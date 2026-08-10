Con cuatro salas inmersivas y tecnología de última generación: así es el nuevo Museo Inmersivo Las Condes

El Museo Inmersivo Las Condes (MUI) ya abrió sus puertas, como un espacio renovado que se posiciona como el primer museo inmersivo audiovisual permanente de Chile .

El proyecto, desarrollado por la Municipalidad de Las Condes y su Corporación Cultural, forma parte de las actividades conmemorativas por los 125 años de la comuna y representa una transformación integral del antiguo museo interactivo, incorporando un nuevo concepto basado en experiencias inmersivas.

Cuenta con cuatro salas inmersivas, más de 290 metros cuadrados de superficie de proyección, 76 m² de pantallas LED, 42 millones de píxeles, 16 sensores de movimiento de última generación y sonido inmersivo , según detallan desde el MUI.

De esta manera, los visitantes podrán encontrar experiencias que combinan arte, tecnología de última generación y contenidos audiovisuales en gran formato .

Cada recorrido tiene una capacidad máxima de 65 personas, y cada experiencia tendrá una duración aproximada de 50 minutos.

Con cuatro salas inmersivas y tecnología de última generación: así es el nuevo Museo Inmersivo Las Condes Exposición Ceiba

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, declaró: “La inauguración del nuevo MUI marca uno de los principales hitos de la celebración de los 125 años de Las Condes”.

“Estamos poniendo a disposición de Chile un museo pionero, que incorpora las nuevas tecnologías, para acercar el arte y la cultura a públicos de todas las edades. Posiciona a la comuna como un referente en innovación cultural”.

El espacio se inaugurará con la exposición Ceiba: el árbol que conecta los mundos , una creación del artista digital mexicano Josué Ibáñez , radicado en Barcelona y reconocido internacionalmente por exhibir sus obras en espacios como Sphere Las Vegas, además de en Londres, Barcelona y Cannes.

Con cuatro salas inmersivas y tecnología de última generación: así es el nuevo Museo Inmersivo Las Condes Exposición Ceiba

La obra será la primera de una programación permanente que reunirá a destacados exponentes del arte digital contemporáneo.

El director ejecutivo de la Corporación Cultural de Las Condes, Martín Vial, manifestó: “Con este proyecto damos un paso importante en la evolución de nuestros espacios culturales”.

“El MUI será una plataforma permanente para el arte inmersivo, con programación internacional, pero también con convocatorias para que artistas chilenos puedan desarrollar y exhibir sus proyectos utilizando nuevos lenguajes tecnológicos”.

Junto con su programación artística, el museo incorporará un enfoque inclusivo. En alianza con la Fundación CpueD, realizará funciones especialmente adaptadas para personas neurodivergentes, con ajustes en iluminación y sonido que faciliten una experiencia cultural accesible.

Con cuatro salas inmersivas y tecnología de última generación: así es el nuevo Museo Inmersivo Las Condes Exposición Ceiba

Qué días se puede visitar el Museo Inmersivo Las Condes y dónde comprar las entradas

El MUI puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00. La dirección es Isidora Goyenechea 3400, Las Condes (Metro El Golf) .

La entrada general tiene un valor de $7.000. Para quienes tienen Tarjeta Vecino Las Condes, tiene un valor de $3.500. Los tickets pueden adquirirse en la página web oficial del museo, haciendo clic en este enlace .