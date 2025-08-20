SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

La edición de este año del festival también contará con artistas como Stereolab, AURORA, Bloc Party, Tash Sultana, Mogwai y Yo La Tengo, entre otros destacados nombres. Ya pueden adquirirse tanto los pases diarios como las entradas para asistir a las dos jornadas. Estos son los detalles.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025. Foto: archivo.

El festival Fauna Primavera anunció cómo se dividirá su cartel para la edición 2025 del evento, la cual reunirá desde íconos del rock alternativo como Weezer hasta propuestas más experimentales y electrónicas como Massive Attack.

La instancia se realizará nuevamente en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, los próximos 7 y 8 de noviembre. Y los interesados ya pueden comprar sus entradas tanto para asistir a uno de los días como a los dos.

Entre los artistas que se presentarán este año también está Stereolab, la banda liderada por el inglés Tim Gane y la francesa Lætitia Sadier que en mayo estrenó su álbum Instant Holograms On Metal Film (2025), el cual ha sido ampliamente aclamado por la crítica y se posicionó a 15 años de su antecesor Not Music (2010).

Otro de los actos más esperados es el de la cantante noruega AURORA, quien es conocida en todo el mundo por su deslumbrante tono de voz y presentará su entrega discográfica más reciente, titulada What Happened To The Heart? (2025).

Los británicos Bloc Party también estarán presentes en esta nueva edición del festival, para celebrar los 20 años de su primer álbum, Silent Alarm (2005), el cual incluye éxitos como Banquet, Helicopter y This Modern Love.

Weezer, por su parte, vuelve a Chile en el marco de la celebración de los 30 años de su apodado Blue Album (1994), el debut homónimo que sentó las bases del estilo del conjunto liderado por Rivers Cuomo.

Massive Attack, el grupo inglés originario de Bristol considerado exponente del trip hop, anticipó a través de un comunicado cómo será el espectáculo que ofrecerán en el país.

“Nuestra nueva presentación en vivo marca el salto más transgresor en la colaboración entre 3D x United Visual Artists desde 2003. Al realizar ingeniería inversa en algoritmos para exponer anomalías de contenido y bucles de retroalimentación recursivos, buscamos provocar un diálogo sobre el sueño roto del ‘yo’ confiado y empoderado, en el contexto del colapso global de las democracias liberales”.

Estos son solo algunos de los artistas que serán parte de la nueva edición del festival.

Dónde comprar las entradas para Fauna Primavera 2025

Las entradas para Fauna Primavera 2025 pueden adquirirse en el sitio oficial del evento, mediante la plataforma Fever.

El abono general para asistir tanto el 7 como el 8 de noviembre tiene un valor de $150.000, mientras que el abono VIP cuesta $250.000 y ofrece beneficios como acceso a una zona exclusiva y a un sector lateral frente al escenario principal, entre otros.

Los pases diarios tienen un valor de $90.000 en acceso general y de $150.000 en acceso VIP.

Qué artistas se presentarán cada día en Fauna Primavera 2025

La programación de artistas para cada día del festival quedó organizada de la siguiente manera.

  • Viernes 7 de noviembre: Weezer - James - Mogwai - Stereolab - Fother Muckers - El Mató a un Policía Motorizado - Yo La Tengo
  • Sábado 8 de noviembre: Massive Attack - AURORA - Bloc Party - Tash Sultana - Fcukers - Candelabro - Niebla Niebla - Otoboke Beaver - RY X - The Whitest Boy Alive

Revisa el cartel completo a continuación.

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025.

Lee también:

Más sobre:Fauna Primavera 2025MúsicaConciertosFauna PrimaveraWeezerMassive AttackAuroraStereolabBloc PartyJamesMogwaiFother MuckersEl Mató a un Policía MotorizadoYo La TengoTash SultanaFcukersCandelabroNiebla NieblaOtoboke BeaverRY XThe Whitest Boy Alive

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Carlos Montes y el senador Latorre entre ellos: los nombres que aparecen como testigos en acusación por Democracia Viva

“Ni Maduro se atrevió a tanto”: expresidentes de RN cuestionan a directiva por nómina parlamentaria y piden fijar fecha de elecciones internas

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

4.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Servicios

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios
Chile

Con reforzamiento en test psicológicos y 3.500 cupos: Conaf y Minagri abren postulación para brigadistas contra incendios

Cámara de Diputados aprueba en general proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Carlos Montes y el senador Latorre entre ellos: los nombres que aparecen como testigos en acusación por Democracia Viva

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo
Negocios

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Gobierno lanza nuevo instrumento que busca medir la vulnerabilidad de las familias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U
El Deportivo

Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U

Papá Maravilla: los escenarios deportivos que Alexis Sánchez prioriza frente a su nueva condición familiar

La autoexigencia de Gary Medel de cara a la inauguración del Claro Arena: “Tenemos que hacernos súper fuertes en casa”

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Chayanne inicia su aplastante residencia chilena: 90 mil fans en ocho shows y regresaría en 2026 a estadios y regiones
Cultura y entretención

Chayanne inicia su aplastante residencia chilena: 90 mil fans en ocho shows y regresaría en 2026 a estadios y regiones

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

Miguel Bosé vuelve a Chile pero descartan su paso por el Festival de Viña 2026

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro