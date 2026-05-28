SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Conciertos, visitas guiadas y más: las actividades por el Día del Patrimonio en CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional

    La programación considera espectáculos orquestales, recorridos guiados gratuitos y una proyección audiovisual de su archivo de ballet y música.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Conciertos, visitas guiadas y más: las actividades por el Día del Patrimonio en CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional. Foto: archivo. Cortesía

    Tras su inauguración en julio de 2025 y recibir el Gran Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile, la Gran Sala Sinfónica Nacional realizará una serie de actividades culturales como parte de su primer Día del Patrimonio.

    La programación a realizarse en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) considera conciertos, visitas guiadas gratuitas y una proyección audiovisual de su archivo de ballet y música.

    A continuación encontrarás los detalles sobre la programación y cómo asistir a las distintas instancias.

    Conciertos, visitas guiadas y más: las actividades por el Día del Patrimonio en CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional Cortesía

    Qué actividades tendrán el CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional por el Día del Patrimonio

    El viernes 29 y sábado 30 de mayo, a las 19:30, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará Luz, melodía y sinfonía, bajo la conducción del maestro estadounidense Ian Niederhoffer, una de las figuras emergentes más destacadas de la dirección orquestal internacional, quien debutará en Chile con este concierto.

    “Con obras como Andante para cuerdas del compositor chileno y premio nacional Alfonso Leng, aquí habrá un viaje sonoro donde desde la Gran Sala Sinfónica Nacional se conectará la vanguardia chilena de comienzo del siglo XX con el optimismo de los Alpes austríacos: desde el Concierto para oboe y orquesta del compositor chileno Manuel Bustamante, escrito en 2023 para el reconocido oboísta José Luis Urquieta, a la Sinfonía n.° 9 de Franz Schubert, conocida como La Grande por ser una de las obras fundamentales del repertorio sinfónico, por sus potentes saltos de energía musical”.

    Desde CEAC anuncia que este concierto tendrá un descuento especial del 30% por el Día del Patrimonio, al cual se puede acceder al momento de la compra con el código promocional: PATRIMONIOCEAC.

    Los boletos para dicho espectáculo pueden adquirirse a través de Ticketplus, haciendo clic en este enlace.

    La función del viernes 29 de mayo contará con una actividad adicional, la cual es gratuita y se realizará a las 18:00. Se trata de La Previa, espacio en el que los asistentes podrán conocer, acercarse y hacer preguntas a los artistas invitados.

    En una conversación moderada por la periodista Daniela Zárate, desde el foyer central de la Gran Sala, estarán presentes el director Ian Niederhoffer y el oboísta José Luis Urquieta.

    Para asistir a dicha instancia, se debe acceder a un pase a través de Ticketplus, haciendo clic en este link. La actividad no tiene cupos limitados. Solo hay que inscribirse.

    Conciertos, visitas guiadas y más: las actividades por el Día del Patrimonio en CEAC y la Gran Sala Sinfónica Nacional Cortesía

    Además, el sábado 30 y el domingo 31, el CEAC realizará por primera vez visitas guiadas a la Gran Sala Sinfónica Nacional.

    Estas tendrán un carácter gratuito y se desarrollarán entre las 11:00 y las 16:30 de cada día, previa inscripción al correo educación.ceac.uchile@gmail.com.

    “Los cupos son limitados, considerando 6 bloques de visitas de 45 minutos para cada día. La experiencia permitirá conocer la arquitectura y el diseño acústico de la Gran Sala, único en Sudamérica, además de recorrer distintos espacios del CEAC. De no presentarse las personas que se hayan inscrito por mail previamente, se liberarán cupos para quienes lo soliciten ese día presencialmente”, afirman desde el establecimiento.

    Junto con esto, habrá una actividad completamente gratuita, libre de inscripción previa, en la fachada histórica del recinto, ubicada en el Complejo Universitario VM20 (Vicuña Mackenna #20).

    Se trata de la primera proyección audiovisual del archivo CEAC en este edificio, con filmaciones que incluyen presentaciones pasadas del Ballet Nacional Chileno, y conciertos de la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile.

    “Esta suerte de cineteca musical contará con asientos, una instancia fotográfica donde las personas pueden posar ubicándose en la figura de un director de orquesta, y también un mesón con material coleccionable, como postales de la Gran Sala Sinfónica y afiches de la programación de conciertos 2026”, detallan.

    Las entradas e información para estas actividades se encuentra disponible a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con diversos descuentos para estudiantes y adultos mayores, entre otros.

    El CEAC cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Lee también:

    Más sobre:CulturaMúsicaDía del PatrimonioCEACGran Sala Sinfónica NacionalMúsica clásicaCentro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de ChileIan NiederhofferLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancada de RN anuncia que solicitarán creación de CEI tras denuncia del Ejecutivo a Junaeb por pagos irregulares en raciones no entregadas

    Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida

    Circulación de influenza aumenta por sexta semana consecutiva y Minsal alerta por rezago de vacunación en mayores de 60 años

    Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones de Santiago confirma prisión preventiva para Eduardo Lagos Herrera

    Netanyahu ordena a las tropas israelíes tomar el control del 70% de la Franja de Gaza

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Bancada de RN anuncia que solicitarán creación de CEI tras denuncia del Ejecutivo a Junaeb por pagos irregulares en raciones no entregadas
    Chile

    Bancada de RN anuncia que solicitarán creación de CEI tras denuncia del Ejecutivo a Junaeb por pagos irregulares en raciones no entregadas

    Circulación de influenza aumenta por sexta semana consecutiva y Minsal alerta por rezago de vacunación en mayores de 60 años

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones de Santiago confirma prisión preventiva para Eduardo Lagos Herrera

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega
    Negocios

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    Llamadas, promesas y un arquitecto: la historia detrás del guiño del Presidente Kast al sueño del estadio de la U
    El Deportivo

    Llamadas, promesas y un arquitecto: la historia detrás del guiño del Presidente Kast al sueño del estadio de la U

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros

    “Tuve suerte; no me voy a agrandar”: la sinceridad de Juan Manuel Cerúndolo tras vencer a Jannik Sinner en Roland Garros

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”
    Tecnología

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud
    Mundo

    Francia vota por unanimidad abolir el Código Negro, una ley colonial sobre la esclavitud

    Netanyahu ordena a las tropas israelíes tomar el control del 70% de la Franja de Gaza

    “Lo puedo llevar de esclavo”: El debate abierto tras nuevo incidente racista protagonizado por un argentino en Brasil

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales