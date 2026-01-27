Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

A mediados de enero, Parque Tricao presentó oficialmente “El Milagro”, un espacio natural que se caracteriza por un imponente murallón de agua que durante años permaneció oculto bajo densas capas de zarzamora y que ahora se suma a las atracciones del parque, ubicado en Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

Según relatan a través de un comunicado, el hallazgo se produjo durante las labores rutinarias de limpieza y recuperación de quebradas que realiza constantemente su equipo.

Tras un año de meticuloso trabajo para eliminar la vegetación invasora, emergió esta formación natural que sorprendió incluso al personal del recinto.

De esta manera, aseguran, hoy se puede apreciar un impresionante murallón natural que emerge entre la vegetación nativa del parque, donde los visitantes pueden observar cómo el agua cae suavemente por su superficie rocosa, además de disfrutar del sonido .

Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones Cortesía / Finde LT

Cómo es el oasis natural “El Milagro” de Parque Tricao

La paisajista de Parque Tricao, Magdalena Sáez, declaró: “Todo el equipo quedó asombrado cuando descubrimos esta gigante roca de la cual cae agua; es un lugar único y sorprendente”.

“Para los visitantes, decidimos crear un espacio verde a su alrededor, combinando solo especies que se caracterizan por su follaje verde y no por su floración, permitiendo no desconcentrar al visitante del foco principal que es este robusto muro” .

La denominación “El Milagro” surge de la sorpresiva aparición de esta pared rocosa con agua constante en medio de un área que se creía conocida, afirman desde el parque.

El espacio está ubicado atrás del Jardín Giverny. Y a diferencia de otras áreas de Parque Tricao orientadas a actividades deportivas específicas, este sector invita principalmente a la relajación y a la conexión con la naturaleza .

El director ejecutivo de Fundación Parque Tricao, Nicolás Vicuña, manifestó: “Nuestra misión es rescatar espacios del parque que han sido invadidos por especies no nativas”.

“La zarzamora es especialmente agresiva y va desplazando la vegetación autóctona, creando verdaderos desiertos de biodiversidad. Cuando liberamos estos espacios, no solo restauramos el equilibrio ecológico, sino que también descubrimos tesoros naturales que estaban ocultos , como este impresionante murallón de agua que ahora todos pueden admirar”.

“El Milagro” se suma a la amplia variedad de atracciones que ofrece el parque, la cual incluye el Aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica, el Humedal Giverny, el Jardín Botánico, senderos de trekking, circuitos de mountain bike y actividades acuáticas como kayak o paseo en balsa.

Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones Cortesía / Finde LT

Cuáles son los horarios de Parque Tricao durante enero y febrero

Parque Tricao es un espacio natural de 100 hectáreas en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso, dedicado a la recuperación, educación y turismo sustentable.

Durante enero y febrero, el recinto abre todos los días de 9:00 a 19:00, mientras que las entradas deben adquirirse exclusivamente a través de su sitio web oficial .

Cabe destacar que no se venden boletos en portería , por lo que se recomienda adquirir los tickets con tiempo a través de su página.

Entre las actividades exclusivas que el parque tiene para este verano se encuentra, hasta el 30 de enero, el taller “Bosquiclub”.

Se trata de una instancia diseñada para que niñas y niños entre 4 y 11 años conecten con el arte, la creatividad y el entorno natural.

Los talleres, que se realizan de lunes a viernes, de 09:30 a 13:00, proponen promover la educación al aire libre, el trabajo en equipo y la conexión con el entorno.

La encargada del programa Aula Tricao, Javiera Rojas, declaró: “Buscamos que durante estas vacaciones los niños no solo se diviertan, sino que también desarrollen una profunda conexión con la naturaleza a través del arte y el juego libre en espacios abiertos”.

Para conocer valores, disponibilidad y más información sobre el taller, se debe escribir al siguiente correo: contacto@tricao.cl.