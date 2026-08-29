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    Pasamos el agosto del Súper Niño

    Raúl CorderoPor 
    Raúl Cordero
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El invierno meteorológico, marcado por El Niño más intenso desde que existe registro instrumental, termina dejando una sucesión de récords. Comenzó extraordinariamente seco. Con menos de 1 mm de precipitaciones en Santiago, junio de 2026 fue uno de los tres junios más secos jamás registrados. El panorama cambió totalmente a partir de julio.

    Las precipitaciones rompieron varios récords. A mediados de julio cayeron en La Serena más de 150 mm en apenas cuatro días, pulverizando la marca anterior de 1987. Santiago registró 10 días consecutivos de lluvia, el período más largo en más de 40 años. Desde mediados de julio, las nevadas en la cordillera obligaron a cortar el Paso Los Libertadores durante 34 días, el cierre más largo desde 1992.

    Las temperaturas también alcanzaron valores insólitos. A mediados de julio comenzó una ola de calor invernal en el Norte Grande, que se prolongó durante 31 días y terminó con una máxima de 33,4°C en Iquique, en pleno agosto. El martes pasado, la capital registró una mínima de 12,4°C, la segunda más alta jamás registrada en agosto, apenas 1°C por debajo del récord de 2015. Coincidentemente o no, aquel también fue un año de Súper Niño.

    Pero los eventos más peligrosos ocurrieron en Tocopilla y Antofagasta, golpeadas por aluviones comparables a los de marzo de 2015 y de junio de 1991. Pese a su magnitud, los aluviones de 2026 no dejaron víctimas fatales. Esto no fue solamente suerte. Las millonarias intervenciones realizadas por el Estado, especialmente durante las últimas dos décadas, en las quebradas de estas ciudades, probablemente contribuyeron decisivamente a evitar una tragedia.

    El Súper Niño 2026 deja varias lecciones. Los aluviones del Norte Grande demostraron el valor de invertir en infraestructura antialuvional, pero también revelaron cuánto queda por hacer. Aprender de estas lecciones nos permitirá estar mejor preparados para los Súper Niños de la próxima década.

    Por Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago.

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