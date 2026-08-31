Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago el 2026

No parecía posible, pero tras interminables semanas de frío, calor, lluvias y tragedias, al fin se terminó agosto. Y eso, además de la retirada definitiva del invierno, significa que comienza oficialmente la temporada de empanadas.

Es cierto que las comemos todo el año, y que pocos necesitamos de excusas patrioteras para almorzar una de pino en la calle o pedir dos de queso durante un fin de semana en la playa, pero la llegada de septiembre entrega el contexto para disfrutarlas con otra disposición: con más calma, en el almuerzo familiar de un domingo, probando las mejores del barrio o, por qué no, las de la ciudad.

© Coni Larrondo

Aunque cada uno puede hacer su propia cata y tener su podio personal de las empanadas más distinguidas —una labor capaz de tomar muchos meses, no poco dinero y varias desilusiones—, ese sacrificio lo acaba de hacer por nosotros un distinguido grupo de expertos: nada menos que el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile.

Con un jurado de paladares muy entrenados, organizaron una nueva versión —la número veintitrés— del concurso para elegir a la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago.

Fue una degustación a ciegas de más de 70 empanadas, compradas anónimamente en diversas panaderías, amasanderías y pastelerías de distintas comunas de la Región Metropolitana. Los encargados de probarlas fueron los chefs Claudio Úbeda (del restaurante Prístino), Axel Manríquez (de Fuente Gallegos), Camila Pardo (@camilachef), Antonio Mella (@antonio_mella) y Ana María Zuñiga (restaurante Ana María, sede de la cata).

Por parte del Círculo de Cronistas Gastronómicos, los catadores fueron Macarena Achurra (@macaachurra), Loreto Gatica (@gaticalomegusta), Alejandro Mery (@alejandromery), Luis Campos (@luiscampos3101), Marcelo Soto y Alejandra Mulet (@alesaboresymas), además de la periodista invitada de este año, Verioska Venegas (Radio La Clave).

Probaron muchas empanadas. © Coni Larrondo

El top 4 de las mejores empanadas de pino de Santiago

Entre todos evaluaron un montón de aspectos: factura de la masa —horneado y consistencia—, calidad de los ingredientes, ajuste a la tradición, cocción, sazón y jugosidad del pino y la armonía de todos estos aspectos juntos. ¿Cuáles fueron las mejores?

Los Lobos de Ita

La mejor empanada fue Los Lobos de Ita, de La Florida. © Coni Larrondo

Esta fábrica de empanadas floridana, que ya había figurado en algunos rankings —como el de las Mejores Empanadas según Indupan—, se adjudica por primera vez el premio de los Cronistas.

Para los vecinos de La Florida no es una sorpresa que Los Lobos de Ita lidere el listado, pues todo el año venden cientos de empanadas al día y en septiembre ese número llega incluso a las 3 mil por jornada.

Es, además, una empanada económica (solo $3.000 la unidad), por lo que aparte de recibir el principal galardón, también se llevó el premio a la que tiene mejor relación precio/calidad.

📍Dónde: Andalién 7399, La Florida

📞Teléfono: +56 9 5879 2170

La Violette

En segundo lugar quedó La Violette, de San Miguel. © Coni Larrondo

Segunda quedó la fábrica La Violette, de San Miguel. Un emprendimiento que nació el 2011 en Calera de Tango y cuya sucursal en la calle Blanco Viel es un éxito.

Abre de martes a domingo, de 10 a 19:00, y es famosa además por sus tortas y pasteles. La empanada de pino cuesta solo $3.100 pesos la unidad. ¡Conviene reservar los fines de semana!

📍Dónde: Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel

📞Teléfono: +56 9 7778 3643

Don Guille

El podio lo cerró Don Guille, un infaltable de este ranking. © Coni Larrondo

Tras ganar por dos años consecutivos, este pequeño local en el barrio República, que también funciona como almacén, se lleva el tercer lugar a la mejor empanada de pino de la capital.

La picada se llama Don Guille, queda en la calle Gorbea, a tres cuadras del Club Hípico, y a pesar de los galardones obtenidos, puede pasar completamente desapercibida para el peatón distraído. Unos humildes pendones, que indican que ahí se venden empanadas ($3.400 la de pino), son la única señal que la distingue de cualquier otro negocio de barrio.

📍Dónde: Gorbea 2554, Santiago Centro

📞Teléfono: +56 9 4237 9217

Betty Delicateces

En cuarto lugar resultó esta picada en La Reina, Betty Delicateces, dirigida por Betty Guerrero y René Méndez, una pareja venezolana.

El 2023 ya habían ganado la Mejor Empanada de Indupan y este año escalaron hasta el cuarto lugar en la cata a ciegas de los Cronistas Gastronómicos. Hace ocho años llegaron a Chile desde Mérida y hace cuatro fundaron su amasandería, especializada en tortas y postres. Pero rápidamente entendieron la pasión que existe en Chile por las empanadas y las incorporaron en su oferta.

Rápido también aprendieron a hacerla a la perfección y hoy es una de las mejores de la capital. Cuesta $3.500 y tiene un pino jugoso

📍Dónde: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina

📞Teléfono: +56 2 2277 6474