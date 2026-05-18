La Tripulación del Bronce, la obra que recuerda el legado de Arturo Prat y será presentada en el Teatro San Ginés

Este 21 de mayo, el Teatro San Ginés será la sede de La Tripulación del Bronce, obra que invita a recordar el Combate Naval de Iquique y el legado de Arturo Prat Chacón.

El espectáculo teatral , a realizarse en una única función en el Día de las Glorias Navales, promete contar con “una impactante puesta en escena que revive la historia de Prat y la tripulación de la corbeta Esmeralda, transformando una fecha histórica en una experiencia cultural , emocionante y cercana” .

La Tripulación del Bronce, la obra que recuerda el legado de Arturo Prat y será presentada en el Teatro San Ginés Cortesía

La obra dirigida por Fernando Olivares es para todo público y propone una experiencia escénica de 80 minutos.

El elenco está integrado por Catalina Silva, Eduardo Fernández, Carlos Vergara, Juan Pablo Valderrama y Benjamín Gallo, quienes dan vida a “una historia que mezcla emoción, identidad y memoria, conectando con distintas generaciones desde el escenario” , según anticipan los organizadores.

La Tripulación del Bronce, la obra que recuerda el legado de Arturo Prat y será presentada en el Teatro San Ginés Cortesía

Cuándo es La Tripulación del Bronce, la obra teatral que recuerda el legado de Arturo Prat

La Tripulación del Bronce será presentada este jueves 21 de mayo (feriado) a las 19:30, en la Sala 1 del Teatro San Ginés . La dirección es Mallinkrodt 112, Providencia.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del recinto y en línea a través de Ticketmaster , haciendo clic en este enlace .

Los boletos tienen un valor general de $15.680, incluido el cargo por servicio. Sin embargo, los clientes de BCI y Mach pueden acceder a un 30% de descuento.

Puedes conocer más detalles haciendo clic en este link.