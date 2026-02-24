Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes, el musical que revivirá una de las historias más recordadas del cine

El Teatro Municipal de Las Condes presentará en mayo una serie de funciones de Pretty Woman: El Musical, espectáculo basado en la película Pretty Woman (1990) que promete revivir una de las historias románticas más recordadas del cine.

“La obra cuenta la historia de Vivian Ward y Edward Lewis, dos personas de mundos completamente distintos, cuyo encuentro da origen a una relación inesperada, que irá transformando la vida de ambos” , se anticipa en la descripción oficial.

El musical cuenta con canciones originales compuestas por Bryan Adams.

“Pretty Woman: El Musical es un espectáculo romántico y cercano, ideal para quienes disfrutaron la película y para quienes buscan una gran historia de amor llevada al teatro musical ”, afirman desde el teatro.

Cuándo se presentará el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes

El musical de Pretty Woman será presentado en el Teatro Municipal de Las Condes en las siguientes fechas:

Miércoles 6 de mayo

Jueves 7 de mayo

Viernes 8 de mayo

Sábado 9 de mayo

Domingo 10 de mayo

Jueves 14 de mayo

Viernes 15 de mayo

Sábado 16 de mayo

Domingo 17 de mayo

Jueves 21 de mayo

Viernes 22 de mayo

Sábado 23 de mayo

Domingo 24 de mayo

La obra tiene una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos, mientras que la edad recomendada es para mayores de 14 años .

La ficha artística del espectáculo es la siguiente:

Productora: 3 Marías

Dirección ejecutiva: Magdalena Bulnes

Producción Terreno: Cristian Roca

Producción Artística: María Ducci

Dirección Artística: Ezequiel Fernanz

Dirección Coral y Banda: Constanza Ortiz

Dirección Coreográfica: Brigitte Katan

Asistente Dirección Coreográfica: Nicolás Donoso

Traducción y Adaptación de Texto: Marcelo Kotliar, Magdalena Bulnes, Ezequiel Fernanz

Operación y diseño sonoro: Cristian Becerra

Diseño, escenografía y vestuario: Catalina Devia, César Erazo Toro

Diseño de maquillaje y peinado: Lilian Palacios

El elenco de Pretty Woman: El Musical está conformado por:

Carmen Zabala

Nicolás Oyarzún

Max Salgado

Josefina Fiebelkorn

José Antonio Raffo

Germán Pinilla

Antonia Bosman

Bastián Jara

Daniel Leyton

Trinidad Ried

Florencia Arenas

María Paz Eyzaguirre

Nicolás Zambrano

Nicolás Donoso

Javiera Alvear

Antonia Ascui

Catalina Manriquez

Dónde comprar las entradas para el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes

Las entradas para el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes pueden adquirirse en el sitio web oficial del recinto .

Los valores de los boletos parten en $20.000 ($8.000 con Tarjeta Vecino Las Condes) y llegan hasta $48.000 ($19.200 con Tarjeta Vecino Las Condes).

Cabe precisar que el beneficio para los vecinos de la comuna tiene un stock limitado.

Puedes conocer más información haciendo clic en este enlace.