SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Vinos y una historiadora experta en Isidora Goyenechea: así será el tour premium que realizará Viña Cousiño Macul

    La edición limitada de su Tour Histórico Premium contará con la participación de la historiadora Isabel Eluchans, quien abordará la figura de Isidora Goyenechea y su vínculo con la familia Cousiño, así como su legado en la historia empresarial y social de Chile.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Vinos y una historiadora experta en Isidora Goyenechea: así será el tour premium que realizará Viña Cousiño Macul Cortesía

    Viña Cousiño Macul realizará una edición limitada de su Tour Histórico Premium, experiencia que propone un recorrido distinto por el patrimonio de la viña, con foco en la historia, las personas y los relatos que han marcado su identidad.

    La instancia contará con la participación de la historiadora Isabel Eluchans, quien abordará la figura de Isidora Goyenechea y su vínculo con la familia Cousiño.

    Según anticipan a través de un comunicado, ofrecerá una mirada contextualizada sobre su rol en el desarrollo de la viña y su legado en la historia empresarial y social de Chile.

    La actividad se desarrollará en un ambiente íntimo, acompañado de una recepción con vinos de bienvenida y una tabla de quesos y charcutería.

    Tras el encuentro y la charla oficial, se hará un recorrido por las bodegas históricas y el museo.

    Vinos y una historiadora experta en Isidora Goyenechea: así será el tour premium que realizará Viña Cousiño Macul Cortesía

    Durante el tour, los asistentes podrán conocer parte de los procesos de vinificación, así como detalles arquitectónicos y elementos relacionados a la tradición vitivinícola.

    Junto con ello, uno de los aspectos más exclusivos de esta edición es que podrán degustar Lota, el vino ícono de la viña, elaborado a partir de una cuidada selección de sus mejores uvas.

    También habrá degustaciones de cepas de las líneas premium Finis Terrae y Antiguas Reservas, destacadas entre las más reconocidas de la viña.

    Vinos y una historiadora experta en Isidora Goyenechea: así será el tour premium que realizará Viña Cousiño Macul Cortesía

    La gerente de marketing de Viña Cousiño Macul, Verónica Cousiño, declaró: “A través de este tour buscamos relevar la figura de Isidora Goyenechea, cuya visión de la viña y del negocio marcó uno de los legados históricos y vitivinícolas más importantes del Valle del Maipo, vigente hasta hoy”.

    “Revivir esa historia de la mano de otra mujer destacada en su ámbito, como Isabel Eluchans, le da un sentido especial y, sin duda, enriquecerá la experiencia de quienes participen”.

    Al cierre, cada participante recibirá de regalo una botella de la línea Isidora, como recuerdo de esta experiencia de edición limitada.

    Vinos y una historiadora experta en Isidora Goyenechea: así será el tour premium que realizará Viña Cousiño Macul Cortesía

    Cuándo es el Tour Histórico Premium en Viña Cousiño Macul y cómo asistir

    El Tour Histórico Premium de Viña Cousiño Macul se realizará el próximo 10 de marzo, a partir de las 18:30.

    La actividad tiene una duración de 180 minutos y las entradas tienen un valor de $60.000.

    Puedes conocer más detalles y asegurar tu participación en la página oficial de la viña, haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:HistoriaVinoViña Cousiño MaculVinosIsidora GoyenecheaIsabel EluchansGastronomíaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Desde cocinillas defectuosas a demoliciones sin hacer: otros insólitos hallazgos de Contraloría tras megaincendio

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después
    Cultura y entretención

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Britney Spears vende los derechos de sus canciones en acuerdo millonario

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno
    Mundo

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Gobierno de Javier Milei invita al Papa León XIV a visitar Argentina

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York