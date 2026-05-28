Conciertos, visitas guiadas y más: las actividades por el Día del Patrimonio en CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional. Foto: archivo.

Tras su inauguración en julio de 2025 y recibir el Gran Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile, la Gran Sala Sinfónica Nacional realizará una serie de actividades culturales como parte de su primer Día del Patrimonio.

La programación a realizarse en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) considera conciertos, visitas guiadas gratuitas y una proyección audiovisual de su archivo de ballet y música.

A continuación encontrarás los detalles sobre la programación y cómo asistir a las distintas instancias.

Conciertos, visitas guiadas y más: las actividades por el Día del Patrimonio en CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional Cortesía

Qué actividades tendrán el CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional por el Día del Patrimonio

El viernes 29 y sábado 30 de mayo, a las 19:30, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará Luz, melodía y sinfonía, bajo la conducción del maestro estadounidense Ian Niederhoffer , una de las figuras emergentes más destacadas de la dirección orquestal internacional, quien debutará en Chile con este concierto.

“Con obras como Andante para cuerdas del compositor chileno y premio nacional Alfonso Leng, aquí habrá un viaje sonoro donde desde la Gran Sala Sinfónica Nacional se conectará la vanguardia chilena de comienzo del siglo XX con el optimismo de los Alpes austríacos: desde el Concierto para oboe y orquesta del compositor chileno Manuel Bustamante, escrito en 2023 para el reconocido oboísta José Luis Urquieta, a la Sinfonía n.° 9 de Franz Schubert, conocida como La Grande por ser una de las obras fundamentales del repertorio sinfónico, por sus potentes saltos de energía musical”.

Desde CEAC anuncia que este concierto tendrá un descuento especial del 30% por el Día del Patrimonio, al cual se puede acceder al momento de la compra con el código promocional: PATRIMONIOCEAC .

Los boletos para dicho espectáculo pueden adquirirse a través de Ticketplus, haciendo clic en este enlace .

La función del viernes 29 de mayo contará con una actividad adicional, la cual es gratuita y se realizará a las 18:00. Se trata de La Previa , espacio en el que los asistentes podrán conocer, acercarse y hacer preguntas a los artistas invitados .

En una conversación moderada por la periodista Daniela Zárate, desde el foyer central de la Gran Sala, estarán presentes el director Ian Niederhoffer y el oboísta José Luis Urquieta.

Para asistir a dicha instancia, se debe acceder a un pase a través de Ticketplus, haciendo clic en este link . La actividad no tiene cupos limitados. Solo hay que inscribirse .

Conciertos, visitas guiadas y más: las actividades por el Día del Patrimonio en CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional Cortesía

Además, el sábado 30 y el domingo 31, el CEAC realizará por primera vez visitas guiadas a la Gran Sala Sinfónica Nacional .

Estas tendrán un carácter gratuito y se desarrollarán entre las 11:00 y las 16:30 de cada día, previa inscripción al correo educación.ceac.uchile@gmail.com .

“Los cupos son limitados, considerando 6 bloques de visitas de 45 minutos para cada día. La experiencia permitirá conocer la arquitectura y el diseño acústico de la Gran Sala, único en Sudamérica, además de recorrer distintos espacios del CEAC. De no presentarse las personas que se hayan inscrito por mail previamente, se liberarán cupos para quienes lo soliciten ese día presencialmente”, afirman desde el establecimiento.

Junto con esto, habrá una actividad completamente gratuita, libre de inscripción previa, en la fachada histórica del recinto , ubicada en el Complejo Universitario VM20 (Vicuña Mackenna #20).

Se trata de la primera proyección audiovisual del archivo CEAC en este edificio , con filmaciones que incluyen presentaciones pasadas del Ballet Nacional Chileno, y conciertos de la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile.

“Esta suerte de cineteca musical contará con asientos, una instancia fotográfica donde las personas pueden posar ubicándose en la figura de un director de orquesta, y también un mesón con material coleccionable, como postales de la Gran Sala Sinfónica y afiches de la programación de conciertos 2026”, detallan.

Las entradas e información para estas actividades se encuentra disponible a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl) , además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile , con diversos descuentos para estudiantes y adultos mayores, entre otros.

El CEAC cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.