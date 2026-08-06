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    Monstruos gigantes de Japón: lo que debes saber del ciclo de Cine UC dedicado a Ishirō Honda

    El director es considerado el padre del género kaiju, el cual se centra en monstruos y bestias gigantes que atacan o defienden ciudades. También es reconocido como una de las figuras más influyentes del cine japonés de posguerra. Godzilla es una de sus películas más icónicas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Monstruos gigantes de Japón: lo que debes saber del ciclo de Cine UC dedicado a Ishirō Honda

    Durante agosto, Cine UC desarrollará el ciclo Gigantes del Japón: el cine de Ishirō Honda, iniciativa que reunirá una selección de las películas más emblemáticas dirigidas por el nipón entre 1954 y 1975.

    Honda es considerado el padre del género kaiju, el cual se centra en monstruos y bestias gigantes que atacan o defienden ciudades. También es reconocido como una de las figuras más influyentes del arte cinematográfico japonés de posguerra.

    En 1954 estrenó Godzilla, cinta con la que dio origen a un universo de criaturas gigantes que marcaría la ciencia ficción por décadas y que, al mismo tiempo, reflejaría el temor de Japón hacia la energía atómica tras la Segunda Guerra Mundial.

    La académica de la Facultad de Comunicaciones y de College UC, Camila Gutiérrez, explica a través de un comunicado: “Hay una frase famosa del investigador Jeffrey Cohen de 1996, que dice que podemos leer las culturas a partir de los monstruos que engendran”.

    “En ese sentido, podemos mirar a Godzilla como un monstruo que emerge de una sociedad japonesa profundamente traumatizada por la modernidad, representada en los ataques de las bombas atómicas, pero también otras formas de modernidad, una sociedad que está tratando de sanar esas heridas”.

    Bajo la perspectiva de Gutiérrez: “Más que un monstruo que hay que destruir, en las películas japonesas se suele mostrar que Godzilla es también una víctima de la violencia de la modernidad, se ha contaminado su medio ambiente y Godzilla responde a esa violencia”.

    “Es un monstruo que amenaza la paz, pero a la vez es una víctima local, es el mar, los océanos, los efectos de la radiación en la naturaleza”.

    Monstruos gigantes de Japón: lo que debes saber del ciclo de Cine UC dedicado a Ishirō Honda

    Cuándo es el ciclo de Cine UC dedicado a Ishirō Honda

    El ciclo de Cine UC dedicado al director japonés se realizará hasta el 21 de agosto. Las funciones son de lunes a viernes, a las 16:00 y las 18:30.

    Todas las proyecciones se realizarán en el Centro de Extensión Alameda, ubicado en Alameda 390, en las cercanías del Metro Universidad Católica.

    La iniciativa es con entrada liberada y abierta a la comunidad, con ingreso por orden de llegada. Se sugiere llegar con anticipación.

    A continuación encontrarás el calendario con los detalles sobre los filmes que se exhibirán, y en qué días y horarios.

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