Con un festival outdoor y actividades: así será la inauguración de Parque Guay Guay

Parque Guay Guay, emplazado en la zona alta de Piedra Roja, celebrará oficialmente su inauguración con un festival outdoor que contará con múltiples iniciativas.

Según anticipan a través de un comunicado, el Guay Guay Inaugural Fest buscará mostrar en terreno la propuesta integral del nuevo espacio: combinar deporte, naturaleza y comunidad .

El evento se desarrollará el sábado 31 de mayo. Entre las 7:00 y las 18:00, esperan recibir a más de 800 corredores y más de 1.300 asistentes, quienes serán parte de una programación continua de diversas actividades .

La jornada considera inducción de trail running, carreras de trail running y kids, charla técnica MTB y competencia de mountain bike, además de actividades familiares, carreras infantiles, show de saltos y premiaciones.

Con un festival outdoor y múltiples actividades: así será la inauguración de Parque Guay Guay Cortesía

En paralelo, el festival contará con charlas de sustentabilidad, presentaciones de productos, música en vivo —a cargo de School of Rock— , pumptrack para niños, exhibiciones de trail y demostraciones de marcas.

A esto se le suma una feria de marcas, zonas de activación, experiencias, concursos y un food garden.

Los organizadores aseguran que es un panorama abierto tanto para deportistas como para familias y público general, en un entorno natural diseñado para vivir el outdoor desde distintas dimensiones .

Detallan que Parque Guay Guay tiene cerca de 300 hectáreas, lo que lo posiciona como el segundo parque urbano más grande de Santiago .

Con un festival outdoor y múltiples actividades: así será la inauguración de Parque Guay Guay Cortesía

El espacio cuenta con 18 pistas de mountain bike de nivel internacional, más de 12 kilómetros de senderos de trekking, circuitos infantiles, pumptracks asfaltados y zonas de progresión, además de una zona de equipamiento que incluirá restaurante, gimnasio, salón de eventos, tienda deportiva, taller de bicicletas y arriendo de e-bikes.

El presidente del proyecto, Juan José Bouchon, declaró: “Parque Guay Guay es bien único por ser muy atractivo para los amantes del MTB y trekking (...) a lo que se suma una muy completa oferta de equipamiento”.

Desarrollado por la familia Bouchon en alianza con Parkland, empresa con experiencia en más de 25 proyectos outdoor en Chile, el parque se emplaza en un entorno de alto valor natural, caracterizado por un bosque esclerófilo y vertientes cordilleranas.

La propuesta incorpora senderos diseñados para minimizar impacto, uso de energías renovables y programas de conservación. Afirman que tanto el deporte como la sostenibilidad son ejes principales.

El líder de Parkland, Tomás Valenzuela, destacó: “El estándar de los circuitos es lo que nos diferencia en el mercado nacional y nuestra marca registrada”.

Junto con ello, anticipó, la infraestructura busca posicionar a Guay Guay como un espacio preparado para albergar eventos de alto nivel.

Con un festival outdoor y múltiples actividades: así será la inauguración de Parque Guay Guay Cortesía

Cuándo es el festival inaugural de Parque Guay Guay y dónde comprar entradas

El Guay Guay Inaugural Fest se desarrollará el sábado 31 de mayo. Es abierto al público y contará con venta de entradas en distintas categorías , tanto para quienes buscan competir como para quienes quieran asistir y vivir la experiencia desde el entorno del festival, con acceso a actividades, feria de marcas y espectáculos durante toda la jornada.