SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    En homenaje a J.S. Bach: los detalles de los shows de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes

    El destacado pianista ofrecerá dos espectáculos bajo el concepto Un Viaje Interior, en homenaje al compositor alemán. Desde el recinto afirman que es “una invitación a detener el tiempo, escuchar con el corazón y dejarse llevar por la música que ha acompañado la espiritualidad de generaciones”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    En homenaje a J.S. Bach: los detalles de los shows de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes. MARIO TELLEZ

    A principios de abril, el destacado pianista y maestro nacional, Roberto Bravo, realizará dos conciertos en homenaje a Johann Sebastian Bach en el Teatro Municipal de Las Condes.

    Las citas se posicionan bajo el concepto de Un Viaje Interior, mediante el que ofrecerá un espectáculo especialmente dedicado a la música del compositor alemán fallecido en 1750.

    “A través de sus interpretaciones, la profundidad, belleza y espiritualidad de Bach se revelan como un camino de contemplación y reflexión”, anticipan desde el recinto.

    Y agregan: “En esta velada, el piano, voz, violín junto a distintos coros se convierte en una voz íntima que dialoga con el silencio y la emoción, guiando al público por paisajes sonoros de recogimiento, esperanza y luz”.

    Afirman que se trata de “una invitación a detener el tiempo, escuchar con el corazón y dejarse llevar por la música que ha acompañado la espiritualidad de generaciones”.

    Los conciertos contarán con Roberto Bravo en el piano, con Andrea Cárdenas como soprano y con Montserrat Prieto en el violín.

    Serán acompañados por el Coro Comunitario de Valparaíso, el Coro de la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero y el Coro del Litoral, según se detalla en la ficha artística.

    En homenaje a J.S. Bach: los detalles de los shows de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes. Foto: archivo.

    Cuándo son los conciertos de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes

    Los respectivos conciertos del pianista nacional en homenaje a J.S. Bach se desarrollarán el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril, en el Teatro Municipal de Las Condes.

    Ambas citas están programadas para las 19:00 y tendrán una duración aproximada de 120 minutos, con 10 minutos de intermedio.

    Las entradas pueden adquirirse en la página web oficial del recinto, haciendo clic en este enlace.

    Los valores de los boletos son los siguientes:

    Platea General

    • Entrada General: $22.000
    • Precio Vecino: $8.800

    Platea Silla de Ruedas

    • Entrada General: $18.000
    • Precio Vecino: $7.200

    Palco Primera Fila (Vista Parcial)

    • Entrada General: $18.000
    • Precio Vecino: $7.200

    Palco Movilidad Reducida

    • Entrada General: $18.000
    • Precio Vecino: $7.200

    Lee también:

    Más sobre:CulturaMúsicaRoberto BravoBachJohann Sebastian BachMúsica clásicaTeatro Municipal de Las CondesLas CondesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Agrosuper renueva directorio con debut de la tercera generación de la familia Vial

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Euphoria estrena un nuevo trailer de su tercera temporada: velo aquí

    Gobierno le solicita la renuncia al director del Sernac y sucesor será elegido vía concurso público

    Comunidad educativa despide a inspectora asesinada en Calama y se manifiestan a las afueras del establecimiento

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Este fin de semana es el cambio de hora: ¿Cuándo se ajustan los relojes?

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?
    Chile

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Comunidad educativa despide a inspectora asesinada en Calama y se manifiestan a las afueras del establecimiento

    Déficit de $ 1.501 millones complica a Prodemu y tensiona al Ministerio de la Mujer

    Agrosuper renueva directorio con debut de la tercera generación de la familia Vial
    Negocios

    Agrosuper renueva directorio con debut de la tercera generación de la familia Vial

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Gobierno le solicita la renuncia al director del Sernac y sucesor será elegido vía concurso público

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Lo que debes saber de Artemis II, la misión de la NASA que busca llevar astronautas alrededor de la Luna

    Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona la rueda de prensa previa al amistoso de Argentina
    El Deportivo

    Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona la rueda de prensa previa al amistoso de Argentina

    Más de 1.000 corredores le dieron vida al Run Frutillar en sus distintas categorías

    Problemas defensivos y errores que se repiten: el irregular balance de la Roja de Nicolás Córdova tras gira por Oceanía

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars
    Cultura y entretención

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Euphoria estrena un nuevo trailer de su tercera temporada: velo aquí

    El festival MUDA emplaza a la ministra Duco por tope de fechas con BTS y dicen que no se moverán de lugar

    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”
    Mundo

    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”

    Embajada de EE.UU. en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

    Muere un segundo “casco azul” indonesio en un nuevo ataque de Israel en Líbano

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico