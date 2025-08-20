SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Finde

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

El estudio equipado con un sistema Dolby Atmos reproducirá dos álbumes clave de la artista islandesa en lo que queda de este mes, además de la última entrega de la estrella estadounidense del pop y discos de Caterina Barbieri y Kali Uchis.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto.

Para los amantes de la música, disfrutar de sus álbumes favoritos en sesiones de escucha con audio inmersivo promete ser una experiencia única, en la que cada uno de los sonidos se presenta con atención al detalle.

En Santiago, Omni Soundlab invita a los melómanos a que visiten su estudio equipado con un sistema Dolby Atmos, en el cual reproducen álbumes de diversos artistas de principio a fin, mientras los oyentes se dejan llevar por las melodías y armonías sentados en cojines en medio de la oscuridad.

Dicha tecnología, a grandes rasgos, permite que los asistentes puedan sumergirse en lo que están escuchando a través de una mayor espacialidad sonora, la cual es posible gracias a una configuración 7.1.4.

Esto último se traduce en que, al reproducir la música, se utilizan siete parlantes en el eje horizontal (alrededor), uno de frecuencias bajas y cuatro en la parte superior.

El resultado es que los sonidos ya no vienen solo de la izquierda o la derecha, sino que se presentan desde distintos puntos en un espacio sonoro tridimensional.

Para que todos puedan escuchar sus álbumes favoritos bajo esta modalidad, Omni Soundlab realiza sesiones de escucha en las que se reproducen álbumes de distintos estilos y artistas.

A continuación encontrarás la cartelera del estudio para finales de agosto y la información sobre cómo adquirir las entradas.

Qué discos se podrá escuchar en Omni Soundlab en agosto

El próximo 23 de agosto Omni Soundlab reproducirá el primer álbum en solitario de Björk, Debut (1993), el cual incluye temas clave de la carrera solista de la cantante islandesa, tales como Venus as a Boy y Big Time Sensuality.

Para el 26 de agosto se presentará Ecstatic Computation (2019) de Caterina Barbieri, uno de los discos más aclamados de la compositora italiana, quien es conocida por su experimentación con los sintetizadores modulares.

El 27 de agosto se reproducirá la edición deluxe de Sin miedo (del amor y otros demonios) [2020], la segunda entrega discográfica Kali Uchis.

Y el 30 de agosto será el turno de Post (1995) de Björk, álbum que reúne títulos como Army of Me, It’s Oh So Quiet y I Miss You.

El último disco a reproducirse este mes será Hit Me Hard and Soft (2024) de Billie Eilish el 31 de agosto. Se trata del último trabajo de la estrella estadounidense del pop, el cual debutó en el número dos del Billboard 200 y posicionó sus 10 canciones en el top 40 del Billboard Hot 100 tras su lanzamiento.

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto.

Las sesiones de escucha en el estudio de Omni Soundlab son sentadas en cojines en el suelo y en medio de la oscuridad, para así contribuir a la experiencia de los oyentes.

Desde el recinto insisten en la puntualidad, ya que una vez comenzada una función, no se permitirá el ingreso. Recomiendan llegar con anticipación.

Puedes revisar los detalles sobre las funciones, los horarios y la disponibilidad de entradas haciendo clic en este enlace. Los tickets tienen un valor de $11.200.

Las sesiones de escucha con audio inmersivo son en Condell 1307, Providencia.

Lee también:

Más sobre:MúsicaOmni SoundlabDolby AtmosAudio inmersivoEscucha inmersivaDiscosÁlbumesBjörkBjorkBillie EilishKali UchisCaterina Barbieri

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan

Ante demandas estudiantiles: Mineduc y Santiago acuerdan plan para mejorar infraestructura de liceos emblemáticos

Termina debate en la Cámara por proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

4.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Una minga en Europa: así fue el traslado de una centenaria iglesia en Suecia

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Servicios

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan
Chile

Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte: quiénes son los siete imputados por la Fiscalía y qué penas arriesgan

Ante demandas estudiantiles: Mineduc y Santiago acuerdan plan para mejorar infraestructura de liceos emblemáticos

Termina debate en la Cámara por proyecto que pone fin al CAE y crea el FES

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú
Negocios

SMU abre dos nuevos supermercados Maxiahorro en Perú

Gobierno lanza nuevo instrumento que busca medir la vulnerabilidad de las familias

Derrota para opositores de proyecto en Viña del Mar: se rechazan reclamaciones contra iniciativa de Copec en Las Salinas

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

La autoexigencia de Gary Medel de cara a la inauguración del Claro Arena: “Tenemos que hacernos súper fuertes en casa”
El Deportivo

La autoexigencia de Gary Medel de cara a la inauguración del Claro Arena: “Tenemos que hacernos súper fuertes en casa”

Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Colo Colo por la Liga de Primera

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel
Finde

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”
Cultura y entretención

Historiadora derriba mito: “Las pirámides no fueron construidas por alienígenas ni esclavos”

Miguel Bosé vuelve a Chile pero descartan su paso por el Festival de Viña 2026

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino
Mundo

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro