a cargo del destacado escenógrafo Germán Droghetti ”, anticipan desde el teatro.

El cascanueces fue presentado por primera vez en 1892 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, Rusia, y con el tiempo se ha convertido en el ballet más popular de todos los tiempos.

Cuándo son las funciones de El cascanueces y dónde comprar las entradas

Las funciones de El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes se desarrollarán desde el 10 al 21 de diciembre. Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster .

Los organizadores precisan que el espectáculo es para mayores de 5 años. Los boletos para los niños de entre 5 y 10 años tienen un precio especial.

De la misma manera, los socios de la Comunidad de las Artes tienen un 20% de descuento.

A continuación encontrarás los valores de las entradas, incluido el cargo por servicio:

Platea Baja Preferencial: $39.100

Platea Baja Preferencial Niño: $20.700

Platea Baja General: $32.200

Platea Baja General Niño: $16.100

Platea Alta Primera Fila: $27.600

Platea Alta Primera Fila Niño: $10.350

Platea Alta General: $19.550

Platea Alta General Niño: $10.350