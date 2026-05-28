Menor de 5 años fallece al caer en una piscina al interior de jardín infantil de Calama
Según información preliminar, la piscina se encontraba al interior del recinto y no contaba con medidas de seguridad.
Una trágica situación se registró este jueves en la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta, donde un niño de 5 años falleció al caer a una piscina ubicada al interior de un jardín infantil.
Carabineros y personal del SAMU llegaron al lugar para prestar los primeros auxilios al menor. El mayor José Orellana, explicó a la prensa que el niño fue trasladado hasta el hospital de Calama.
“Cuando estaba más o menos estabilizado se traslada a este niño al hospital de Calama, donde ingresa, pero lamentablemente fallece en el lugar a raíz de la inversión”, indicó.
Según información preliminar, la piscina estaba ubicada en el patio del establecimiento y, al parecer, no contaba con rejas u otro tipo de medidas de seguridad.
La Fiscalía dispuso el trabajo de equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) para investigar lo ocurrido.
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