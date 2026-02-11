Vinos y una historiadora experta en Isidora Goyenechea: así será el tour premium que realizará Viña Cousiño Macul

Viña Cousiño Macul realizará una edición limitada de su Tour Histórico Premium, experiencia que propone un recorrido distinto por el patrimonio de la viña, con foco en la historia, las personas y los relatos que han marcado su identidad.

La instancia contará con la participación de la historiadora Isabel Eluchans , quien abordará la figura de Isidora Goyenechea y su vínculo con la familia Cousiño .

Según anticipan a través de un comunicado, ofrecerá una mirada contextualizada sobre su rol en el desarrollo de la viña y su legado en la historia empresarial y social de Chile.

La actividad se desarrollará en un ambiente íntimo, acompañado de una recepción con vinos de bienvenida y una tabla de quesos y charcutería .

Tras el encuentro y la charla oficial, se hará un recorrido por las bodegas históricas y el museo .

Durante el tour, los asistentes podrán conocer parte de los procesos de vinificación, así como detalles arquitectónicos y elementos relacionados a la tradición vitivinícola.

Junto con ello, uno de los aspectos más exclusivos de esta edición es que podrán degustar Lota, el vino ícono de la viña, elaborado a partir de una cuidada selección de sus mejores uvas .

También habrá degustaciones de cepas de las líneas premium Finis Terrae y Antiguas Reservas , destacadas entre las más reconocidas de la viña.

La gerente de marketing de Viña Cousiño Macul, Verónica Cousiño, declaró: “A través de este tour buscamos relevar la figura de Isidora Goyenechea, cuya visión de la viña y del negocio marcó uno de los legados históricos y vitivinícolas más importantes del Valle del Maipo, vigente hasta hoy”.

“Revivir esa historia de la mano de otra mujer destacada en su ámbito, como Isabel Eluchans, le da un sentido especial y, sin duda, enriquecerá la experiencia de quienes participen”.

Al cierre, cada participante recibirá de regalo una botella de la línea Isidora , como recuerdo de esta experiencia de edición limitada.

Cuándo es el Tour Histórico Premium en Viña Cousiño Macul y cómo asistir

El Tour Histórico Premium de Viña Cousiño Macul se realizará el próximo 10 de marzo, a partir de las 18:30 .

La actividad tiene una duración de 180 minutos y las entradas tienen un valor de $60.000 .