¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Ya quedan pocas semanas para que parta otra versión del Fauna Primavera, uno de los festivales más persistentes de la capital. Hace tiempo se revelaron los nombres de la edición 2025, pero solo hace algunos días se supo el orden en que se presentaran las bandas invitadas este año.

Serán dos días de música, esta vez el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, así que algunos fanáticos tendrán que saber pedirse el día libre para poder disfrutar de algunas de los shows más interesantes de esta temporada.

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025. Foto: archivo.

¿Como cuáles? Por ejemplo, el esperado regreso de Yo La Tengo, histórica banda del indie-rock estadounidense. O el debut de Stereolab en Chile, ecléctico e influyente grupo británico, vigente desde los noventas. O Weezer, que tocará su legendario disco azul. Para qué decir Massive Attack, máximo referente del trip hop de Bristol. O AURORA, la noruega que deslumbra con su única voz. O Bloc Party, que celebra 20 años de su Silent Alarm. O El Mató a un Policía Motorizado, quizá la más importante banda de rock sudamericana hoy. O los siempre magnéticos Mogwai, los infalibles James, el baile suave de The Whitest Boy Alive, el retorno de Fother Muckers...

El Fauna Primavera 2025 se realizará en el Parque Ciudad Empresarial y todavía quedan entradas disponibles: el pase diario general cuesta $90 mil (para cualquiera de las dos jornadas), mientras que el abono completo está a $150 mil.

El pase VIP para el sábado 8 está agotado, así como el abono VIP para ambos días, pero aún hay algunos para el viernes y cuestan $150 mil. Todos los tickets están a la venta en la plataforma Fever.

Horarios y programación de Primavera Fauna 2025

El viernes 7 de noviembre, las puertas de Primavera Fauna 2025 abrirán a las 15 horas y los shows comenzarán apenas 15 minutos después. Así que conviene llegar puntual. Este es el horario para esa primera jornada:

Escenario BCI Escenario Levi’s Fother Muckers

15:15 a 16:00 horas Yo La Tengo

16:00 a 17:15 horas El Mató a un Policía Motorizado

17:15 a 18:15 horas Mogwai

18:15 a 19:30 horas James

19:30 a 20:45 horas Stereolab

20:45 a 22:00 horas Weezer

22:00 a 23:30 horas

El sábado 8 de noviembre la música empezará a sonar más temprano y por eso las puertas se abrirán a las 12. Este será el orden de salida de las bandas.