    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    La iniciativa de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en alianza con Veganuary, es un recurso que visibiliza la creciente oferta gastronómica vegana en la ciudad. Va dirigida tanto a turistas como a residentes que desean explorar nuevas experiencias y opciones culinarias.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso Cortesía / Finde LT

    La Ilustre Municipalidad de Valparaíso, en alianza con Veganuary, ONG que lidera la campaña “Enero Vegano” e invita a las personas a probar la alimentación basada en plantas el primer mes del año, presentaron la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso.

    Se trata de un recurso que visibiliza la creciente oferta gastronómica vegana en la ciudad y refuerza su compromiso con la sostenibilidad, según detallan a través de un comunicado.

    La guía contempla más de 30 establecimientos gastronómicos especializados en este tipo de comida o que cuentan con opciones basadas en plantas en su carta.

    Va dirigida tanto a turistas como a residentes que desean explorar nuevas experiencias y opciones culinarias en la ciudad.

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso Cortesía / Finde LT

    Dónde encontrar la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    La guía está disponible en el sitio web del Departamento de Turismo de Valparaíso y en la aplicación VLPO. También se puede descargar desde la página de Veganuary haciendo clic en este enlace.

    La encargada del Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Stephanie Umaña Canessa, declaró: “Contar con una guía de servicios gastronómicos veganos en la comuna de Valparaíso es un paso clave para consolidar un destino turístico integral e inclusivo”.

    “Hoy, Valparaíso cuenta con más de 30 establecimientos gastronómicos establecidos orientados a la comida vegana, lo que refleja una transformación en los hábitos de consumo y una creciente conciencia respecto a la alimentación, el bienestar y el respeto por el entorno”.

    Umaña Canessa agregó que “visibilizar esta oferta no solo amplía la experiencia turística para visitantes y residentes, sino que también contribuye a difundir el estilo de vida vegano como una expresión de diversidad, sostenibilidad y respeto, fortaleciendo la identidad de Valparaíso como una ciudad abierta a todas y todos”.

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso Cortesía / Finde LT

    Recientemente, en la cuarta versión del Ranking de Veganuary y HappyCow de países y ciudades con más lugares para comer vegano, Valparaíso se posicionó como la tercera ciudad del país con más opciones para personas veganas.

    El director de Veganuary Latinoamérica, Mauricio Serrano, manifestó: “Estamos entusiasmados de colaborar con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso en este hito importante para la región”.

    “Esta guía no es solo una herramienta turística; es un reflejo del cambio real que está ocurriendo en Latinoamérica. Valparaíso demuestra que las ciudades pueden ser sostenibles y prósperas cuando abrazan la diversidad alimentaria. En Veganuary, creemos que enero es el momento perfecto para inspirar a residentes y visitantes a descubrir una forma de vivir más consciente”.

    Quienes estén interesados en probar la alimentación basada en plantas por un mes, con apoyo gratuito diario, planes de comidas y libros de cocina digitales, entre otros recursos, pueden inscribirse directamente en el sitio web oficial de Veganuary.

    GastronomíaValparaísoVeganismoVeganuaryGuía de Lugares con Opciones Veganas en ValparaísoComidaComida vegana

