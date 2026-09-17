SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC

    En el marco de ART CUT 26 (Ejercicios de Empatía: Tramas de lo Vivo), la primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas, el artista guatemalteco participará en dos actividades complementarias en el país. Ambas son abiertas a toda la comunidad.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

    El destacado artista guatemalteco, Benvenuto Chavajay, participará en dos actividades abiertas a la comunidad, en el marco de ART CUT 26 (Ejercicios de Empatía: Tramas de lo Vivo).

    Dicha instancia corresponde a la primera Trienal Internacional de Arte de Universidades Católicas, la cual es organizada en el país por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con la curaduría de Alexia Tala.

    Durante los días lunes 21 y martes 22 de septiembre, MAVI UC y la Escuela de Arte UC realizarán dos encuentros complementarios que permitirán conocer de cerca la práctica artística de Chavajay, además de profundizar en algunas de las principales problemáticas que atraviesan su obra: memoria, territorio, identidad, ancestralidad, espiritualidad y prácticas decoloniales.

    A continuación encontrarás los detalles de las actividades que contarán con la participación del artista.

    Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

    Cuándo es la conferencia de Benvenuto Chavajay en MAVI UC

    El lunes 21 de septiembre, entre las 16:00 y 17:00, Chavajay ofrecerá en MAVI UC la conferencia La creación de la humanidad: memoria, territorio y ancestralidad.

    En este encuentro, el artista compartirá aspectos de su trayectoria y práctica, profundizando especialmente en Creación de la humanidad del Popol Vuh (2022), obra que forma parte de la exposición Ejercicios de Empatía: Tramas de lo Vivo, actualmente presentada en el museo.

    Desde una perspectiva indígena contemporánea, Chavajay articula arte, memoria, política y espiritualidad para abordar cuestiones vinculadas con la identidad, la ancestralidad y la continuidad cultural.

    Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

    En Creación de la humanidad del Popol Vuh, el artista revisita el relato maya de la creación a través de materiales y elementos asociados a la tierra, el barro, la madera, el maíz y las plantas medicinales, incorporando asimismo nociones de sanación y renacimiento.

    La conferencia constituye, además, una oportunidad para visitar la exposición de ART CUT 26 en MAVI UC, donde Chavajay participa junto a artistas nacionales e internacionales, y aproximarse a las distintas perspectivas que conforman esta primera edición de la Trienal.

    La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Para asistir, es necesario inscribirse en el link de la bio de @mavichile en Instagram o haciendo clic en este enlace.

    La dirección de MAVI UC es Lastarria 307, Santiago.

    Cuándo es el conversatorio con Benvenuto Chavajay en la Escuela de Arte UC

    El martes 22 de septiembre, a las 12:50, el artista llegará a la Escuela de Arte UC, donde participará en un conversatorio junto a la curadora Alexia Tala.

    La instancia ofrecerá un espacio para profundizar en torno al arte contemporáneo, la memoria, la identidad, las perspectivas ancestrales y las prácticas decoloniales, generando un diálogo entre la experiencia y producción artística de Chavajay y la mirada curatorial de Tala.

    Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

    El encuentro es organizado por el Programa Internacional de Artistas (PIA) del Área de Extensión y Vínculos con el Medio de la Escuela de Arte UC, en colaboración con ART CUT y Laboratorio Saval.

    La actividad es abierta a toda la comunidad y se realizará en el Auditorio 203 de Campus Oriente UC, en Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.

    Desde la organización detallan que la conferencia en MAVI UC y el conversatorio en la Escuela de Arte UC han sido concebidos como instancias complementarias, aunque independientes entre sí.

    Arte, memoria y ancestralidad: así serán los encuentros con Benvenuto Chavajay en MAVI UC y la Escuela de Arte UC Cortesía

    Mientras el primer encuentro permitirá profundizar en una obra específica de Chavajay y conocer directamente sus reflexiones sobre memoria, territorio y ancestralidad, el segundo abrirá un diálogo más amplio sobre su práctica y los debates que atraviesan el arte contemporáneo desde perspectivas indígenas y decoloniales.

    “Ambas actividades constituyen una invitación a conocer el pensamiento y la obra de uno de los artistas contemporáneos más relevantes de Guatemala, así como a participar activamente de la programación de ART CUT 26 (Ejercicios de Empatía: Tramas de lo Vivo), una iniciativa que busca propiciar encuentros y nuevas formas de reflexión en torno al arte, la vida y las relaciones que construimos con nuestros territorios y comunidades”, sostienen los organizadores.

    Lee también:

    Más sobre:CulturaArteBenvenuto ChavajayART CUT 2026Ejercicios de Empatía: Tramas de lo VivoMAVI UCEscuela de Arte UCMuseoMuseosExposición de arteLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    CEP aterriza las 12 claves a considerar para el debate del Presupuesto 2027

    Lo más leído

    1.
    ¡Ah, un manjar!

    ¡Ah, un manjar!

    2.
    Así será la primera fonda en un mall de Santiago

    Así será la primera fonda en un mall de Santiago

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección
    El Deportivo

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección

    El Messi de 15 años viaja a España: Barcelona golpea al Real Madrid y negocia fichaje de joya rebelde de Manchester United

    Zinedine Zidane golpea de entrada en su primera nómina y deja fuera a 11 mundialistas de Norteamérica

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2
    Tecnología

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes
    Cultura y entretención

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos
    Mundo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Cómo Suecia logró disminuir los tiroteos en medio de crisis de violencia por bandas criminales

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero