Recorridos gratuitos, actividades y naturaleza: la programación de Casa Bosque para el Día de los Patrimonios

En el marco del Día de los Patrimonios, Casa Bosque contará con una serie de actividades culturales abiertas a la comunidad.

El espacio ubicado en el Cajón del Maipo reúne un restaurante, un hotel y experiencias que invitan a desconectarse del ritmo cotidiano y a entrar en contacto con la naturaleza.

Durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, los asistentes podrán recorrer la casa a través de tours guiados .

Recorridos gratuitos, actividades y naturaleza: la programación de Casa Bosque para el Día de los Patrimonios Cortesía

Conocerán su historia, arquitectura y propuesta gastronómica, además de disfrutar de una experiencia inmersiva pensada para conectar con la cultura, el entorno natural y el patrimonio local, según anticipan a través de un comunicado.

Los recorridos permitirán conocer en profundidad la casa , la cual fue diseñada y construida por el artista Sergio Andrade en el 2000.

Aquello también incluirá el “arte escondido” del refugio: pinturas en techos, lámparas artesanales, esculturas, “duendes ocultos” y distintas intervenciones artísticas que forman parte de su identidad y esencia.

Recorridos gratuitos, actividades y naturaleza: la programación de Casa Bosque para el Día de los Patrimonios Cortesía

Qué actividades realizará Casa Bosque por el Día de los Patrimonios

Las jornadas iniciarán con el llamado Tour de Liott , experiencia previa inscripción que se realizará entre las 09:00 y las 12:00. Posteriormente, desde las 12:30 hasta las 17:00, se desarrollarán los recorridos patrimoniales guiados, con acceso liberado para todo público .

Además de las visitas guiadas, Casa Bosque contará con sorpresas y actividades pensadas para que los asistentes disfruten de una experiencia cultural distinta, en un ambiente familiar y cercano , según anticipan.

El organizador de las actividades del Día de los Patrimonios, Alejandro Benavente, declaró: “Queremos abrir nuestras puertas para que las personas puedan conocer más sobre la historia de Casa Bosque y vivir una experiencia que mezcla patrimonio, naturaleza y cultura”.

“La idea es que quienes nos visiten puedan recorrer el espacio, descubrir sus rincones y disfrutar de un panorama diferente durante este Día de los Patrimonios”.

Las actividades se desarrollarán en Camino al Volcán 16.829, Guayacán, San José de Maipo , y estarán orientadas al público general . El lugar contará además con facilidades para familias, incluyendo mudadores y acceso para coches.