Orgullo y Prejuicio: los detalles del espectáculo de ballet que llegará al Teatro Municipal de Santiago. Foto: archivo.

La clásica novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, llegará al Teatro Municipal de Santiago a través de un espectáculo de ballet, el cual se posiciona tras las celebraciones internacionales por los 250 años del nacimiento de la célebre novelista británica.

Los shows contarán con la coreografía del premiado artista Kenneth Tindall , uno de los nombres más destacados de su generación y actual coreógrafo del Northern Ballet (Inglaterra).

Desde el histórico recinto capitalino anticipan que “reinterpretará con especial sensibilidad esta inolvidable historia de amor que desafía los prejuicios y las convenciones de toda una época” .

Aseguran que esta producción, interpretada por el Ballet de Santiago, se perfila como uno de los imperdibles de la temporada.

El dramaturgo es Ian Kelly, mientras que la música es de Frank Moon. La dirección musical está a cargo de Pedro-Pablo Prudencio; la escenografía e iluminación de Christopher Ash; y el vestuario de Louise Flanagan.

Orgullo y Prejuicio: los detalles del espectáculo de ballet que llegará al Teatro Municipal de Santiago. Foto: archivo.

Cuándo son las presentaciones de Orgullo y Prejuicio en el Teatro Municipal de Santiago y dónde comprar las entradas

Las presentaciones se realizarán en las siguientes fechas y horarios:

Jueves 23 de julio – 19:00 horas / Serie B1

Viernes 24 de julio – 19:00 horas / Serie B2

Sábado 25 de julio – 17:00 horas / Serie B3

Jueves 30 de julio – 19:00 horas / Serie B4

Viernes 31 de julio – 19:00 horas / Fuera de abono

Sábado 1 de agosto – 17:00 horas / Fuera de abono

Las entradas pueden adquirirse en la página web oficial del teatro y en sus boleterías del mismo recinto o de Parque Arauco.

Los valores de los boletos son los siguientes: