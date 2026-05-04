SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Orgullo y Prejuicio: los detalles del espectáculo de ballet que llegará al Teatro Municipal de Santiago

    Los shows contarán con la coreografía del premiado artista Kenneth Tindall, actual coreógrafo del Northern Ballet (Inglaterra). Anticipan que “reinterpretará con especial sensibilidad esta inolvidable historia de amor que desafía los prejuicios y las convenciones de toda una época”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Orgullo y Prejuicio: los detalles del espectáculo de ballet que llegará al Teatro Municipal de Santiago. Foto: archivo.

    La clásica novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, llegará al Teatro Municipal de Santiago a través de un espectáculo de ballet, el cual se posiciona tras las celebraciones internacionales por los 250 años del nacimiento de la célebre novelista británica.

    Los shows contarán con la coreografía del premiado artista Kenneth Tindall, uno de los nombres más destacados de su generación y actual coreógrafo del Northern Ballet (Inglaterra).

    Desde el histórico recinto capitalino anticipan que “reinterpretará con especial sensibilidad esta inolvidable historia de amor que desafía los prejuicios y las convenciones de toda una época”.

    Aseguran que esta producción, interpretada por el Ballet de Santiago, se perfila como uno de los imperdibles de la temporada.

    El dramaturgo es Ian Kelly, mientras que la música es de Frank Moon. La dirección musical está a cargo de Pedro-Pablo Prudencio; la escenografía e iluminación de Christopher Ash; y el vestuario de Louise Flanagan.

    Orgullo y Prejuicio: los detalles del espectáculo de ballet que llegará al Teatro Municipal de Santiago. Foto: archivo.

    Cuándo son las presentaciones de Orgullo y Prejuicio en el Teatro Municipal de Santiago y dónde comprar las entradas

    Las presentaciones se realizarán en las siguientes fechas y horarios:

    • Jueves 23 de julio – 19:00 horas / Serie B1
    • Viernes 24 de julio – 19:00 horas / Serie B2
    • Sábado 25 de julio – 17:00 horas / Serie B3
    • Jueves 30 de julio – 19:00 horas / Serie B4
    • Viernes 31 de julio – 19:00 horas / Fuera de abono
    • Sábado 1 de agosto – 17:00 horas / Fuera de abono

    Las entradas pueden adquirirse en la página web oficial del teatro y en sus boleterías del mismo recinto o de Parque Arauco.

    Los valores de los boletos son los siguientes:

    • Gold: $80.000
    • Precio 1: $66.000
    • Precio 2: $54.000
    • Precio 3: $40.000
    • Precio 4: $27.000
    • Precio 5: $15.000
    • Precio 6: $10.500
    • Precio 7: $8.500
    • Precio 8: $ 5.500 (sin numerar, por orden de llegada)

    Lee también:

    Más sobre:CulturaBalletDanzaTeatro Municipal de SantiagoMunicipal de SantiagoBallet de SantiagoJane AustenOrgullo y PrejuicioLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    GameStop lanza oferta para adquirir eBay en más de US$ 55.000 millones

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA

    Senador Miguel Becker (RN): “Si los ministros quieren, que se enojen a puertas cerradas, pero no por la televisión”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña
    Chile

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña

    Senador Miguel Becker (RN): “Si los ministros quieren, que se enojen a puertas cerradas, pero no por la televisión”

    “Es lo que dice la ley”: presidente de la UDI pide dejar en manos de Alvarado coordinación de ministros

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023
    Negocios

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023

    GameStop lanza oferta para adquirir eBay en más de US$ 55.000 millones

    Petróleo anota fuerte alza en medio de tensión en el Estrecho de Ormuz y plan de EE.UU. para liberar buques

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA
    Tendencias

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA

    7 frases de alerta que usualmente utilizan los manipuladores, según especialistas

    La ciencia revela 3 nuevos tipos de TDAH: una es la forma más grave de la afección

    Raphinha respalda la presencia de Neymar en el Mundial: “Es el indicado para conseguir el sexto título”
    El Deportivo

    Raphinha respalda la presencia de Neymar en el Mundial: “Es el indicado para conseguir el sexto título”

    “Gravísimo”: el polémico historial de Mario Salvo y Matías Assadi, los árbitros que desataron la ira de Garnero y la UC

    La ilusión de Pellegrini: “Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club”

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz

    Zelenski aborda con la UE, la OTAN y otros socios cómo “revitalizar” el proceso de negociaciones con Rusia

    Fatal caída en dique argentino termina con la vida de turista chileno en Mendoza

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?