Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC

El destacado artista guatemalteco, Benvenuto Chavajay, participará en dos actividades abiertas a la comunidad , en el marco de ART CUT 26 (Ejercicios de Empatía: Tramas de lo Vivo).

Dicha instancia corresponde a la primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas, la cual es organizada en el país por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con la curaduría de Alexia Tala.

Durante los días lunes 21 y martes 22 de septiembre, MAVI UC y la Escuela de Arte UC realizarán dos encuentros complementarios que permitirán conocer de cerca la práctica artística de Chavajay, además de profundizar en algunas de las principales problemáticas que atraviesan su obra: memoria, territorio, identidad, ancestralidad, espiritualidad y prácticas decoloniales.

A continuación encontrarás los detalles de las actividades que contarán con la participación del artista.

Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

Cuándo es la conferencia de Benvenuto Chavajay en MAVI UC

El lunes 21 de septiembre, entre las 16:00 y 17:00, Chavajay ofrecerá en MAVI UC la conferencia La creación de la humanidad: memoria, territorio y ancestralidad .

En este encuentro, el artista compartirá aspectos de su trayectoria y práctica, profundizando especialmente en Creación de la humanidad del Popol Vuh (2022), obra que forma parte de la exposición Ejercicios de Empatía: Tramas de lo Vivo, actualmente presentada en el museo.

Desde una perspectiva indígena contemporánea, Chavajay articula arte, memoria, política y espiritualidad para abordar cuestiones vinculadas con la identidad, la ancestralidad y la continuidad cultural.

Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

En Creación de la humanidad del Popol Vuh, el artista revisita el relato maya de la creación a través de materiales y elementos asociados a la tierra, el barro, la madera, el maíz y las plantas medicinales, incorporando asimismo nociones de sanación y renacimiento.

La conferencia constituye, además, una oportunidad para visitar la exposición de ART CUT 26 en MAVI UC, donde Chavajay participa junto a artistas nacionales e internacionales, y aproximarse a las distintas perspectivas que conforman esta primera edición de la Trienal.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Para asistir, es necesario inscribirse en el link de la bio de @mavichile en Instagram o haciendo clic en este enlace.

La dirección de MAVI UC es Lastarria 307, Santiago.

Cuándo es el conversatorio con Benvenuto Chavajay en la Escuela de Arte UC

El martes 22 de septiembre, a las 12:50, el artista llegará a la Escuela de Arte UC, donde participará en un conversatorio junto a la curadora Alexia Tala .

La instancia ofrecerá un espacio para profundizar en torno al arte contemporáneo, la memoria, la identidad, las perspectivas ancestrales y las prácticas decoloniales, generando un diálogo entre la experiencia y producción artística de Chavajay y la mirada curatorial de Tala.

Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

El encuentro es organizado por el Programa Internacional de Artistas (PIA) del Área de Extensión y Vínculos con el Medio de la Escuela de Arte UC, en colaboración con ART CUT y Laboratorio Saval.

La actividad es abierta a toda la comunidad y se realizará en el Auditorio 203 de Campus Oriente UC , en Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.

Desde la organización detallan que la conferencia en MAVI UC y el conversatorio en la Escuela de Arte UC han sido concebidos como instancias complementarias, aunque independientes entre sí.

Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

Mientras el primer encuentro permitirá profundizar en una obra específica de Chavajay y conocer directamente sus reflexiones sobre memoria, territorio y ancestralidad, el segundo abrirá un diálogo más amplio sobre su práctica y los debates que atraviesan el arte contemporáneo desde perspectivas indígenas y decoloniales.

“Ambas actividades constituyen una invitación a conocer el pensamiento y la obra de uno de los artistas contemporáneos más relevantes de Guatemala, así como a participar activamente de la programación de ART CUT 26 (Ejercicios de Empatía: Tramas de lo Vivo), una iniciativa que busca propiciar encuentros y nuevas formas de reflexión en torno al arte, la vida y las relaciones que construimos con nuestros territorios y comunidades”, sostienen los organizadores.