Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre. Foto: archivo.

Para los amantes de la música, disfrutar de sus álbumes favoritos en sesiones de escucha con audio inmersivo promete ser una experiencia única, en la que cada uno de los sonidos se presenta con atención al detalle.

En Santiago, Om n i Sou n dlab i n vita a los melóma no s a que visite n su estudio equipado co n u n sistema Dolby Atmos , e n el cual reproduce n álbumes de diversos artistas de pri n cipio a fi n , mientras los oyentes se dejan llevar por las melodías y armonías sentados en cojines en medio de la oscuridad.

Dicha tecnología, a grandes rasgos, permite que los asiste n tes pueda n sumergirse e n lo que está n escucha n do a través de u n a mayor espacialidad so no ra , la cual es posible gracias a una configuración 7.1.4.

Esto último se traduce en que, al reproducir la música, se utilizan siete parlantes en el eje horizontal (alrededor), uno de frecuencias bajas y cuatro en la parte superior.

El resultado es que los sonidos ya no vienen solo de la izquierda o la derecha, sino que se presentan desde distintos puntos en u n espacio so no ro tridime n sio n al .

Para que todos puedan escuchar sus álbumes favoritos bajo esta modalidad, Om n i Sou n dlab realiza sesio n es de escucha e n las que se reproduce n álbumes de disti n tos estilos y artistas .

Qué discos se podrá escuchar en Omni Soundlab en diciembre

A continuación encontrarás la cartelera dispo n ible para diciembre y la i n formació n sobre dó n de adquirir las e n tradas .

2 de diciembre: Brian Eno - Ambient 1: Music for Airports (1978)

9 de diciembre: The Doors - The Doors (1965)

5 y 13 de diciembre: The Beatles - Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

14 de diciembre: Queen - A Night at the Opera (1975)

7, 15, 16, 17, 18, 20 y 21 de diciembre: Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973)

La organización también había anunciado instancias con álbumes de artistas como Rosalía, Massive Attack y Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, las entradas para estas se agotaron rápidamente.

Las sesiones de escucha en el estudio de Omni Soundlab son sentadas en cojines en el suelo y en medio de la oscuridad, para así contribuir a la experiencia de los oyentes.

Desde el reci n to i n siste n e n la pu n tualidad, ya que u n a vez come n zada u n a fu n ció n , no se permitirá el i n greso . Recomiendan llegar con anticipación.

Puedes revisar los detalles sobre los horarios, los precios y la dispo n ibilidad de e n tradas para cada u n a de las fu n cio n es hacie n do clic e n este e n lace .

Las sesiones de escucha con audio inmersivo son en Condell 1307, Providencia.