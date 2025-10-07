SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

A una década de su último paso por el país, el icónico dúo de música electrónica conformado por Tom Rowlands y Ed Simons agendó lo que será su tercera presentación en el territorio nacional. Acá, las coordenadas del evento.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico. Foto: archivo.

The Chemical Brothers anunció que presentará un DJ Set en Santiago, instancia en la que revivirán algunos de los clásicos más aclamados de su repertorio, así como creaciones nuevas.

El evento se posicionará como la tercera visita a Chile del dúo británico conformado por Tom Rowlands y Ed Simons, el cual es reconocido internacionalmente como uno de los nombres más importantes de la música electrónica.

La última vez que estuvieron en el país fue en diciembre de 2015, en el marco del festival SónarSound.

Con más de 30 años de trayectoria, The Chemical Brothers sigue destacando por su estilo único, sus visuales hipnóticas y una puesta en escena innovadora.

A una década de su último paso por el territorio nacional, la presentación de los británicos promete posicionarse como uno de los eventos más memorables de la cartelera de espectáculos del próximo año.

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico. Foto: archivo.

Cuándo es el DJ Set de The Chemical Brothers en Chile y dónde comprar las entradas

El DJ Set de The Chemical Brothers en Chile será el 13 de febrero de 2026 en el Espacio Riesco y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket, la única plataforma oficial de venta de tickets para esta instancia.

La entrada General tiene un valor de $80.500, mientras que el VIP Standing cuesta $115.000.

Puedes comprar tus boletos y conocer más detalles haciendo clic en este enlace.

Lee también:

Más sobre:The Chemical BrothersMúsicaDJ SetMúsica electrónicaTom RowlandsEd SimonsChemical BrothersConciertosEspacio RiescoLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”
Chile

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años
Negocios

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir
Tendencias

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

La respuesta de Massive Attack a las afirmaciones sobre el supuesto uso de “reconocimiento facial” en sus conciertos

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20
El Deportivo

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos
Cultura y entretención

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump
Mundo

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Taiwán ve a Trump “merecedor del Nobel de la Paz” si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?