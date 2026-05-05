Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

Este lunes se estrenó la cuarta temporada de “Mari con Edu”, que partió con un humorista que se da el lujo de cerrarle la puerta al Festival de Viña del Mar: Álvaro Salas. El reconocido humorista llegó al nuevo ciclo del podcast conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes -que presentó su nuevo formato con invitados- y conversó sobre su trayectoria, sus inicios y su presente en el humor.

Uno de los momentos más comentados fue cuando abordó su historia con el Festival de Viña del Mar, escenario en el que ha tenido varias participaciones. Salas recordó que se presentó tres veces junto a Pujillay y en dos ocasiones como solista. “Con los Pujillay tres veces y solo dos veces”. Ante ello Eduardo le comenta “es que parece que hubieras ido como 20 veces”. A lo que él fue enfático: “La gente piensa lo mismo, te repiten tanto las rutinas, que piensan que uno va todos los años”, haciendo una sincera crítica a las repeticiones de sus rutinas en TV y la sensación que eso deja en el público.

Además, recordó su debut: “El primer año que fui con Pujillay fueron dos días, era una locura. Dos rutinas distintas”.

Pese a ese vínculo con la Quinta Vergara, el humorista fue enfático en cerrarle la puerta al Festival por ahora. “No digo que nunca jamás, pero por ahora todavía no”, señaló sobre un eventual regreso. Fue entonces que María Luisa Godoy aprovechó de consultar por Festival del Huaso de Olmué y él respondió enfático: “Sí, me encanta Olmué… Es que Olmué es un público más amigable”, dejando claro su interés en estos 50 años de carrera que celebra este año.

Ante eso, Eduardo bromeó: “Yo también quiero ir” en clara alusión de que TVN ya no tendrá el certamen.

Durante la conversación también abordó su vigencia y su relación con las nuevas generaciones de comediantes, destacando una conexión cercana con figuras actuales. “Tengo muy buena onda con los humoristas nuevos, tengo buena llegada con los cabros”, afirmó. Incluso contó que varios de ellos han ido a verlo en vivo, sin él saberlo, e incluso lo han invitado a sus propios espacios. “Fueron Luis Slimming, Luchito Miranda… y ellos me han invitado a shows de ellos, a participar con ellos”, relató, valorando el intercambio entre distintas generaciones del humor.

Otro de los aspectos de los que habló el humorista fue su historia previa a la televisión. Antes de convertirse en un referente del humor chileno, Salas fue profesor de música durante una década. “Durante 10 años ejercí la docencia”, contó. Sobre ese camino, explicó: “Yo quería estudiar música. Yo partí en la música, lo mismo en la música y el humor, en ese orden”. Aunque inicialmente no pensaba dedicarse a la enseñanza, terminó encontrando ahí una vocación: “No era idea ser profesor, pero después me fue gustando la carrera”.

Y entre esas revelaciones, también contó un dato poco conocido sobre su vida personal: nunca ha fumado. “Yo tengo un récord. Nunca en mi vida he encendido un cigarrillo. Jamás he pegado una pitada”, aseguró, sorprendiendo a los conductores.

Sin embargo, el capítulo también tuvo momentos de humor involuntario, como cuando el propio Salas contó que se golpeó segundos antes de entrar a grabar. Como parte de la escenografía se encontraba un telescopio, justo por el mismo lugar donde entró al estudio. Ahí no se dio cuenta de lo bajo que estaba y se golpeó tan fuerte que se le hizo un corte y comenzó a sangrar.

“Que la gente sepa. Vine al ensayo y no lo vi (el telescopio). Me pegué un cabezazo más o menos. Se me revolvieron todos los chistes”, relató entre risas. Luego insistió en el tono que lo caracteriza: “Me pegué fuerte. Si me voy a pegar, me pego fuerte, para no andar pegándome a medias”. Incluso, al ser consultado más tarde por si le faltaba algo tras una carrera tan extensa, respondió con ironía: “Un parche curita en este momento”.

Pueden ver el capítulo en el siguiente link.