Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025. Foto: archivo.

El festival Fauna Primavera anunció cómo se dividirá su cartel para la edición 2025 del evento, la cual reunirá desde íconos del rock alternativo como Weezer hasta propuestas más experimentales y electrónicas como Massive Attack.

La instancia se realizará nuevamente en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba , los próximos 7 y 8 de noviembre . Y los interesados ya pueden comprar sus entradas tanto para asistir a uno de los días como a los dos.

Entre los artistas que se presentarán este año también está Stereolab, la banda liderada por el inglés Tim Gane y la francesa Lætitia Sadier que en mayo estrenó su álbum Instant Holograms On Metal Film (2025), el cual ha sido ampliamente aclamado por la crítica y se posicionó a 15 años de su antecesor Not Music (2010).

Otro de los actos más esperados es el de la cantante noruega AURORA, quien es conocida en todo el mundo por su deslumbrante tono de voz y presentará su entrega discográfica más reciente, titulada What Happened To The Heart? (2025).

Los británicos Bloc Party también estarán presentes en esta nueva edición del festival, para celebrar los 20 años de su primer álbum, Silent Alarm (2005), el cual incluye éxitos como Banquet, Helicopter y This Modern Love.

Weezer, por su parte, vuelve a Chile en el marco de la celebración de los 30 años de su apodado Blue Album (1994), el debut homónimo que sentó las bases del estilo del conjunto liderado por Rivers Cuomo.

Massive Attack, el grupo inglés originario de Bristol considerado exponente del trip hop, anticipó a través de un comunicado cómo será el espectáculo que ofrecerán en el país.

“Nuestra nueva presentación en vivo marca el salto más transgresor en la colaboración entre 3D x United Visual Artists desde 2003. Al realizar ingeniería inversa en algoritmos para exponer anomalías de contenido y bucles de retroalimentación recursivos, buscamos provocar un diálogo sobre el sueño roto del ‘yo’ confiado y empoderado, en el contexto del colapso global de las democracias liberales”.

Estos son solo algunos de los artistas que serán parte de la nueva edición del festival.

Dónde comprar las entradas para Fauna Primavera 2025

Las entradas para Fauna Primavera 2025 pueden adquirirse en el sitio oficial del evento, mediante la plataforma Fever .

El abono general para asistir tanto el 7 como el 8 de noviembre tiene un valor de $150.000 , mientras que el abono VIP cuesta $250.000 y ofrece beneficios como acceso a una zona exclusiva y a un sector lateral frente al escenario principal, entre otros.

Los pases diarios tienen un valor de $90.000 en acceso general y de $150.000 en acceso VIP.

Qué artistas se presentarán cada día en Fauna Primavera 2025

La programación de artistas para cada día del festival quedó organizada de la siguiente manera.

Viernes 7 de noviembre: Weezer - James - Mogwai - Stereolab - Fother Muckers - El Mató a un Policía Motorizado - Yo La Tengo

Sábado 8 de noviembre: Massive Attack - AURORA - Bloc Party - Tash Sultana - Fcukers - Candelabro - Niebla Niebla - Otoboke Beaver - RY X - The Whitest Boy Alive

Revisa el cartel completo a continuación.