Jardines humanos, la exposición de Joaquín Hidalgo que reúne más de 20 esculturas de madera en Museo Taller

Hasta finales de junio, Museo Taller recibirá la exposición individual Jardines humanos del destacado escultor chileno Joaquín Hidalgo.

La muestra reúne más de 20 esculturas de madera, de las cuales una pertenece a la colección de Arte Contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La exposición se ha montado en distintas áreas del recinto capitalino, según detallan en un comunicado, para así permitir “una reflexión de ‘ida y vuelta’, a través del diálogo constante que se genera entre las obras y las colecciones y espacios del museo”.

“ Jardines humanos apela a la imagen del jardín como una alegoría de la sociedad, un lugar donde conviven múltiples universos y diversas sensibilidades, todas ellas coincidiendo en un mismo espacio . Hidalgo habla desde su modo de estar en el jardín: abriendo cercos, diversificando especies, recuperando perspectivas, plantando árboles caídos para que vuelvan a florecer en estructuras simbólicas que evocan futuro”.

Jardines humanos, la exposición de Joaquín Hidalgo que reúne más de 20 esculturas de madera en Museo Taller Cortesía

Además de la muestra en sí, durante los fines de semana, Hidalgo estará trabajando en una escultura a partir de un tronco de 2 m de largo x 80 cm de diámetro. Proyecta terminarla en el transcurso de la exposición.

Aseguran que se trata de “una oportunidad única para observar, valorar y dialogar con un artista que está produciendo una obra in situ ” .

“Es para Museo Taller un honor alojar esta exposición de un artista amante de la madera y con un pozo reflexivo al cual apenas nos estamos asomando. Quizás, lo más valioso es que él mismo se deja sorprender con el delicado poderío que se traduce en su obra”.

Jardines humanos, la exposición de Joaquín Hidalgo que reúne más de 20 esculturas de madera en Museo Taller Cortesía

Cómo asistir a la exposición Jardines humanos en Museo Taller y cuáles son los horarios

Los interesados pueden visitar la exposición hasta el 28 de junio. Museo Taller está ubicado en Compañía de Jesús 2784, Santiago .

El horario es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00, mientras que los valores de las entradas son los siguientes: