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    En despedida de Buque Escuela Esmeralda: Kast releva combate contra crimen organizado y narcotráfico

    La embarcación, que recorrerá distintos puertos internacionales durante más de cinco meses de navegación, tendrá 269 tripulantes, de los cuales 35 son mujeres.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Pasado el mediodía de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast encabezó la despedida de la dotación del Buque Escuela Esmeralda, en el marco del inicio de su 70° Crucero de Instrucción.

    La embarcación, que recorrerá distintos puertos internacionales durante más de cinco meses de navegación, tendrá 269 tripulantes, de los cuales 35 son mujeres.

    En la despedida, de la que también participó el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, el Mandatario entregó un breve discurso ante los presentes, en el que destacó el fortalecimiento de los lazos con los países que visitará el buque.

    “Cuando uno escucha el nombre de Esmeralda, se le vienen muchos recuerdos a la mente, y creo que Arturo Prat late en el corazón de cada uno de nosotros. Esas palabras cuando él dice ‘vencer o morir’, al menos yo las viví con una intensidad el día que me tocó jurar”, comenzó señalando.

    “Siéntanse orgullosos de pertenecer a esta rama de las Fuerzas Armadas. Quiero decirles que el 21 de mayo, también me voy a sentir orgulloso de estar no con ustedes, porque van a estar representando a Chile en el exterior, sino con la Armada. Darles las gracias también a quienes van a ser sus formadores en estos meses”, continuó.

    Manuel Lema/ Aton Chile MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Luego dijo: “Gracias por invitar a otras naciones a ser parte, porque tenemos que actuar de manera colaborativa en contra de enemigos que eran insospechados y que hoy acechan a nuestra nación como es el crimen organizado, como es el narcotráfico”.

    “Ahí la Armada cumple un rol muy importante en lo que hoy se conoce como la policía marítima. Han realizado acciones muy importantes para resguardar la soberanía y la tranquilidad de nuestra nación”, cerró el Presidente.

    Más sobre:José Antonio KastFuerzas Armadas

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