Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 1 y 2 de agosto

Festival de heladerías latinoamericanas

GERARDO CANDIA

Tomar helado en invierno es un placer que los chilenos no suelen explorar lo suficiente. Porque el frío a veces puede combatirse con frío, al menos si se encuentra en el dulce y calórico formato de un helado, capaz de templar el alma con sus sabores hipotérmicos. Para que eso ocurra, sin embargo, se necesita técnica y calidad, atributos que sobrarán en el Latam Bajo Cero, el festival heladero más importante del país, con degustaciones y competencias.

Dirección

Polo Apoquindo (Apoquindo 5421, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Desde $3 mil en feverup.com

Un domo en 360º con experiencias inmersivas

¿Cómo contar historias en este mundo pesimista y atomizado, donde se desconfía de las verdades y nos seducen las mentiras, cada uno encerrado en su pantallita? En Mediamorfosis, el festival latino de nuevos medios que se realiza en el Municipal de Viña, se ensayan algunas respuestas: mediante un domo en 360º y el teatro en modo inmersivo, se exhibirán obras vanguardistas que llevan la tecnología narrativa a sus límites.

Dirección

Teatro Municipal de Viña (Plaza Vergara, Viña del Mar)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 19:00

Entrada

Gratuita (inscripción acá)

Vitrina de cocina internacional en el Persa

La hora de almuerzo en el Persa, durante un fin de semana cualquiera, ya es un viaje gastronómico global al precio de apenas un pasaje de metro. Cocinas peruanas, francesas, coreanas, mapuches o japonesas conviven siempre bajo los mismos galpones pero ahora, en el nuevo Espacio Obrecht, muchos de ellos se juntarán en stands y ofrecerán platos únicos a precio ídem: nada más que $5 mil para testear sabores de distintas latitudes.

Dirección

Espacio Obrecht (Ingeniero Obrecht 2119, Santiago)

Horario

Sábado, de 12 a 16:00

Entrada

Gratuita

Fotolibros latinoamericanos abajo de La Moneda

La saturación de imágenes que hoy nos inunda le ha quitado valor al oficio fotográfico, más ahora que ni siquiera hace falta ser humano para crearlas. Pero los fotolibros resisten, e incluso ganan relevancia, pues a diferencia del scroll infinito permiten profundizar, con pausa y textura, en un tema y una mirada. En StgoFoto 2026 se reunirán autores, editoriales y artistas que demostrarán la vigencia de este hermoso formato.

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Pza de la Ciudadanía 26, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 19:00

Entrada

Gratuita

Brindar y jugar en la Ciudad Empresarial

Las ferias y eventos relacionados al vino, a pesar de girar entorno a un líquido desinhibidor y feliz, suelen estar cargados de seriedad y un montón de jerga técnica. Por eso Wine On, organizado por Les Dix Vins, propone otra cosa: habrá casi 30 viñas y cientos de etiquetas, pero con un tono interactivo y juguetón. Su fuerte es la cata a ciegas, una divertida dinámica con premios. La entrada incluye copa y degustaciones ilimitadas. Suscriptores de La Tercera tienen 30% de descuento.

Dirección

Centro Hilaria (Av del Parque 4694, Huechuraba)

Horario

Sábado, de 14 a 21:00

Entrada

Desde $25 mil en evently.cl

Pop-up de diseño independiente en el MUT

Detrás de la moda de autor y su aura glamorosa o rupturista se esconde un ecosistema de trabajo justo, materiales de calidad y creatividad artesanal. Para destacarla apareció Portafolio, un espacio dedicado al diseño local donde algunas marcas independientes muestran sus procesos: hay un atelier abierto, un estudio fotográfico en funcionamiento y constantes workshops y conversatorios, además de prendas únicas a precios especiales.

Dirección

MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 20:00

Entrada

Gratuita

Improvisación argentina en los Diana

La palabra improvisar viene del latín y se refiere a hacer algo “sin haberlo visto”, carente de preparación. Pero no es eso lo que prevalece en el Festival de Invierno de la República de la Impro, compañía de teatro que organiza un encuentro sin guiones pero lleno de oficio, entrenamiento y rigor. Así lo demostrará la argentina Agostina Viglietta en Geisha, la presentación estelar de esta edición del evento.

Dirección

Espacio Diana (Arturo Prat 435, Santiago)

Horario

Sábado, 21:30

Entrada

$10 mil en portaldisc.com

Feria de vinos al pie del cerro

Las joyas vitivinícolas chilenas permanecen casi siempre escondidas, lejos de supermercados y botillerías, y es en eventos como esta feria, organizada por el sommelier Ricardo Grellet en Terrazas San Cristóbal, donde uno puede apreciarlas: viñas familiares, con ensamblajes de autor o cepas particulares, como la garnacha, la chasselas o el cinsault. La entrada incluye copa y degustaciones ilimitadas.

Dirección

Terrazas San Cristóbal (Constitución 241, Providencia)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 21:00

Entrada

Desde $7.900 en losjuegosdelsommelier.cl

Una teleserie musical en vivo

Los Contadores Auditores, la dupla creativa de Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera, no dejan de contar sus intensas historias de amor, música y melodrama, homenaje teatral a la cultura pop que llenó de romances el último fin de siglo. Con elenco estelar —Gabriel Urzúa, Antonia Santa María y Gabriel Cañas, entre otros—, Secretos de oficina muestra a un grupo de empleados sobreviviendo en medio de una fusión empresarial.

Dirección

Teatro Nescafé de las Artes (Manuel Montt 032, Providencia)

Horario

Sábado, 20:00; domingo, 19:00

Entrada

Desde $18 mil en ticketmaster.cl

Cuatro bandas jóvenes en M100

Tras décadas de dominación solista, con todos los ránkings ocupados solo por nombres y apellidos, la banda reaparece como formato musical de resistencia, un regreso a la fraternidad y la ejecución colectiva. Grupos como Candelabro se llevan las luces pero muchos otros, como Fonosida, Frucola Frappé, Paracaidistas y Aquí Brillamos, que tocarán el domingo en Matucana 100, mantienen vivo el espíritu comunitario del rock.

Dirección

Espacio Patricio Bunster M100 (Matucana 100, Estación Central)

Horario

Domingo, 17:00

Entrada

Desde $7 mil en ticketplus.cl