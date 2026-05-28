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    Menor de 5 años fallece al caer en una piscina al interior de jardín infantil de Calama

    Según información preliminar, la piscina se encontraba al interior del recinto y no contaba con medidas de seguridad.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una trágica situación se registró este jueves en la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta, donde un niño de 5 años falleció al caer a una piscina ubicada al interior de un jardín infantil.

    Carabineros y personal del SAMU llegaron al lugar para prestar los primeros auxilios al menor. El mayor José Orellana, explicó a la prensa que el niño fue trasladado hasta el hospital de Calama.

    “Cuando estaba más o menos estabilizado se traslada a este niño al hospital de Calama, donde ingresa, pero lamentablemente fallece en el lugar a raíz de la inversión”, indicó.

    Según información preliminar, la piscina estaba ubicada en el patio del establecimiento y, al parecer, no contaba con rejas u otro tipo de medidas de seguridad.

    La Fiscalía dispuso el trabajo de equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) para investigar lo ocurrido.

    Más sobre:Jardín infantilCalamaCarabinerosPolicial

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