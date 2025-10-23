The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto.

La banda sueca The Cardigans confirmó un concierto en Santiago para principios de 2026, regreso que se posiciona a siete años de la última vez que estuvieron en Chile y que se enmarca en una gira que también incluirá a otros países de Sudamérica.

El grupo liderado por la vocalista Nina Persson, el cual es conocido por reunir influencias pop, rock e indie, cuenta con más de tres décadas de trayectoria, en las que han publicado álbumes tan aclamados como Life (1995), First Band on the Moon (1996) y Gran Turismo (1998).

En esta oportunidad, The Cardigans se presentará por primera vez en el Teatro Caupolicán .

La primera vez que vinieron al país fue en 2015, año en el que fueron parte del festival Primavera Fauna en Espacio Broadway, y en el que también agendaron una presentación en el Centro de Eventos Cerro Bellavista (Ex Oz).

Cuatro años más tarde volvieron para realizar dos conciertos: uno en el Teatro La Cúpula y otro en el Parque Bicentenario de Concepción, como parte del Festival Rock en Conce en su edición 2019.

Cuándo es el concierto de The Cardigans en Chile y dónde comprar las entradas

El concierto de The Cardigans en Chile se realizará en el Teatro Caupolicán el próximo 10 de febrero de 2026 y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket .

A continuación encontrarás los valores de los boletos para asistir al regreso de los autores de títulos como My Favourite Game y Lovefool. Los precios incluyen el cargo por servicio.

Palcos: $103.500

Platea Baja: $69.000

Cancha: $55.200

Platea Alta: $51.750

Silla de ruedas: $51.750

Acompañante Silla de ruedas: $51.750