En homenaje a J.S. Bach: los detalles de los shows de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes
El destacado pianista ofrecerá dos espectáculos bajo el concepto Un Viaje Interior, en homenaje al compositor alemán. Desde el recinto afirman que es “una invitación a detener el tiempo, escuchar con el corazón y dejarse llevar por la música que ha acompañado la espiritualidad de generaciones”.
A principios de abril, el destacado pianista y maestro nacional, Roberto Bravo, realizará dos conciertos en homenaje a Johann Sebastian Bach en el Teatro Municipal de Las Condes.
Las citas se posicionan bajo el concepto de Un Viaje Interior, mediante el que ofrecerá un espectáculo especialmente dedicado a la música del compositor alemán fallecido en 1750.
“A través de sus interpretaciones, la profundidad, belleza y espiritualidad de Bach se revelan como un camino de contemplación y reflexión”, anticipan desde el recinto.
Y agregan: “En esta velada, el piano, voz, violín junto a distintos coros se convierte en una voz íntima que dialoga con el silencio y la emoción, guiando al público por paisajes sonoros de recogimiento, esperanza y luz”.
Afirman que se trata de “una invitación a detener el tiempo, escuchar con el corazón y dejarse llevar por la música que ha acompañado la espiritualidad de generaciones”.
Los conciertos contarán con Roberto Bravo en el piano, con Andrea Cárdenas como soprano y con Montserrat Prieto en el violín.
Serán acompañados por el Coro Comunitario de Valparaíso, el Coro de la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero y el Coro del Litoral, según se detalla en la ficha artística.
Cuándo son los conciertos de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes
Los respectivos conciertos del pianista nacional en homenaje a J.S. Bach se desarrollarán el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril, en el Teatro Municipal de Las Condes.
Ambas citas están programadas para las 19:00 y tendrán una duración aproximada de 120 minutos, con 10 minutos de intermedio.
Las entradas pueden adquirirse en la página web oficial del recinto, haciendo clic en este enlace.
Los valores de los boletos son los siguientes:
Platea General
- Entrada General: $22.000
- Precio Vecino: $8.800
Platea Silla de Ruedas
- Entrada General: $18.000
- Precio Vecino: $7.200
Palco Primera Fila (Vista Parcial)
- Entrada General: $18.000
- Precio Vecino: $7.200
Palco Movilidad Reducida
- Entrada General: $18.000
- Precio Vecino: $7.200
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