Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes, el musical que revivirá una de las historias más recordadas del cine
El espectáculo se basa en la película estrenada en 1990 y “cuenta la historia de Vivian Ward y Edward Lewis, dos personas de mundos completamente distintos, cuyo encuentro da origen a una relación inesperada, que irá transformando la vida de ambos”.
El Teatro Municipal de Las Condes presentará en mayo una serie de funciones de Pretty Woman: El Musical, espectáculo basado en la película Pretty Woman (1990) que promete revivir una de las historias románticas más recordadas del cine.
“La obra cuenta la historia de Vivian Ward y Edward Lewis, dos personas de mundos completamente distintos, cuyo encuentro da origen a una relación inesperada, que irá transformando la vida de ambos”, se anticipa en la descripción oficial.
El musical cuenta con canciones originales compuestas por Bryan Adams.
“Pretty Woman: El Musical es un espectáculo romántico y cercano, ideal para quienes disfrutaron la película y para quienes buscan una gran historia de amor llevada al teatro musical”, afirman desde el teatro.
Cuándo se presentará el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes
El musical de Pretty Woman será presentado en el Teatro Municipal de Las Condes en las siguientes fechas:
- Miércoles 6 de mayo
- Jueves 7 de mayo
- Viernes 8 de mayo
- Sábado 9 de mayo
- Domingo 10 de mayo
- Jueves 14 de mayo
- Viernes 15 de mayo
- Sábado 16 de mayo
- Domingo 17 de mayo
- Jueves 21 de mayo
- Viernes 22 de mayo
- Sábado 23 de mayo
- Domingo 24 de mayo
La obra tiene una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos, mientras que la edad recomendada es para mayores de 14 años.
La ficha artística del espectáculo es la siguiente:
- Productora: 3 Marías
- Dirección ejecutiva: Magdalena Bulnes
- Producción Terreno: Cristian Roca
- Producción Artística: María Ducci
- Dirección Artística: Ezequiel Fernanz
- Dirección Coral y Banda: Constanza Ortiz
- Dirección Coreográfica: Brigitte Katan
- Asistente Dirección Coreográfica: Nicolás Donoso
- Traducción y Adaptación de Texto: Marcelo Kotliar, Magdalena Bulnes, Ezequiel Fernanz
- Operación y diseño sonoro: Cristian Becerra
- Diseño, escenografía y vestuario: Catalina Devia, César Erazo Toro
- Diseño de maquillaje y peinado: Lilian Palacios
El elenco de Pretty Woman: El Musical está conformado por:
- Carmen Zabala
- Nicolás Oyarzún
- Max Salgado
- Josefina Fiebelkorn
- José Antonio Raffo
- Germán Pinilla
- Antonia Bosman
- Bastián Jara
- Daniel Leyton
- Trinidad Ried
- Florencia Arenas
- María Paz Eyzaguirre
- Nicolás Zambrano
- Nicolás Donoso
- Javiera Alvear
- Antonia Ascui
- Catalina Manriquez
Dónde comprar las entradas para el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes
Las entradas para el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes pueden adquirirse en el sitio web oficial del recinto.
Los valores de los boletos parten en $20.000 ($8.000 con Tarjeta Vecino Las Condes) y llegan hasta $48.000 ($19.200 con Tarjeta Vecino Las Condes).
Cabe precisar que el beneficio para los vecinos de la comuna tiene un stock limitado.
Puedes conocer más información haciendo clic en este enlace.
