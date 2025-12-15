SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    La instancia es con entrada liberada y contará con invitados tanto nacionales como internacionales. Los organizadores anticipan que habrá más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025 Cortesía / Finde LT

    La Furia del Libro de Verano 2025 realizará una nueva versión que se extenderá por cuatro días, en los que los visitantes podrán encontrar más de 200 editoriales y más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades, en tres espacios que funcionarán en simultáneo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

    La instancia es con entrada liberada y contará con invitados tanto nacionales como internacionales, así como un una asociación con el gremio gastronómico de Lastarria.

    En esta edición se integran 70 expositores más que en la versión pasada de La Furia del Libro de Verano.

    Los organizadores afirman que habrá 223 editoriales en total, lo que incluye 54 provenientes de regiones y 33 extranjeras.

    Los más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades se desarrollarán en la Sala C1, la Sala C2 y el escenario principal.

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025 Cortesía / Finde LT

    Más de diez autores y autoras provenientes de Argentina, España, Uruguay y Colombia serán parte del encuentro.

    Entre ellos destacan Luciano Lamberti, Romina Paula, Diego Picotto, Hernán Ronsino, Marina Berri y Natalia Ortiz Maldonado desde Argentina; Elvira Navarro, Javier Serena y el editor Alfonso Zuriaga desde España; Rafaela Lahore, Damián González Bertolino y Yanina Vidal desde Uruguay; y Santiago Wills desde Colombia.

    A ellos se suma una importante representación nacional con figuras como Alejandra Costamagna, Álvaro Bisama, Pía Barros, Nona Fernández, Claudia Apablaza, Diego Zúñiga, Gabriel Salazar, Ivonne Coñuecar, Paloma Valdivia, Lorena Amaro, Mauricio Electorat, y Sol Undurraga.

    La imagen gráfica de esta edición ha sido creada por Caiozzama, destacado artista visual, fotógrafo y muralista, reconocido por sus intervenciones en muros con la técnica de paste-up.

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025 Cortesía / Finde LT

    Cuándo es La Furia del Libro de Verano 2025 y qué incluye la programación

    La Furia del Libro de Verano 2025 se desarrollará desde el jueves 18 de diciembre hasta el domingo 21 de diciembre.

    Los horarios para el jueves y el viernes son de 16:00 a 21:00. Para el sábado y el domingo son de 11:00 a 21:00.

    “La programación incluye actividades que ponen en diálogo a la comunidad literaria local e internacional. Durante el viernes, sábado y domingo, a las 18:00, se realizará un ciclo de charlas en colaboración con el Centro Cultural de España en Chile y la revista Cuadernos Hispanoamericanos.”

    “También, el sábado 20, a las 18:00, se anunciará al ganador de la segunda versión del Premio de Crónicas Inéditas en Español Nuevas Plumas Chile, ocasión en la que además se presentará el libro que reúne a los quince finalistas de la edición 2025, editado por Berrinche Ediciones”.

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025 Cortesía / Finde LT

    “Asimismo, La Furia acogerá el conversatorio Cruces y territorios: tres voces uruguayas publicadas en Chile, que contará con la presencia de Yanina Vidal, Rafaela Lahore y Damián González Bertolino, quienes viajarán desde Uruguay con el apoyo de la embajada de su país”, anticipan los organizadores.

    Junto con ello, se realizará un conversatorio con Caiozzama el jueves 18 a las 19:00, y un encuentro con el Jurado Infantil del Premio Cultura Científica 2025, organizado junto a la Universidad Autónoma y CECREA Valdivia, el viernes 19 a las 17:00.

    “La feria, como es tradición, contará con diversas actividades orientadas al público infantil y juvenil, especialmente, durante las mañanas del fin de semana. El cierre estará a cargo de La Lectura Furiosa, el histórico momento de micrófono abierto donde todo el público puede leer textos de su autoría. Esta actividad maratónica sucederá el domingo 21 desde las 18:00 en el escenario principal”.

    El evento es realizado en colaboración con la Embajada de España, el Centro Cultural de España en Santiago, AECID y Cuadernos Hispanoamericanos. Patrocinan Centro GAM, Fundación El Libro y La Furia.

    Cabe recordar que es con entrada gratuita. Puedes revisar el programa completo y conocer más detalles haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:LibrosLa Furia del Libro de Verano 2025La Furia del LibroGAMCulturaCentro Cultural Gabriela MistralLiteraturaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    Contraloría detecta falencias en cuentas de Seremi de Cultura de Coquimbo: gastos sin rendir y dinero faltante

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast
    Chile

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast

    Contraloría detecta falencias en cuentas de Seremi de Cultura de Coquimbo: gastos sin rendir y dinero faltante

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast
    Negocios

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    Director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, deja el cargo en marzo de 2026

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100
    Cultura y entretención

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable
    Mundo

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Los atacantes de Sídney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro