SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Relatan que el hallazgo se produjo durante las labores rutinarias de limpieza y recuperación de quebradas que realiza constantemente su equipo. Tras un año de meticuloso trabajo para eliminar la vegetación invasora, emergió esta formación natural que invita a la conexión con la naturaleza.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones Cortesía / Finde LT

    A mediados de enero, Parque Tricao presentó oficialmente “El Milagro”, un espacio natural que se caracteriza por un imponente murallón de agua que durante años permaneció oculto bajo densas capas de zarzamora y que ahora se suma a las atracciones del parque, ubicado en Santo Domingo, en la Región de Valparaíso.

    Según relatan a través de un comunicado, el hallazgo se produjo durante las labores rutinarias de limpieza y recuperación de quebradas que realiza constantemente su equipo.

    Tras un año de meticuloso trabajo para eliminar la vegetación invasora, emergió esta formación natural que sorprendió incluso al personal del recinto.

    De esta manera, aseguran, hoy se puede apreciar un impresionante murallón natural que emerge entre la vegetación nativa del parque, donde los visitantes pueden observar cómo el agua cae suavemente por su superficie rocosa, además de disfrutar del sonido.

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones Cortesía / Finde LT

    Cómo es el oasis natural “El Milagro” de Parque Tricao

    La paisajista de Parque Tricao, Magdalena Sáez, declaró: “Todo el equipo quedó asombrado cuando descubrimos esta gigante roca de la cual cae agua; es un lugar único y sorprendente”.

    “Para los visitantes, decidimos crear un espacio verde a su alrededor, combinando solo especies que se caracterizan por su follaje verde y no por su floración, permitiendo no desconcentrar al visitante del foco principal que es este robusto muro”.

    La denominación “El Milagro” surge de la sorpresiva aparición de esta pared rocosa con agua constante en medio de un área que se creía conocida, afirman desde el parque.

    El espacio está ubicado atrás del Jardín Giverny. Y a diferencia de otras áreas de Parque Tricao orientadas a actividades deportivas específicas, este sector invita principalmente a la relajación y a la conexión con la naturaleza.

    El director ejecutivo de Fundación Parque Tricao, Nicolás Vicuña, manifestó: “Nuestra misión es rescatar espacios del parque que han sido invadidos por especies no nativas”.

    “La zarzamora es especialmente agresiva y va desplazando la vegetación autóctona, creando verdaderos desiertos de biodiversidad. Cuando liberamos estos espacios, no solo restauramos el equilibrio ecológico, sino que también descubrimos tesoros naturales que estaban ocultos, como este impresionante murallón de agua que ahora todos pueden admirar”.

    “El Milagro” se suma a la amplia variedad de atracciones que ofrece el parque, la cual incluye el Aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica, el Humedal Giverny, el Jardín Botánico, senderos de trekking, circuitos de mountain bike y actividades acuáticas como kayak o paseo en balsa.

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones Cortesía / Finde LT

    Cuáles son los horarios de Parque Tricao durante enero y febrero

    Parque Tricao es un espacio natural de 100 hectáreas en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso, dedicado a la recuperación, educación y turismo sustentable.

    Durante enero y febrero, el recinto abre todos los días de 9:00 a 19:00, mientras que las entradas deben adquirirse exclusivamente a través de su sitio web oficial.

    Cabe destacar que no se venden boletos en portería, por lo que se recomienda adquirir los tickets con tiempo a través de su página.

    Entre las actividades exclusivas que el parque tiene para este verano se encuentra, hasta el 30 de enero, el taller “Bosquiclub”.

    Se trata de una instancia diseñada para que niñas y niños entre 4 y 11 años conecten con el arte, la creatividad y el entorno natural.

    Los talleres, que se realizan de lunes a viernes, de 09:30 a 13:00, proponen promover la educación al aire libre, el trabajo en equipo y la conexión con el entorno.

    La encargada del programa Aula Tricao, Javiera Rojas, declaró: “Buscamos que durante estas vacaciones los niños no solo se diviertan, sino que también desarrollen una profunda conexión con la naturaleza a través del arte y el juego libre en espacios abiertos”.

    Para conocer valores, disponibilidad y más información sobre el taller, se debe escribir al siguiente correo: contacto@tricao.cl.

    Lee también:

    Más sobre:NaturalezaParque TricaoParquesEl MilagroEl Milagro de Parque TricaoOasis naturalMedioambienteSanto DomingoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
    Chile

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá
    Negocios

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    Aviva invertirá más de US$5 millones para expandir parque acuático en Maipú

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito
    El Deportivo

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento
    Cultura y entretención

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político
    Mundo

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′