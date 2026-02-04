SUSCRÍBETE POR $1100
    Cava de Mar: el panorama en Pichidangui que permite bucear, rescatar vino y brindar en la superficie

    Los visitantes, acompañados por instructores certificados, pueden sumergirse a entre 15 y 17 metros de profundidad para rescatar botellas de vino que descansan durante meses en jaulas especialmente diseñadas. Aseguran que el mar entrega “condiciones únicas para su evolución”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cava de Mar: el panorama en Pichidangui que permite bucear, rescatar vino y brindar en la superficie

    En Pichidangui, a poco más de dos horas de Santiago, se encuentra un panorama que reúne mar, aventura y vino, en una experiencia que promete conquistar a los visitantes.

    Se trata de Cava de Mar, un proyecto creado por tres buzos y emprendedores chilenos que decidieron unir sus dos pasiones: el océano y la buena mesa.

    La propuesta consiste en lo siguiente, según explican a través de un comunicado: “Botellas de vino descansan durante meses en jaulas especialmente diseñadas, instaladas entre los 15 y 17 metros de profundidad, donde el mar entrega condiciones únicas para su evolución”.

    “Temperaturas frías y constantes, ausencia de luz, mayor presión y el suave movimiento de las mareas hacen el resto”.

    Lo más llamativo de este panorama es que los visitantes —acompañados por instructores certificados— se equipan, se sumergen y participan en el “rescate” del vino desde la cava submarina.

    Durante el proceso pueden encontrarse con peces, algas y la vida marina que se ha ido formando alrededor de estas estructuras, que funcionan también como pequeños arrecifes artificiales, según afirman.

    Cava de Mar: el panorama en Pichidangui que permite bucear, rescatar vino y brindar en la superficie Cortesía

    Cómo participar en la experiencia que ofrece Cava de Mar en Pichidangui

    Desde Cava de Mar aseguran que no es necesario ser buzo experto. Detallan que la cava está ubicada a una profundidad que permite que personas sin cursos avanzados puedan participar mediante experiencias guiadas, bajo estrictas medidas de seguridad y con el respaldo del Centro de Buceo ODC, que opera en la zona desde hace años.

    El socio fundador de Cava de Mar, Eduardo Rojas, afirma que “la idea es que cualquiera pueda sentirse parte de este pequeño tesoro submarino, vivir la emoción del descenso y entender cómo el mar también puede ser una bodega natural”.

    Cava de Mar: el panorama en Pichidangui que permite bucear, rescatar vino y brindar en la superficie Cortesía

    El proyecto busca consolidar una experiencia de enoturismo ligada al mar. En alianza con operadores turísticos, la empresa trabaja en la creación de programas que combinan buceo, vino y gastronomía.

    Actualmente, Cava de Mar trabaja con distintas viñas y también desarrolla su propio vino submarino, Evolución, un Cabernet Sauvignon premium que envejece actualmente en las aguas de Pichidangui.

    Quienes estén interesados en conocer más detalles y reservar esta experiencia, pueden escribir al siguiente correo: cava@cavaindus8.com. También puedes visitar su página web.

