The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
La agrupación sueca liderada por Nina Persson regresará al país a siete años de su última visita, en lo que será su primera presentación en el Teatro Caupolicán. Estos son los detalles de la cita.
La banda sueca The Cardigans confirmó un concierto en Santiago para principios de 2026, regreso que se posiciona a siete años de la última vez que estuvieron en Chile y que se enmarca en una gira que también incluirá a otros países de Sudamérica.
El grupo liderado por la vocalista Nina Persson, el cual es conocido por reunir influencias pop, rock e indie, cuenta con más de tres décadas de trayectoria, en las que han publicado álbumes tan aclamados como Life (1995), First Band on the Moon (1996) y Gran Turismo (1998).
En esta oportunidad, The Cardigans se presentará por primera vez en el Teatro Caupolicán.
La primera vez que vinieron al país fue en 2015, año en el que fueron parte del festival Primavera Fauna en Espacio Broadway, y en el que también agendaron una presentación en el Centro de Eventos Cerro Bellavista (Ex Oz).
Cuatro años más tarde volvieron para realizar dos conciertos: uno en el Teatro La Cúpula y otro en el Parque Bicentenario de Concepción, como parte del Festival Rock en Conce en su edición 2019.
Cuándo es el concierto de The Cardigans en Chile y dónde comprar las entradas
El concierto de The Cardigans en Chile se realizará en el Teatro Caupolicán el próximo 10 de febrero de 2026 y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket.
A continuación encontrarás los valores de los boletos para asistir al regreso de los autores de títulos como My Favourite Game y Lovefool. Los precios incluyen el cargo por servicio.
- Palcos: $103.500
- Platea Baja: $69.000
- Cancha: $55.200
- Platea Alta: $51.750
- Silla de ruedas: $51.750
- Acompañante Silla de ruedas: $51.750
