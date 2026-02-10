SUSCRÍBETE POR $1100
    Reflejos de Macondo: cómo es el concierto exposición en homenaje a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez

    La experiencia a presentarse en el Teatro Municipal de Santiago une la interpretación de la pianista María José de Bustos con el trabajo fotográfico de Óscar Perfer, quien rinde homenaje a este patrimonio literario a través de retratos dedicados a los personajes más icónicos de Macondo.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Reflejos de Macondo: cómo es el concierto exposición en homenaje a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez

    A principios de marzo, el Teatro Municipal de Santiago recibirá el concierto exposición Reflejos de Macondo

    Desde el teatro afirman que se trata de una experiencia escénica inmersiva que reúne música, imagen y memoria, la cual rinde homenaje al libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

    Los asistentes podrán disfrutar de la instancia desde el mismo escenario.

    “Concebida como un encuentro entre exposición y concierto, invita a adentrarse en los paisajes emocionales, los símbolos y las voces que habitan Macondo, reinterpretados desde una perspectiva estética, visual y sonora”, anticipan desde el teatro.

    La propuesta une la interpretación de la pianista María José de Bustos —con obras de Debussy, Chopin, Schubert, Satie, Ravel y Brahms, entre otros compositores—con el trabajo fotográfico de Óscar Perfer, quien rinde homenaje a este patrimonio literario a través de retratos dedicados a los personajes más icónicos de Cien años de soledad.

    “El resultado es un viaje sensorial que celebra la vigencia, riqueza y fuerza imaginativa del universo creado por García Márquez”.

    La dirección escénica e iluminación están a cargo de Giovanny López, mientras que la idea original es de Sonia Ezquerrena.

    Reflejos de Macondo: cómo es el concierto exposición en homenaje a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez Teatro Municipal De Santiago

    Cuándo es Reflejos de Macondo en el Teatro Municipal de Santiago y dónde comprar las entradas

    Las funciones se desarrollarán en el Teatro Municipal de Santiago los días viernes 6 y sábado 7 de marzo, a las 19:00.

    Las entradas pueden adquirirse en la página web oficial del recinto, así como en sus boleterías del mismo teatro o de Parque Arauco.

    El valor general de los boletos es de $80.000. No son numerados. La ubicación será por orden de llegada.

