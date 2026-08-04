Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno

Agosto es el Mes de las Termas en Pucón, una instancia que invita a disfrutar de las aguas termales y de las experiencias de bienestar que ofrecen múltiples recintos de la denominada capital del turismo aventura en Chile.

Durante este mes, nueve de los diez centros termales de la ciudad ofrecerán 20% de descuento.

Se trata de una iniciativa desarrollada en conjunto por la Municipalidad de Pucón, la Cámara de Turismo de Pucón y los principales establecimientos termales de la comuna. Esta es su XXIV edición.

Usualmente, la mayor cantidad de visitantes se registra a principios de año, durante las vacaciones de verano. Sin embargo, Pucón también cuenta con una serie panoramas y paisajes que lo convierten en un predilecto para el invierno.

El alcalde de la comuna, Sebastián Álvarez, comenta a La Tercera: “Hace 24 años surgió el concepto de agosto como Mes de las Termas, y hoy ya es un imperdible”.

“Se ha posicionado como un mes en el que muchos viajeros vienen a disfrutar de las termas, la nieve y todo lo que ofrecemos. Nos da mucha alegría”.

Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno Salto El León

Pero las termas no son la única atracción. En Pucón, también hay deportes outdoor , senderos de trekking, entornos naturales, parques ecológicos, cabalgatas, equinoterapia y una gastronomía diversa. Incluso, se pueden visitar cuevas volcánicas en tours guiados .

“Tenemos muchas actividades, pero finalmente, el punto de unión es que Pucón hace bien a quien lo visita. Venir a Pucón te hace bien, reconforta y genera un bienestar de salud mental y espiritual. Nuestra invitación es a que nos visiten de marzo a diciembre, que es cuando ofrecemos lo mejor de nuestra comuna como destino turístico”, subraya el edil.

La Tercera viajó a la ciudad para conocer algunas de sus experiencias clave.

Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno Alma Equina

1. Agosto, Mes de las Termas

En total, son nueve los establecimientos que se adhirieron a la iniciativa Agosto, Mes de las Termas en su edición de este año. Se trata de las siguientes:

Una de los centros que visitamos fue Pucón Indómito, que actualmente cuenta con seis piscinas de agua termal. De estas, cinco son al aire libre y una es techada. Además, el recinto tiene 13 tinajas calientes.

El gerente del establecimiento, Rodrigo Mardones Lizama, detalla: “Cada piscina ofrece una experiencia distinta, con diferentes tamaños, profundidades, y temperaturas que fluctúan entre los 36°C y los 40°C. Esto permite que cada visitante encuentre el espacio que mejor se adapte a su forma de relajarse” .

“También es importante destacar que somos una terma inclusiva. En virtud a este punto, contamos con acceso desde los estacionamientos hasta nuestra piscina central, mediante ramplas que facilitan el acceso de silla de ruedas”.

Mientras algunas piscinas se presentan como ideales para familias, otras invitan al descanso más tranquilo y contemplativo. La techada permite disfrutar de las aguas termales bajo cualquier condición climática.

La diversidad de espacios de Pucón Indómito lo convierten en un destino con la capacidad de adaptarse a los intereses de sus visitantes, ya sean grupos familiares, de amigos, o parejas.

“Ofrecemos una experiencia de bienestar integral. Pueden pasar el día completo disfrutando de las piscinas termales, relajarse en las tinajas calientes, complementar su visita con un masaje o tratamiento en el spa, y finalizar con una propuesta gastronómica en nuestro restaurante. Todo esto en un entorno natural privilegiado, pensado para desconectarse del ritmo diario y compartir” , afirma Mardones.

Entre los hoteles más destacados de Pucón se encuentra el Hotel Pucón Indómito, ubicado en el centro de la ciudad, a unos 28 kilómetros de distancia de las termas homónimas.

Dicho establecimiento cuenta con más de 30 habitaciones, lo que incluye dobles, triples y cuádruples.

Sus instalaciones reúnen una piscina temperada, abierta a los huéspedes, y tinajas, para las cuales se debe pagar un valor adicional, según detalla la gerente Carolina Carrasco. Además, tiene un spa y un restaurante.

Quienes necesiten transporte privado durante su viaje, pueden recurrir a Arauca Transporte . Este emprendimiento, a cargo de Beatriz Pérez, posee una van equipada con Wi-Fi para los pasajeros.

La conductora también habla inglés, ofrece botellas de agua al inicio de los trayectos y entrega un servicio cordial, ya sea para transitar desde y hacia el aeropuerto como para movilizarse entre los distintos atractivos turísticos de Pucón.

Los amantes de las aguas termales y de las vistas a la naturaleza disfrutarán del Salto El León , que reúne tinajas calientes y piscinas en medio del bosque, frente a una imponente cascada de más de 90 metros de altura .

Cuenta con un restaurante y con un columpio panorámico, el cual está situado frente a la cascada y entrega una vista única , además de un amigable toque de adrenalina.

Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno Salto El León

Su gerente de Operaciones, Marcos Revillard, explica: “En general, el circuito contempla la visita al Salto, que es lo primordial, junto con el sendero y el Columpio de los Deseos, que inauguramos a principios de este año”.

El sendero de ingreso hasta la cascada es de unos 500 metros, mientras que las plataformas frente a esta maravilla natural son de unos 200 metros. Es un camino autoguiado y de carácter familiar, el cual puede tener una duración aproximada de unos 15 minutos, dependiendo del ritmo.

Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno Salto El León

“Puedes venir al Salto todos los días, de 10:00 a 18:00. Las piscinas funcionan de jueves a domingo en esta temporada. Lo mismo los paquetes full day, que incluyen tinajas en la mañana, almuerzo en el restaurante y piscina en la tarde. Las tinajas funcionan todos los días de la semana”.

Revillard concuerda en que los paquetes full day son los ideales para disfrutar al máximo.

Puedes revisar los valores de estas experiencias, y los de las que se mencionan más adelante en este mismo artículo, en las páginas web oficiales de cada uno de los respectivos establecimientos. Se sugiere reservar con anticipación .

Otro imperdible para quienes buscan aguas termales es Huife , complejo que agrupa hotel, spa, restaurante, sauna, piscinas, tinajas, y un sendero de trekking familiar y autoguiado .

Una de las particularidades del hotel es que, si bien cuentan con habitaciones de apariencia más cercana a lo tradicional, también tienen piezas tipo cabaña (sin cocina). En concreto, se trata de construcciones con terraza propia, de las cuales muchas además tienen tinajas y están aún más inmersas en el bosque.

El agua que sale de las duchas de cada una de las habitaciones, en todo el complejo, es termal.

El gerente general de Huife, Jorge Quezada, explica que el lugar opera con losa y paredes radiantes, por las que pasa agua termal.

“Toda la calefacción del hotel es con agua termal, así como las duchas, que siempre lo han sido. Esto permite tener una temperatura constante y es un plus muy importante” .

“Huife es una de las primeras termas que adoptó el wellness (bienestar integral). Es un lugar recreativo. Y nuestra calidad de agua también es relevante: tenemos 16 litros por segundo a 52°C, lo que permite que el flujo en las piscinas sea constante y se mantenga la temperatura. Como está circulando siempre, el agua es muy limpia y cristalina”, destaca Quezada.

2. Cabalgatas en la naturaleza y equinoterapia

Sin duda, una de las experiencias más atractivas de Pucón son las cabalgatas y las sesiones de equinoterapia de Alma Equina .

Este espacio, ubicado a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, no solo ofrece instancias para montar e interactuar con caballos. Más bien, busca que los visitantes entablen una conexión con ellos.

Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno Alma Equina

La equinoterapeuta Ana Verónica Zuleta, cofundadora con Camilo Brzovic, explica: “Alma Equina Pucón nace del deseo de crear un lugar donde las personas puedan sanar el alma y disfrutar de los caballos desde un vínculo respetuoso y consciente . Creemos que el contacto con ellos, la naturaleza y el momento presente tienen un profundo potencial para generar bienestar físico y emocional”.

“El nombre representa justamente esa invitación: conectar con lo más esencial de uno mismo a través de la presencia de los caballos . Para quienes nos visitan, se traduce en experiencias que van mucho más allá de una cabalgata, donde pueden relajarse, reconectar consigo mismos y vivir un encuentro auténtico con estos nobles animales. Para nuestros caballos, significa ser respetados como seres sensibles, permitiéndoles expresar su comportamiento natural y participar de cada experiencia desde el bienestar, el cuidado y el respeto por sus tiempos”.

Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno Alma Equina

Entre las vivencias que ofrecen, se encuentran las siguientes:

Cabalgatas y experiencias de conexión con caballos

Encuentros de mujeres y caballos

Equinoterapia

Psicoterapia asistida con caballos

Constelaciones familiares asistidas con caballos

Hipoterapia

Encuentros de bienestar, autocuidado y desarrollo personal

Talleres para equipos de trabajo, organizaciones e instituciones

Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno Alma Equina

Una de las actividades más completas es una cabalgata en la que, antes de salir al recorrido, los participantes conocen a los caballos, para que así tanto las personas como estos últimos puedan evaluar con quién generan una mayor conexión.

Tras identificar con qué caballos entablan mayor afinidad, los participantes aprenden a cepillarlos y prepararlos para la salida, en lo que se presenta como un primer vínculo entre ambos.

“No se trata simplemente de montar, sino de construir una relación desde el respeto y la confianza mutua” , dice Zuleta. “Creemos que ese momento previo cambia completamente la experiencia, porque permite comprender que el caballo es un compañero y no un medio de transporte”.

Desde termas hasta cabalgatas en la naturaleza: 4 panoramas para disfrutar en Pucón este invierno Alma Equina

Y subraya: “Ofrecemos una forma distinta de vivir el encuentro con los caballos y con la naturaleza. Buscamos brindar una experiencia significativa que invite a desconectarse del ritmo cotidiano y a reconectar con uno mismo. Nuestro entorno privilegiado, en el valle del río Liucura, junto al respeto con que trabajamos con nuestros caballos y el enfoque terapéutico que inspira todas nuestras experiencias, hacen que muchas personas se vayan sintiendo que vivieron algo mucho más profundo que una cabalgata”.

Alma Equina trabaja exclusivamente con reserva previa, ya que así pueden organizar cada instancia de manera personalizada y evaluar las condiciones climáticas. El desarrollo de algunas de las experiencias está sujeto a este último factor.

3. Deportes y turismo aventura

Pucón es conocida como la capital del turismo aventura en el país. Y esta denominación se refleja en los deportes y recorridos que se pueden realizar en sus entornos naturales.

Existen distintas agencias que hacen tours guiados y facilitan el equipamiento necesario para estas actividades: desde trekking, rafting y canyoning hasta experiencias en nieve y ascensos a volcanes .

El dueño de Amulenko Turismo y presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Pucón, Roberto Ventura, asegura que son múltiples los panoramas outdoor que se pueden realizar durante el invierno.

“Tenemos uno de los paisajes más lindos, así como el árbol nacional de Chile, la Araucaria. Está el Centro de Ski, el ascenso al volcán Villarrica (Ruka Pillán, en mapudungún), los trekking con raquetas de nieve y también paseos para jugar en la nieve. Mucha gente viene a disfrutar de este clima durante la estación. Por lo general, Pucón tiene todas las actividades abiertas en estas fechas ”.

Entre las que guía Amulenko Turismo, se encuentran el ascenso a dicho volcán y el canyoning. Este último deporte se puede practicar en dos rutas principales: el río Correntoso y el Salto El Claro, que tiene más de 90 metros de altura.

La empresa también ofrece paseos a otros destinos turísticos del sur del país, así como tours por la zona, por cascadas y por termas, además de rafting.

“Uno de los imperdibles de Pucón es el ascenso al volcán Villarrica. De hecho, hay gente que viene desde distintas partes del mundo a hacerlo. El Salto El Claro también lo vienen a hacer mucho por el fin de semana o por el día. Es una actividad que ha tomado cada vez más posición”, dice Ventura.

Precisa que existe una restricción mediante la que, por protocolos de seguridad, solo se permite el ascenso al volcán a mayores de 18 años .

Sin embargo, añade: “El rafting, por ejemplo, lo pueden hacer niños desde los 8 años. Y el rafting alto, que es un poco más fuerte, desde los 14. El canyoning se puede hacer desde los 12. Los niños también pueden disfrutar del turismo aventura, no solo los mayores de edad” .

Agencias locales como Terra Volcano se dedican especialmente al trekking y el ascenso de montañas y volcanes.

Su director y guía, Richard Díaz, quien es secretario de la Asociación de Empresas de Turismo de Pucón, detalla que también realizan viajes a parques nacionales y que cuentan con equipamiento disponible para los visitantes.

Este último incluye desde zapatos y ropa de nieve hasta carpas y sacos de dormir. En concreto, todo lo necesario para poder realizar cada una de las actividades con comodidad y seguridad .

Uno de los tours más atractivos que realizan es a las Cuevas Volcánicas , en donde los visitantes pueden recorrer el interior de un volcán activo y aprender sobre la ciencia detrás de estas cavernas .

“Es una gran alternativa para el invierno, y también se puede hacer con lluvia. Tenemos un paquete que incluye la entrada al parque, el transporte, el seguro y todo el equipamiento necesario: desde zapatos hasta chaquetas y cortaviento. Buscamos que tengan una experiencia de lujo y aprovechen al 100%, sin mojarse, tener frío o pasar inconvenientes. Tenemos tallas desde para niños pequeños hasta para adultos y tercera edad. Es un imperdible para las familias”.

4. Gastronomía diversa y con identidad

En el centro de la ciudad, al interior del Hotel Enjoy, se encuentra Dominga Bistró Pucón.

El restaurante reúne platos y coctelería de autor de esencia contemporánea, en un espacio que destaca por su elegancia, pero sin caer en la formalidad excesiva . Elementos como sus sillones de tonalidad rosada intensa aportan un toque de estilo pop, en un ambiente cuidado y que invita a la relajación.

Preparaciones como su Crema de tomate y Focaccia de la casa, o sus Vegetales asados sobre dressing de limón, se presentan como ideales para iniciar una cena en invierno. Para el fondo, resaltan el Zucchini relleno de carne y puré de papas y los Gnocchi al pesto con tomates asados.

La coctelería incluye desde distintos tipos de pisco sour hasta creaciones como el Kutral Mawiz, un cóctel que combina la intensidad del maqui con notas de avellana y el carácter tostado del pisco Mistral Barrica. Se equilibra con limón.

Desde el restaurante aseguran que está “inspirado en la fuerza del sur de Chile”.

Quienes aman la cocina de origen italiano, y los ambientes acogedores asociados a esta, encontrarán un favorito en La Trattoria de Pietro . Se trata de un restaurante familiar que respeta las tradiciones culinarias del país europeo , tanto en su cocina e ingredientes como en la interacción con los comensales.

Lasagna con ragú de jabalí, Fettuccini alla Boscaiola y Risotto ai Funghi e Tartufo figuran entre los predilectos para el invierno. Además, cuentan con diversidad de pizzas y pasta fresca.

El chef y dueño de La Trattoria de Pietro, Arnaldo Bacciega, quien es ingeniero de profesión, inició el restaurante con su esposa, Rosario Alfaya, hace alrededor de una década.

Su objetivo no era únicamente cumplir un sueño personal, sino que también, compartir décadas de historia familiar sobre la mesa.

“Cuando falleció mi papá, Pietro, dije: ‘Voy a hacer lo que me gusta’. Partimos los dos solos con mi esposa. Empezamos con una trattoria pequeñita”, dice el chef.

Y agrega: “En Italia, cuando se cocina, se hace en familia. Por ejemplo, cuando yo era chiquitito, hacíamos gnocchi. Yo los tomaba y los ponía en el mesón, y los acomodaba para que se secaran. Lo mismo cuando hacíamos pasta o pizza. A medida que crecí, fui aprendiendo cada vez más”.

“Tengo el orgullo de decir que servimos comida de origen. Tenemos recetas familiares y, además, el 90% de los ingredientes son traídos de Italia , incluidas las respectivas harinas para pizza y pasta. La diferencia es notoria y está principalmente en que allá, al ser una península, no hay nada que sea transgénico, es todo orgánico. Está aislada, no usan pesticidas. Además, hacen la pasta al dente. Y si tomas una naranja de allá, y la partes, verás que es roja. Son únicas”, afirma Bacciega.

Quienes busquen un ambiente más nocturno, dirigido esencialmente hacia grupos de amigos, pueden visitar Black Forest , restobar que destaca por la contundencia de platos como el Lomo saltado y por reunir espectáculos en vivo y karaoke .

La lista de canciones de esta última actividad se extiende por casi dos decenas de páginas completas, que incluyen títulos de diferentes géneros tanto en español como en inglés.

Asimismo, un anfitrión se encarga de animar a los asistentes y de entregar tragos de cortesía a quienes resalten en el escenario.

Si disfrutas de la gastronomía peruana, Mamacocha Pucón se presenta como uno de los favoritos .

La Ronda Mamacocha es una de las preparaciones predilectas de la casa para compartir. Integra ceviche clásico mixto, ceviche mixto al ají amarillo, chicharrón de pescado, pulpo al olivo y causa de pollo. Todo en un gran plato con secciones separadas.

Para el fondo, el Lomo Saltado o la Reineta a lo Macho (con salsa de mariscos y ajíes peruanos, acompañado de arroz blanco) resaltan tanto por su contundencia como por la intensidad de su sabor.