Menor de 5 años fallece al caer en una piscina al interior de jardín infantil de Calama

Una trágica situación se registró este jueves en la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta, donde un niño de 5 años falleció al caer a una piscina ubicada al interior de un jardín infantil.

Carabineros y personal del SAMU llegaron al lugar para prestar los primeros auxilios al menor. El mayor José Orellana, explicó a la prensa que el niño fue trasladado hasta el hospital de Calama.

“Cuando estaba más o menos estabilizado se traslada a este niño al hospital de Calama, donde ingresa, pero lamentablemente fallece en el lugar a raíz de la inversión”, indicó.

Según información preliminar, la piscina estaba ubicada en el patio del establecimiento y, al parecer, no contaba con rejas u otro tipo de medidas de seguridad.

La Fiscalía dispuso el trabajo de equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) para investigar lo ocurrido.