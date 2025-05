Les Dix Vins: un bar de vinos y queso francés

Ubicado al principio de Av. Vitacura, casi al llegar a Av. Presidente Riesco, está Les Dix Vins... una tienda y bar de vinos.

El que, además, es un lugar de peregrinación para los adictos al queso francés.

La razón es que ahí encuentras una de las mejores variedades de quesos franceses, para comprar y comer en el lugar.

Acompañados por supuesto, de una buena variedad de vinos.

Hay más de 100 botellas distintas, la mayoría francesas y otros chilenos, todos de bodegas de autor, independientes o de pequeñas producciones.

La gracia es que, al menos 10 de ellos los puedes probar por copas, por eso el nombre en español significa “Los Diez Vinos”. El valor de la copa va desde los $ 5.000.

¿Y los quesos? Van cambiando, pero puedes encontrarte por ejemplo, con un Comté de pasta dura y color amarillo, que tiene un ligero sabor dulce y frutal.

O un verdadero Camembert de Normandía, hecho de leche de vaca y una pasta firme y cremosa que parece derretirse en la boca.

Otro buenísimo es el Ossau Iraty, que viene de los Pirineos, y es de color blanco y sabor muy suave.

Pruébalos en una tabla para dos ( desde $ 15.000) que incluye cuatro variedades de éstos, más una mermelada artesanal, frutos secos y paté.

Les-dix-vins-quesos-listo.jpg la-tercera

¿Quieres saber más de quesos? Ojo que aquí todos los lunes a las 8 PM hay catas gratis, donde podrás probar siete tipos distintos, de leche de vaca, oveja o cabra.

Puedes revisar las distintas catas gratis e inscribirte en su páginawww.lesdixvins.cl.

HORARIO: Lu. a ma., 4 PM a 12 AM. Mi. y sá., 11 AM a 12 AM. ESTACIONAMIENTO: Gratis por Luz 2.950 (edificio Millenium).