Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto.

Para los amantes de la música, disfrutar de sus álbumes favoritos en sesiones de escucha con audio inmersivo promete ser una experiencia única, en la que cada uno de los sonidos se presenta con atención al detalle.

En Santiago, Omni Soundlab invita a los melómanos a que visiten su estudio equipado con un sistema Dolby Atmos , en el cual reproducen álbumes de diversos artistas de principio a fin , mientras los oyentes se dejan llevar por las melodías y armonías sentados en cojines en medio de la oscuridad.

Dicha tecnología, a grandes rasgos, permite que los asistentes puedan sumergirse en lo que están escuchando a través de una mayor espacialidad sonora , la cual es posible gracias a una configuración 7.1.4.

Esto último se traduce en que, al reproducir la música, se utilizan siete parlantes en el eje horizontal (alrededor), uno de frecuencias bajas y cuatro en la parte superior.

El resultado es que los sonidos ya no vienen solo de la izquierda o la derecha, sino que se presentan desde distintos puntos en un espacio sonoro tridimensional .

Para que todos puedan escuchar sus álbumes favoritos bajo esta modalidad, Omni Soundlab realiza sesiones de escucha en las que se reproducen álbumes de distintos estilos y artistas .

A continuación encontrarás la cartelera del estudio para finales de agosto y la información sobre cómo adquirir las entradas.

Qué discos se podrá escuchar en Omni Soundlab en agosto

El próximo 23 de agosto Omni Soundlab reproducirá el primer álbum en solitario de Björk, Debut (1993), el cual incluye temas clave de la carrera solista de la cantante islandesa, tales como Venus as a Boy y Big Time Sensuality.

Para el 26 de agosto se presentará Ecstatic Computation (2019) de Caterina Barbieri, uno de los discos más aclamados de la compositora italiana, quien es conocida por su experimentación con los sintetizadores modulares.

El 27 de agosto se reproducirá la edición deluxe de Sin miedo (del amor y otros demonios) [2020], la segunda entrega discográfica Kali Uchis.

Y el 30 de agosto será el turno de Post (1995) de Björk, álbum que reúne títulos como Army of Me, It’s Oh So Quiet y I Miss You.

El último disco a reproducirse este mes será Hit Me Hard and Soft (2024) de Billie Eilish el 31 de agosto. Se trata del último trabajo de la estrella estadounidense del pop, el cual debutó en el número dos del Billboard 200 y posicionó sus 10 canciones en el top 40 del Billboard Hot 100 tras su lanzamiento.

Las sesiones de escucha en el estudio de Omni Soundlab son sentadas en cojines en el suelo y en medio de la oscuridad, para así contribuir a la experiencia de los oyentes.

Desde el recinto insisten en la puntualidad, ya que una vez comenzada una función, no se permitirá el ingreso . Recomiendan llegar con anticipación.

Puedes revisar los detalles sobre las funciones, los horarios y la disponibilidad de entradas haciendo clic en este enlace . Los tickets tienen un valor de $11.200 .

Las sesiones de escucha con audio inmersivo son en Condell 1307, Providencia.