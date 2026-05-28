Desde La Furia del Libro hasta dos exposiciones: así se celebrará el Día del Patrimonio en el Centro Cultural Estación Mapocho

El Centro Cultural Estación Mapocho será parte de una nueva conmemoración del Día del Patrimonio, con un fin de semana que reunirá desde La Furia del Libro hasta dos muestras de artes visuales: Antiguos Oficios de Chile, de Estudio Brügmann, y En viaje a la infancia: juguetes patrimoniales chilenos, en alianza con el Museo del Juguete Chileno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La feria de editoriales independientes más importante del país, que en esta edición contará con un récord de más de 330, se extenderá desde el 28 hasta el 31 de mayo.

Las exposiciones, por su parte, podrán visitarse desde el 30 de mayo hasta el 26 de julio.

Estas actividades culturales son de carácter gratuito y van dirigidas a toda la familia .

Para La Furia del Libro, en específico, se debe descargar un ticket gratuito en Ticketplus, haciendo clic en este enlace.

Desde La Furia del Libro hasta dos exposiciones: así se celebrará el Día del Patrimonio en el Centro Cultural Estación Mapocho Cortesía

Cómo serán las exposiciones que se podrán visitar en el Centro Cultural Estación Mapocho

La exposición Antiguos Oficios de Chile , ubicada en la Galería Bicentenario, invita a revisitar escenas y trabajos que marcaron la vida cotidiana del país entre la primera década del siglo pasado y los años 60 .

La muestra da cuenta, a través de 33 fotografías —provenientes del archivo de Estudio Brügmann— y un video animado, cómo era el trabajo en el campo, en la ciudad y en la costa.

Son fragmentos de historia que retratan los modos de vida, vínculos sociales y formas de habitar el espacio urbano y rural, que buscan poner en valor estas actividades y saberes propios de la identidad cultural del país.

Desde La Furia del Libro hasta dos exposiciones: así se celebrará el Día del Patrimonio en el Centro Cultural Estación Mapocho Cortesía

“Muchos de estos oficios, que hoy evocan recuerdos de infancia o juventud, han desaparecido o están en proceso de hacerlo. Sin embargo, su legado permanece como testimonio de una época y como parte fundamental de nuestra memoria colectiva”, comentan desde Estudio Brügmann, plataforma de investigación y divulgación patrimonial, que durante 15 años ha desarrollado un extenso archivo con más de 30.000 registros históricos de todo Chile.

Desde La Furia del Libro hasta dos exposiciones: así se celebrará el Día del Patrimonio en el Centro Cultural Estación Mapocho Cortesía

Por su parte, En viaje a la infancia: juguetes patrimoniales chilenos , instalada en el Hall Emilio Jéquier, propone un recorrido por la historia de la niñez en Chile mediante una cuidada selección de 150 piezas pertenecientes a la colección del Museo del Juguete Chileno UC .

La muestra reúne autos, trenes, aviones, juegos de cocina, figuras y peluches elaborados en distintos materiales y épocas.

Refleja transformaciones sociales, culturales e industriales vinculadas al juego, e invita a reflexionar sobre el valor patrimonial de los juguetes.

Además, ambos días del Patrimonio, el curador de la exposición, Juan Antonio Santis, estará en Estación Mapocho para realizar una visita guiada en dos bloques: de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 .

Desde La Furia del Libro hasta dos exposiciones: así se celebrará el Día del Patrimonio en el Centro Cultural Estación Mapocho Cortesía

Cómo será la nueva edición de La Furia del Libro en el Centro Cultural Estación Mapocho

Entre el 28 y el 31 de mayo, la Gran Nave de Estación Mapocho recibirá una nueva edición de La Furia del Libro, encuentro literario y feria de editoriales independientes que este 2026 alcanzará un récord histórico con más de 330 editoriales participantes .

La feria contará por primera vez con cerca de 60 editoriales internacionales y 110 editoriales regionales, consolidando su compromiso con la descentralización cultural y el intercambio editorial iberoamericano.

Participarán sellos provenientes de Argentina, España, Perú, Uruguay, Colombia y Andorra, junto a ocho agrupaciones editoriales de distintas zonas del país, como Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Los Ríos.

Junto con la exhibición y venta de libros, La Furia del Libro ofrecerá un espacio de encuentro entre lectores, editoriales y autores, con conversatorios, lanzamientos y actividades artísticas para todo público .

Un récord histórico de más de 330 editoriales: así será la próxima edición de La Furia del Libro Cortesía

Cuál es la programación del Centro Cultural Estación Mapocho por el Día del Patrimonio

A continuación encontrarás la información general de las actividades mencionadas:

Día del Patrimonio en Centro Cultural Estación Mapocho

Fecha: Sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026

Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho

Entrada liberada

Exposición Antiguos Oficios de Chile

Fechas: 30 de mayo al 26 de julio, de martes a domingo

Horario: 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00

Lugar: Galería Bicentenario

Exposición En viaje a la infancia: juguetes patrimoniales chilenos

Fechas: 30 de mayo al 26 de julio, de lunes a domingo

Horario: 10:00 a 18:00

Lugar: Hall Emilio Jéquier

La Furia del Libro