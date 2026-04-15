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    Expo Teje, el festival de tejido moderno que reunirá a más de 100 expositores en Santiago

    El evento se desarrollará durante dos días y contará con exhibiciones, venta de productos, talleres y la participación de invitados tanto nacionales como internacionales.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Expo Teje, el festival de tejido moderno que reunirá a más de 100 expositores en Santiago Cortesía

    Durante dos días, el evento de la industria del tejido más grande Latinoamérica, Expo Teje, reunirá a más de 100 expositores en Centro Parque, en Santiago.

    En el evento, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de tipos de lanas y artículos, así como tejidos e inspiración para desarrollar sus propias creaciones.

    Pero más allá de la exhibición y la venta de productos, el festival busca posicionarse como un punto de encuentro para la comunidad creativa, integrando diseño, tendencias globales y desarrollo del oficio, según afirman los organizadores a través de un comunicado.

    Junto con ello, Expo Teje 2026 contará con una extensa programación de talleres y experiencias, dirigidas tanto a participantes como a personas con conocimientos más avanzados.

    Expo Teje, el festival de tejido moderno que reunirá a más de 100 expositores en Santiago Cortesía

    Entre las técnicas que se podrán aprender destacan el crochet vertical, el tejido con mostacillas y otras propuestas enfocadas en explorar nuevas formas de creación textil.

    Cabe precisar que los talleres requieren de inscripción previa.

    Asimismo, el festival contará con la participación de invitados internacionales, quienes son conocidos por su trabajo en el mundo del tejido.

    Isabell Kraemer y Antonio de Beagle Knits, además de exponentes locales como el Príncipe del Crochet y Jandi Gardiazabal, están entre los nombres que serán parte de la instancia.

    Expo Teje, el festival de tejido moderno que reunirá a más de 100 expositores en Santiago Cortesía

    “Inspirado en encuentros internacionales como Vogue Knitting Live, Barcelona Knits y Knit City Copenhagen, Expo Teje propone un recorrido con hilados teñidos a mano, fibras nobles, herramientas especializadas y productos terminados, junto a propuestas que marcan tendencia en el rubro”, aseguran los organizadores.

    Entre las marcas participantes destacan Cabeza de Alfiler, Lanaland, Modista, Lanas Orquídea, Janome, Opal y Top Wool, además de firmas internacionales como Malabrigo, Tejer es Cool, Amano y La Bien Aimée.

    Expo Teje, el festival de tejido moderno que reunirá a más de 100 expositores en Santiago Cortesía

    Cuándo es Expo Teje 2026, dónde comprar las entradas y cómo inscribirse a los talleres

    Expo Teje 2026 se desarrollará el sábado 25 y el domingo 26 de abril en Centro Parque, ubicado en Pdte. Riesco 5330, Las Condes.

    Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Passline, haciendo clic en este enlace, mientras que las inscripciones para los talleres deben hacerse en el sitio web oficial del evento, haciendo clic en este link.

    Las entradas generales para asistir a cada una de las jornadas tienen un valor de $7.000, sin contar el cargo por servicio. Para la tercera edad el valor es de $4.000.

    Los talleres tienen un valor adicional al precio del ticket para asistir al festival. Puedes revisar los detalles de cada uno y conocer más información haciendo clic en este enlace.

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