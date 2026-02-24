SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes, el musical que revivirá una de las historias más recordadas del cine

    El espectáculo se basa en la película estrenada en 1990 y “cuenta la historia de Vivian Ward y Edward Lewis, dos personas de mundos completamente distintos, cuyo encuentro da origen a una relación inesperada, que irá transformando la vida de ambos”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes, el musical que revivirá una de las historias más recordadas del cine Natalia Espina Lopez

    El Teatro Municipal de Las Condes presentará en mayo una serie de funciones de Pretty Woman: El Musical, espectáculo basado en la película Pretty Woman (1990) que promete revivir una de las historias románticas más recordadas del cine.

    “La obra cuenta la historia de Vivian Ward y Edward Lewis, dos personas de mundos completamente distintos, cuyo encuentro da origen a una relación inesperada, que irá transformando la vida de ambos”, se anticipa en la descripción oficial.

    El musical cuenta con canciones originales compuestas por Bryan Adams.

    Pretty Woman: El Musical es un espectáculo romántico y cercano, ideal para quienes disfrutaron la película y para quienes buscan una gran historia de amor llevada al teatro musical”, afirman desde el teatro.

    Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes, el musical que revivirá una de las historias más recordadas del cine Natalia Espina Lopez

    Cuándo se presentará el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes

    El musical de Pretty Woman será presentado en el Teatro Municipal de Las Condes en las siguientes fechas:

    • Miércoles 6 de mayo
    • Jueves 7 de mayo
    • Viernes 8 de mayo
    • Sábado 9 de mayo
    • Domingo 10 de mayo
    • Jueves 14 de mayo
    • Viernes 15 de mayo
    • Sábado 16 de mayo
    • Domingo 17 de mayo
    • Jueves 21 de mayo
    • Viernes 22 de mayo
    • Sábado 23 de mayo
    • Domingo 24 de mayo

    La obra tiene una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos, mientras que la edad recomendada es para mayores de 14 años.

    La ficha artística del espectáculo es la siguiente:

    • Productora: 3 Marías
    • Dirección ejecutiva: Magdalena Bulnes
    • Producción Terreno: Cristian Roca
    • Producción Artística: María Ducci
    • Dirección Artística: Ezequiel Fernanz
    • Dirección Coral y Banda: Constanza Ortiz
    • Dirección Coreográfica: Brigitte Katan
    • Asistente Dirección Coreográfica: Nicolás Donoso
    • Traducción y Adaptación de Texto: Marcelo Kotliar, Magdalena Bulnes, Ezequiel Fernanz
    • Operación y diseño sonoro: Cristian Becerra
    • Diseño, escenografía y vestuario: Catalina Devia, César Erazo Toro
    • Diseño de maquillaje y peinado: Lilian Palacios

    El elenco de Pretty Woman: El Musical está conformado por:

    • Carmen Zabala
    • Nicolás Oyarzún
    • Max Salgado
    • Josefina Fiebelkorn
    • José Antonio Raffo
    • Germán Pinilla
    • Antonia Bosman
    • Bastián Jara
    • Daniel Leyton
    • Trinidad Ried
    • Florencia Arenas
    • María Paz Eyzaguirre
    • Nicolás Zambrano
    • Nicolás Donoso
    • Javiera Alvear
    • Antonia Ascui
    • Catalina Manriquez
    Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes, el musical que revivirá una de las historias más recordadas del cine Natalia Espina Lopez

    Dónde comprar las entradas para el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes

    Las entradas para el musical de Pretty Woman en el Teatro Municipal de Las Condes pueden adquirirse en el sitio web oficial del recinto.

    Los valores de los boletos parten en $20.000 ($8.000 con Tarjeta Vecino Las Condes) y llegan hasta $48.000 ($19.200 con Tarjeta Vecino Las Condes).

    Cabe precisar que el beneficio para los vecinos de la comuna tiene un stock limitado.

    Puedes conocer más información haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:TeatroTeatro Municipal de Las CondesPretty Woman: el musicalPretty WomanMusicalCulturaVivian WardEdward LewisLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joven de 17 años es baleado mientras se encontraba en una plaza en Cerrillos

    La Unión Europea pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania

    Macron asegura que la invasión de Ucrania supuso “un triple fracaso” para Rusia

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    Estos son los 8 hábitos para tener un corazón fuerte y sano, según la evidencia científica

    Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Joven de 17 años es baleado mientras se encontraba en una plaza en Cerrillos
    Chile

    Joven de 17 años es baleado mientras se encontraba en una plaza en Cerrillos

    Temblor hoy, martes 24 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tres menores detenidos tras persecución policial que terminó con una patrulla municipal volcada en La Florida

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric
    Negocios

    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    Oposición anticipa duro cuestionamiento a ministro Grau en cita en el Congreso por incumplimiento fiscal 2025

    Licencias médicas se desplomaron en 2025: se emitieron 1 millón menos y el gasto se redujo en cerca de US$675 millones

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos
    Tendencias

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    Estos son los 8 hábitos para tener un corazón fuerte y sano, según la evidencia científica

    Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    Un frustrado Nicolás Jarry cae en tres sets ante el croata Prizmic y se despide en su debut del Bci Seguros ChileOpen

    El fin de una era: Marcelo Gallardo anuncia su salida como entrenador de River Plate

    Manchester United vence a Everton para alargar su racha invicta y regresar a puestos de Champions League

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny
    Cultura y entretención

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Ojitos lindos: la canción de Bomba Estéreo y Bad Bunny a un destinatario inesperado

    La Unión Europea pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania
    Mundo

    La Unión Europea pide más presión a Rusia en el aniversario de la invasión a Ucrania

    Macron asegura que la invasión de Ucrania supuso “un triple fracaso” para Rusia

    Zelenski reivindica la “resistencia” de los ucranianos cuatro años después del inicio de la invasión rusa

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio