En homenaje a J.S. Bach: los detalles de los shows de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes.

A principios de abril, el destacado pianista y maestro nacional, Roberto Bravo, realizará dos conciertos en homenaje a Johann Sebastian Bach en el Teatro Municipal de Las Condes.

Las citas se posicionan bajo el concepto de Un Viaje Interior, mediante el que ofrecerá un espectáculo especialmente dedicado a la música del compositor alemán fallecido en 1750.

“A través de sus interpretaciones, la profundidad, belleza y espiritualidad de Bach se revelan como un camino de contemplación y reflexión”, anticipan desde el recinto.

Y agregan: “En esta velada, el piano, voz, violín junto a distintos coros se convierte en una voz íntima que dialoga con el silencio y la emoción, guiando al público por paisajes sonoros de recogimiento, esperanza y luz”.

Afirman que se trata de “una invitación a detener el tiempo, escuchar con el corazón y dejarse llevar por la música que ha acompañado la espiritualidad de generaciones” .

Los conciertos contarán con Roberto Bravo en el piano, con Andrea Cárdenas como soprano y con Montserrat Prieto en el violín.

Serán acompañados por el Coro Comunitario de Valparaíso, el Coro de la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero y el Coro del Litoral, según se detalla en la ficha artística.

En homenaje a J.S. Bach: los detalles de los shows de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes. Foto: archivo.

Cuándo son los conciertos de Roberto Bravo en el Teatro Municipal de Las Condes

Los respectivos conciertos del pianista nacional en homenaje a J.S. Bach se desarrollarán el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril, en el Teatro Municipal de Las Condes .

Ambas citas están programadas para las 19:00 y tendrán una duración aproximada de 120 minutos, con 10 minutos de intermedio.

Las entradas pueden adquirirse en la página web oficial del recinto, haciendo clic en este enlace .

Los valores de los boletos son los siguientes:

Platea General

Entrada General: $22.000

Precio Vecino: $8.800

Platea Silla de Ruedas

Entrada General: $18.000

Precio Vecino: $7.200

Palco Primera Fila (Vista Parcial)

Entrada General: $18.000

Precio Vecino: $7.200

Palco Movilidad Reducida