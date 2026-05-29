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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de mayo

    Es el Día del Patrimonio y las ciudades se llenan de panoramas gratis. Pero no es lo único: revisa nuestra selección de ferias, conciertos, exposiciones y nuevos parques, muchos de ellos con entrada liberada.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de mayo. CATALINA

    Oficios y artesanías invernales en Casacostanera

    Cada estación del año, así como da sus propios frutos, también tiene unos quehaceres exclusivos a su temporada; oficios y manualidades que responden al clima y las cosechas. La feria Al Cateo, solo con productores locales y artesanales, lo entiende a la perfección y ahora tendrá su versión invernal, donde la oveja y su lana serán las protagonistas. Muchos tejidos, harto lácteo y bastante dulce, para abrigarse por fuera y por dentro.

    Dirección

    Mall Casacostanera (Juan Bautista Pastene 3061, Vitacura)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Un nuevo parque en la zona norte

    300 hectáreas, 18 pistas de mountain bike de nivel internacional, más de 12 kilómetros de senderos de trekking, dos pumptracks asfaltados, circuitos infantiles y varias lagunas, todo alrededor de un frondoso bosque esclerófilo en la Quebrada el Manzano. Ese es el Parque Guay Guay, al este de Chicureo, que abre oficialmente sus puertas con un festival outdoor lleno de deporte, competencias y shows.

    Dirección

    Parque Guay Guay (Av Los Ríos 10800, Colina)

    Horario

    Sábado, de 7 a 18:00

    Entrada

    Desde $4 mil en parqueguayguay.cl

    La Furia del Libro: más furiosa que nunca

    Unas 330 editoriales, 60 de ellas internacionales, exhibirán sus joyas nuevas y pasadas en la edición invernal de La Furia del Libro, la más grande de su historia. Al mismo tiempo, en las salas y escenarios de la Estación Mapocho se realizarán más de 80 lanzamientos de libros, charlas y talleres, incluido uno para escribir rap dictado por Bronko Yotte, quien también cerrará la feria con un show en vivo el domingo a las 19.

    Dirección

    Estación Mapocho (Metro Cal y Canto, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10:30 a 20:00

    Entrada

    Gratis en ticketplus.cl

    Trenes históricos en la Estación Central

    Todavía en Chile no nos ponemos de acuerdo: ¿es el tren un artefacto histórico o una posibilidad de futuro? Mientras nos debatimos, el mall Arauco Estación aprovecha la excusa del Día del Patrimonio para homenajear la historia nacional de esta máquina. Habrá antiguas locomotoras y vagones en exhibiciones, además de shows de danza que reflejan la evolución musical chilena y fotos de un pasado que siempre parece mejor.

    Dirección

    Arauco Estación (Alameda 3250, Estación Central)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 17:00

    Entrada

    Gratuita

    Fonda patrimonial en el Persa

    Todavía ni empieza el invierno y ya están hablando de fondas: así es el Persa Víctor Manuel, donde para celebrar lo propio no manda el calendario sino solo el entusiasmo. Esta vez, con la excusa del Día del Patrimonio, tendrán una fonda bien ecléctica pero 100% chilena, con la cueca de Los Queltehues, los boleros de Bendita Cantina, la voz de Chinoy (todos el sábado), y la cumbia de Los Frescos y Sonora Palacios (domingo).

    Dirección

    Persa Víctor Manuel (San Isidro 2257, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, desde las 11:00

    Entrada

    Gratuita

    Las mesas: vestigios de la felicidad

    CATALINA

    Contaba el chef Francis Mallmann que a sus invitados a cenar les prohibe levantar la mesa: “no toquen nada, esto es sagrado”. Todo —platos sucios, copas con labial— debía quedar tal y como lo dejó el disfrute, una pintura que él después apreciaría con la luz matinal. Esa lógica tienen las magníficas fotos de Catalina Riutort, que se dedicó a retratar mesas ya comidas, con las huellas que deja el goce, el cariño y el sabor.

    Dirección

    MUT Piso 1 (Apoquindo 2730, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Un Rigoletto todavía más dramático

    Si la ópera es en esencia un arte apasionado y emocional, esta obra maestra de Verdi, famosa por la intensidad de su trama y el pop de sus melodías —¿fue “La donna è mobile” el primer hit de la historia?—, esta versión del Rigoletto, llamada La Maledizione, es aún más intensa, sin la censura que sufrió por el imperio austríaco en el siglo XIX. Un elenco internacional es dirigido por el italiano Giovanni Panella.

    Dirección

    Teatro CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, 19:30

    Entrada

    Desde $59 mil en ticketplus.cl

    Gran colección de autos antiguos

    Museo-Jedimar-2-ok.jpg la-tercera

    Está en un barrio desangelado, entre portones metálicos y galpones sin nombre, pero apenas uno entra al Museo Jedimar, al sur de la Estación Central, se despliega un colorido pasado donde, paradójicamente, lo que más predomina son ideas de futuro. Una enorme colección de autos clásicos, quizá la más interesante de Chile, que confirma la audacia del diseño en el siglo XX y que, por este fin de semana, tendrá entrada liberada.

    Dirección

    Museo Jedimar (San Francisco de Borja 1240, Estación Central)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 17:00

    Entrada

    Gratuita

    Entrar gratis a la mejor viña del mundo

    Viña Santa Rita 1 ok la-tercera

    Según un ranking de Forbes, la viña Santa Rita sería la mejor del mundo para ser visitada. Su combinación de arquitectura, paisajismo, gastronomía, cultura y hospitalidad parece insuperable, un privilegio que este domingo se podrá conocer gratuitamente, con tours guiados cada 10 minutos por su parque decimonónico de 40 hectáreas y el Museo Andino, además de shows folclóricos. Eso sí: no incluye degustaciones.

    Dirección

    Viña Santa Rita (Camino Padre Hurtado 0695, Buin)

    Horario

    Domingo, de 10 a 17:30

    Entrada

    Gratuita

    Radić vuelve al Biobío

    Iwan Baan

    El 2026 todavía no llega a la mitad pero ya no hay muchas dudas de cuál es el chileno más importante del año: Smiljan Radić, arquitecto ganador del Pritzker. Este domingo, regresará a una de sus obras más conocidas, el Teatro del Biobío, para participar de un conversatorio sobre los procesos creativos. Más tarde, se presentará una obra inspirada en una leyenda mapuche. Ambas actividades son gratuitas, previa inscripción.

    Dirección

    Teatro Biobío (Cardenal Silva Henríquez 477, Concepción)

    Horario

    Domingo, 15:00

    Entrada

    Gratuita en teatrobiobio.cl

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