Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

La Furia del Libro de Verano 2025 realizará una nueva versión que se extenderá por cuatro días, en los que los visitantes podrán encontrar más de 200 editoriales y más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades, en tres espacios que funcionarán en simultáneo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La instancia es con entrada liberada y contará con invitados tanto nacionales como internacionales , así como un una asociación con el gremio gastronómico de Lastarria.

En esta edición se integran 70 expositores más que en la versión pasada de La Furia del Libro de Verano.

Los organizadores afirman que habrá 223 editoriales en total, lo que incluye 54 provenientes de regiones y 33 extranjeras .

Los más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades se desarrollarán en la Sala C1, la Sala C2 y el escenario principal.

Más de diez autores y autoras provenientes de Argentina, España, Uruguay y Colombia serán parte del encuentro.

Entre ellos destacan Luciano Lamberti, Romina Paula, Diego Picotto, Hernán Ronsino, Marina Berri y Natalia Ortiz Maldonado desde Argentina; Elvira Navarro, Javier Serena y el editor Alfonso Zuriaga desde España; Rafaela Lahore, Damián González Bertolino y Yanina Vidal desde Uruguay; y Santiago Wills desde Colombia.

A ellos se suma una importante representación nacional con figuras como Alejandra Costamagna, Álvaro Bisama, Pía Barros, Nona Fernández, Claudia Apablaza, Diego Zúñiga, Gabriel Salazar, Ivonne Coñuecar, Paloma Valdivia, Lorena Amaro, Mauricio Electorat, y Sol Undurraga.

La imagen gráfica de esta edición ha sido creada por Caiozzama, destacado artista visual, fotógrafo y muralista, reconocido por sus intervenciones en muros con la técnica de paste-up.

Cuándo es La Furia del Libro de Verano 2025 y qué incluye la programación

La Furia del Libro de Verano 2025 se desarrollará desde el jueves 18 de diciembre hasta el domingo 21 de diciembre .

Los horarios para el jueves y el viernes son de 16:00 a 21:00. Para el sábado y el domingo son de 11:00 a 21:00 .

“La programación incluye actividades que ponen en diálogo a la comunidad literaria local e internacional. Durante el viernes, sábado y domingo, a las 18:00, se realizará un ciclo de charlas en colaboración con el Centro Cultural de España en Chile y la revista Cuadernos Hispanoamericanos.”

“También, el sábado 20, a las 18:00, se anunciará al ganador de la segunda versión del Premio de Crónicas Inéditas en Español Nuevas Plumas Chile, ocasión en la que además se presentará el libro que reúne a los quince finalistas de la edición 2025, editado por Berrinche Ediciones”.

“Asimismo, La Furia acogerá el conversatorio Cruces y territorios: tres voces uruguayas publicadas en Chile, que contará con la presencia de Yanina Vidal, Rafaela Lahore y Damián González Bertolino, quienes viajarán desde Uruguay con el apoyo de la embajada de su país”, anticipan los organizadores.

Junto con ello, se realizará un conversatorio con Caiozzama el jueves 18 a las 19:00, y un encuentro con el Jurado Infantil del Premio Cultura Científica 2025, organizado junto a la Universidad Autónoma y CECREA Valdivia, el viernes 19 a las 17:00.

“La feria, como es tradición, contará con diversas actividades orientadas al público infantil y juvenil, especialmente, durante las mañanas del fin de semana. El cierre estará a cargo de La Lectura Furiosa, el histórico momento de micrófono abierto donde todo el público puede leer textos de su autoría. Esta actividad maratónica sucederá el domingo 21 desde las 18:00 en el escenario principal”.

El evento es realizado en colaboración con la Embajada de España, el Centro Cultural de España en Santiago, AECID y Cuadernos Hispanoamericanos. Patrocinan Centro GAM, Fundación El Libro y La Furia.