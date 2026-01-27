SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    El estudio equipado con un sistema Dolby Atmos también reproducirá álbumes de artistas como Tame Impala, Gojira, Sepultura, My Bloody Valentine, Mac Miller y The xx, entre otros.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Para los amantes de la música, disfrutar de sus álbumes favoritos en sesiones de escucha con audio inmersivo promete ser una experiencia única, en la que cada uno de los sonidos se presenta con atención al detalle.

    En Santiago, Omni Soundlab invita a los melómanos a que visiten su estudio equipado con un sistema Dolby Atmos, en el cual reproducen álbumes de diversos artistas de principio a fin, mientras los oyentes se dejan llevar por las melodías y armonías sentados en cojines en medio de la oscuridad.

    Dicha tecnología, a grandes rasgos, permite que los asistentes puedan sumergirse en lo que están escuchando a través de una mayor espacialidad sonora, la cual es posible gracias a una configuración 7.1.4.

    Esto último se traduce en que, al reproducir la música, se utilizan siete parlantes en el eje horizontal (alrededor), uno de frecuencias bajas y cuatro en la parte superior.

    El resultado es que los sonidos ya no vienen solo de la izquierda o la derecha, sino que se presentan desde distintos puntos en un espacio sonoro tridimensional.

    Para que todos puedan escuchar sus álbumes favoritos bajo esta modalidad, Omni Soundlab realiza sesiones de escucha en las que se reproducen álbumes de distintos estilos y artistas.

    Qué discos se podrá escuchar en Omni Soundlab en febrero

    A continuación encontrarás la cartelera disponible para febrero y la información sobre dónde adquirir las entradas.

    • 8 y 23 de febrero: Tame Impala - The Slow Rush (2020)
    • 11 de febrero: John Coltrane - A Love Supreme (1965)
    • 4 y 12 de febrero: Tyler, The Creator - IGOR (2019)
    • 14 y 15 de febrero: Kali Uchis - Sin miedo (del amor y otros demonios) (2020)
    • 14 y 15 de febrero: The xx - xx (2009)
    • 14 y 15 de febrero: D’ Angelo - Voodoo (2000)
    • 14 y 15 de febrero: The Marías - Submarine (2024)
    • 16 de febrero: Gojira - Magma (2016)
    • 17 de febrero: My Bloody Valentine - Loveless (1991)
    • 18 y 26 de febrero: Mac Miller - The Divine Feminine (2016)
    • 19 y 27 de febrero: Depeche Mode - Violator (1990)
    • 20 de febrero: Sepultura - Roots (1996)
    • 22 de febrero: Tool - Ænima (1996)
    • 25 de febrero: Jeff Buckley - Grace (1994)
    • 28 de febrero: Dream Theater - Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory (1999)
    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Las sesiones de escucha en el estudio de Omni Soundlab son en Condell 1307, Providencia, con los oyentes sentados en cojines en el suelo en medio de la oscuridad, para así contribuir a la experiencia.

    Desde el recinto insisten en la puntualidad, ya que una vez comenzada una función, no se permitirá el ingreso. Recomiendan llegar con anticipación.

    Puedes revisar los detalles sobre los horarios, los precios y la disponibilidad de entradas para cada una de las funciones haciendo clic en este enlace.

