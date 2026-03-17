Un sueño, Smiljan Radic y Teatro Biobío

SEÑOR DIRECTOR:

Entre los proyectos de Smiljan Radic, reconocido con el Premio Pritzker 2026, se encuentra el edificio de Teatro Biobío, que permite mirar este galardón desde una perspectiva que trasciende lo disciplinar. Inaugurado en 2018, el teatro es fruto de una política de Estado que concretó un anhelo regional. Las autoridades de la época tuvieron la visión de impulsarlo mediante un concurso público de arquitectura de alto nivel, cuyo resultado fue un edificio de gran impacto urbano, artístico y social.

Teatro Biobío ha contribuido a posicionar a Concepción como polo cultural del sur, con actividades y visitas guiadas, en las que participan más de 100 mil personas al año. Son cifras equiparables a las de grandes equipamientos culturales metropolitanos, que dan cuenta de la consolidación de una oferta y participación cultural de escala nacional fuera de la capital.

También, el sector donde se ubica el teatro ha cobrado nueva vida con la presencia permanente de públicos, una renovada actividad deportiva y el uso del espacio público asociado a eventos como el Festival REC. Las proyecciones para la zona incluyen proyectos de vivienda, áreas verdes y comercio, entre otras. Tal como ha ocurrido en casos como el Museo Guggenheim en Bilbao o la Ópera de Sídney, se ha ido regenerando el entorno urbano, proyectando nacional e internacionalmente a una ciudad no capital, junto con potenciar la marca país.

En suma, el edificio diseñado por Radic –junto a Gabriela Medrano y Eduardo Castillo– no sólo cumplió un sueño sino que ha extendido nuestra identidad cultural a Chile y el mundo. Nos llena de orgullo tan importante reconocimiento y refuerza nuestro compromiso por cuidar este edificio que ya es patrimonio artístico de nuestro país.

Colomba Boero

Presidenta del Directorio de Teatro Biobío