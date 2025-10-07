The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico. Foto: archivo.

The Chemical Brothers anunció que presentará un DJ Set en Santiago, instancia en la que revivirán algunos de los clásicos más aclamados de su repertorio, así como creaciones nuevas.

El evento se posicionará como la tercera visita a Chile del dúo británico conformado por Tom Rowlands y Ed Simons, el cual es reconocido internacionalmente como uno de los nombres más importantes de la música electrónica.

La última vez que estuvieron en el país fue en diciembre de 2015, en el marco del festival SónarSound.

Con más de 30 años de trayectoria, The Chemical Brothers sigue destacando por su estilo único, sus visuales hipnóticas y una puesta en escena innovadora.

A una década de su último paso por el territorio nacional, la presentación de los británicos promete posicionarse como uno de los eventos más memorables de la cartelera de espectáculos del próximo año .

Cuándo es el DJ Set de The Chemical Brothers en Chile y dónde comprar las entradas

El DJ Set de The Chemical Brothers en Chile será el 13 de febrero de 2026 en el Espacio Riesco y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket , la única plataforma oficial de venta de tickets para esta instancia.

La entrada General tiene un valor de $80.500, mientras que el VIP Standing cuesta $115.000.

Puedes comprar tus boletos y conocer más detalles haciendo clic en este enlace.