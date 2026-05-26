La Performance Inclusiva del Musical La Pérgola de las Flores, la obra que renace con elenco y artistas en situación de discapacidad

La emblemática obra de Isidora Aguirre, La Pérgola de las Flores, será presentada en Graneros bajo una mirada inclusiva y contemporánea, la cual incluirá un elenco y una banda de artistas en situación de discapacidad.

El evento es organizado por la Fundación IDAVA y la Municipalidad de Graneros, mientras que el proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

La Performance Inclusiva del Musical La Pérgola de las Flores es una adaptación de la obra escrita por Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo, la cual fue estrenada en 1960 .

Es considerada una de las más importantes del teatro chileno del siglo XX. Y se caracteriza por retratar con humor, música y crítica social la identidad urbana de Chile en las primeras décadas del siglo pasado.

Desde Fundación IDAVA destacan a través que esta nueva adaptación “se ha transformado en uno de los montajes inclusivos más relevantes y novedosos de la escena cultural chilena actual , consolidándose durante tres años como un musical profesional que no solo pone en valor el patrimonio teatral nacional, sino también el derecho de todas las personas a participar activamente en las artes y las culturas”.

La directora ejecutiva de Fundación IDAVA, Elena Valdenegro Anríquez, declaró: “Nuestra misión se cumple en este montaje, porque incorporamos a personas con discapacidad como elenco, como trabajadores de la cultura y también desde la accesibilidad para los públicos. Creemos que el acceso a la cultura y la información es un derecho”.

La Performance Inclusiva del Musical La Pérgola de las Flores, la obra que renace con elenco y artistas en situación de discapacidad Cortesía

Cuándo y dónde es La Performance Inclusiva del Musical La Pérgola de las Flores

La Performance Inclusiva del Musical La Pérgola de las Flores será presentada en el Teatro Municipal de Graneros el próximo domingo 31 de mayo a las 17:00 , en el marco del Día del Patrimonio.

Se trata de un evento con entrada liberada y abierto a toda la comunidad .

El proyecto nació luego del concierto inclusivo Voces que Tocan y Cantan desde el fin del Mundo, realizado por la fundación en la explanada de la Cueva Del Milodón, en Puerto Natales en 2022, junto a músicos con y sin discapacidad.

Tras la positiva recepción de dicha experiencia artística, la fundación decidió avanzar hacia las artes escénicas, para así dar vida a esta obra de teatro en código musical, la cual fue financiada inicialmente por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de Senadis.

“Pensamos cómo seguir creciendo en esta área y decidimos vincular siempre la música con las artes escénicas. Así surge la idea de montar La Performance Inclusiva del Musical La Pérgola de las Flores, una obra hermosa y profundamente reconocible dentro de la cultura nacional”, dijo Valdenegro.

La Performance Inclusiva del Musical La Pérgola de las Flores, la obra que renace con elenco y artistas en situación de discapacidad Cortesía

Comentó que uno de los principales desafíos ha sido generar condiciones reales de accesibilidad tanto para el elenco como para los públicos.

El montaje incorpora intérpretes de lenguas de señas chilena integrados dentro de la puesta en escena, mediaciones hápticas para personas con discapacidad sensorial y un trabajo técnico especializado en iluminación, desplazamiento espacial y adaptación escénica para actores y actrices con baja visión o ceguera .

“Lo más importante que hemos aprendido es que sí es posible generar elencos profesionales con personas con y sin discapacidad. Es bastante trabajo, pero demuestra que las barreras pueden minimizarse cuando existe voluntad y formación”.

Desde Fundación IDAVA también enfatizan la necesidad de avanzar en políticas públicas y espacios culturales verdaderamente accesibles en Chile.

“El acceso a la cultura es un derecho establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas deberían poder elegir libremente qué obra ver, qué concierto escuchar o qué experiencia artística vivir, en igualdad de condiciones. No adecuarse a lo que existe para las ‘personas con discapacidad’”, sentenció la directora de la organización.