Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

Entre finales de enero y principios de febrero se desarrollará Bierfest Kunstmann 2026, la nueva versión de la fiesta cervecera más grande del sur de Chile.

El evento se extenderá por cuatro jornadas, desde el jueves 29 de enero hasta el domingo 1 de febrero, y se realizará en el Parque Saval , en Valdivia .

Para esta edición, la organización ha dispuesto de 25.000 litros de cerveza, lo que equivale a unos 833 barriles.

Y, como es tradición, los ingresos serán destinados en su totalidad a la Primera Compañía de Bomberos de Valdivia .

Cómo será Bierfest Kunstmann 2026 y qué novedades tendrá la fiesta cervecera

La nueva versión de Bierfest Kunstmann contará con una serie de actividades y conciertos en vivo, además del clásico desfile Bierparade que recorre la costanera de la ciudad hasta llegar al recinto principal, marcando así el inicio formal de las festividades.

Cada uno de los días comenzará con el funcionamiento del Biergarten al aire libre, con acceso liberado para el público general .

Entre los artistas que presentarán música en vivo se encuentran Moral Distraída, Metrópoli y la orquesta Das Bier Musikanten-Orchester, así como agrupaciones locales.

La programación incluye las clásicas competencias de aserrado de troncos, clavado de clavos y el concurso que elegirá a los nuevos Reyes de la Cerveza 2026.

La directora ejecutiva del evento, Paula Kunstmann, anticipa a La Tercera: “Todos los años tenemos muchas novedades. Y este, sobre todo, nos hemos enfocado mucho en que la experiencia de los visitantes sea cada vez mejor”.

Entre las novedades que incluirá la edición de este año se encuentra la eliminación del sistema de puntos (o tokens). Por lo tanto, quienes asistan podrán pagar directamente en los puestos.

“También tendremos una parrilla músical muy prendida”, dice Kunstmann, refiriéndose a los artistas que forman parte del cartel. “Pueden prepararse para un show en vivo muy entretenido, además de obviamente innovación en cerveza”.

En cuanto a esto último, detalla: “Tendremos más de 20 especialidades en schop, además de nuestra cerveza oficial, la Bierfest Helles, que se hace especialmente para el evento” .

Se trata de una lager dorada que destaca por su espuma persistente, fresca y liviana, la cual está inspirada en las tradiciones de Baviera.

Junto con ello, dice la directora ejecutiva, se podrán encontrar innovaciones como Kunstmann Lager Blanc y Kunstmann Radler, las cuales podrán ser degustadas por el público.

Los asistentes también podrán disfrutar de platos típicos de la gastronomía alemana —como embutidos, pretzels, pernil y crudos, por mencionar un par— y de las propuestas de otras cervecerías invitadas .

El evento contará con puntos de hidratación gratuitos y, por primera vez, tendrá una oferta de coctelería cervecera.

Los días viernes y sábado, desde las 17:00 hasta las 21:00, se desarrollará un sunset electrónico en el Biergarten .

De la misma manera, el Bierfest Kunstmann 2026 tendrá actividades náuticas como la Regata de Remo y Velas Copa Bierfest, junto a exhibiciones de autos antiguos .

Estas son solo algunas de las experiencias que se podrán vivir a lo largo del evento.

Al ser consultada sobre el apoyo que el festival entrega a la Primera Compañía de Bomberos de Valdivia, Kunstmann comenta: “En estos momentos de contingencia, la comunidad le da mucho más valor a estos eventos de beneficio”.

“Yo creo que la gente sabe que, al comprar su entrada o al consumir cerveza, no solo va a pasarlo súper bien y va a ir a una fiesta inolvidable en familia, sino que también va a poder ayudar a Bomberos ”.

“El aporte que recibe la Primera Compañía de Bomberos les permite comprar equipos, capacitar a sus voluntarios, arreglar el cuartel y muchas otras cosas que se necesitan”.

El Bierfest Kunstmann 2026 se presenta como un evento consolidado para toda la familia y los amantes de la cultura cervecera.

“Los niños hasta los 11 años entran gratis. La invitación es que la comunidad vaya en familia. El domingo, por ejemplo, es una jornada muy familiar, en donde iniciamos desde las 12:00 hasta las 21:00. Tenemos muchas actividades para todas las edades ”, afirma la directora ejecutiva del evento.

Bajo esta línea, enfatiza: “Es un panorama familiar imperdible”.

Dónde comprar entradas para el Bierfest Kunstmann 2026

Las entradas para el Bierfest Kunstmann 2026 pueden adquirirse a través del sistema Passline , mientras que en la página web oficial del evento se pueden encontrar detalles sobre cada una de las jornadas y su programación.

Los valores de los boletos en venta general son de $12.000 para el jueves 29; $18.000 para el viernes 30 y el sábado 31; y $8.000 para el domingo 1.

Puedes conocer más información del Bierfest Kunstmann 2026 haciendo clic en este enlace.